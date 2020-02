Ăn nhiều rau xanh có tăng sức đề kháng, phòng virus corona không?

Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới (nCoV) có các triệu chứng gồm: sốt cao, hắt hơi, chảy nước mũi, ho, đau nhức cơ, tức ngực, khó thở... Một số trường hợp có thể đi kèm tiêu chảy. Virus corona (nCoV) chủng mới vô cùng nghiêm trọng nhưng lại chưa có thuốc đặc trị cùng vắc xin phòng ngừa. Bởi vậy, việc ăn uống để tăng cường sức đề kháng trong thời điểm này vô cùng quan trọng.

Rau xanh chứa nhiều khoáng chất và các vitamin như A, B, D… cực tốt cho sức khỏe. Trong số đó, súp lơ xanh được các chuyên gia đánh giá cao khi chứa tới 0,78mg vitamin E; 89mg vitamin C cùng vô vàn khoáng chất chống oxy hóa, giúp giảm đau bệnh xương khớp, bệnh tim mạch vành và chống lại các tế bào gây ung thư. Ngoài súp lơ xanh, cải xoăn cũng là loại rau giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và beta carotene có tác dụng tăng cường sức đề kháng.

Bên cạnh đó, ớt chuông đỏ cũng là loại thực phẩm rất giàu vitamin C và beta carotene, không chỉ tăng cường hệ miễn dịch mà còn tăng sức đề kháng tự nhiên của da.



Ăn nhiều rau xanh còn mang lại những lợi ích gì?

Ngoài tác dụng tăng cường sức đề kháng, ăn nhiều rau xanh còn mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe khác.



Kiểm soát cân nặng và giảm cân: Rau xanh nhiều dinh dưỡng nhưng lại rất ít calo. Đây là một trong số ít thực phẩm bạn có thể thoải mái ăn nhiều mà không lo tăng cân.

Giảm cholesterol: Bổ sung các loại rau xanh như rau bina, cải xoăn giúp giảm lượng cholesterol. Ngoài ra, cải bắp rất giàu chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa cholesterol xấu và tăng lượng cholesterol tốt cho cơ thể.

Tốt cho xương khớp: Rau xanh chứa hàm lượng canxi và vitamin K cao, có khả năng củng cố xương, cải thiệt cấu trúc xương, giúp xương chắc và khỏe mạnh, ngăn ngừa và làm chậm quá trình lão hóa xương.

Ăn nhiều rau xanh giúp tăng cường sức đề kháng.

Giúp cải thiện thị lực: Chế độ ăn nhiều rau quả và trái cây bổ sung các loại vitamin cần thiết, giúp cải thiện thị lực. Trong đó, rau xanh chứa nhiều vitamin A, C và E là những yếu tố chính giúp cho đôi mắt khỏe mạnh, hỗ trợ việc phòng chống thoái hóa điểm vàng ở mắt. Đặc biệt, vitamin A giúp ngăn ngừa quáng gà, vitamin C hoạt động bảo vệ sức khỏe của mắt và Vitamin E có liên quan đến việc phòng ngừa đục thủy tinh thể.

Phòng ngừa bệnh tim mạch: Một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy, những người ăn nhiều rau xanh và trái cây có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ thấp hơn. Bên cạnh đó, chất xơ hòa tan có trong rau xanh giúp giảm nồng độ cholesterol xấu.

Tăng cường sức khỏe não bộ: Nhiều nghiên cứu khẳng định, các loại rau lá xanh đậm có khả năng chống suy giảm nhận thức khi có tuổi, giảm nguy cơ sa sút trí tuệ.

Thải độc tố: Các loại rau xanh nhiều lá giàu chất diệp lục có tác dụng loại bỏ độc tố khỏi máu, hỗ trợ tuần hoàn máu và giảm tổn thương tế bào. Bên cạnh đó, rau xanh còn giàu chất chống oxy hóa, vitamin C, lutein và zeaxanthin giúp da, tóc khỏe mạnh.

