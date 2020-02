Mách chị em mẹo ăn socola giảm cân vô cùng hiệu quả

Hầu như mọi người đều nghĩ rằng, thực phẩm nhiều năng lượng như socola chắc chắn sẽ khiến tăng cân. Tuy nhiên, dù chứa một lượng calo lớn hơn những đồ ăn khác, những người ăn socola thường xuyên lại có lượng mỡ trong cơ thể ít hơn so với người không ăn. Một nghiên cứu gần đây cũng cho thấy, trong số 1000 người trưởng thành và khỏe mạnh, những người có thói quen ăn socola lại có cân nặng ít hơn.

Trung bình, ăn một chiếc bánh socola cung cấp khoảng 600 calo cùng đường và protein.

Thực tế, loại calo trong socola khác với những loại calo khác. Chúng thúc đẩy sự trao đổi chất cơ thể, giúp các bộ phận hoạt động hiệu quả hơn, từ đó giúp tiêu hao bớt chất béo trong các đồ ăn khác. Trung bình, ăn một chiếc bánh socola cung cấp khoảng 600 calo cùng đường và protein. Nguồn năng lượng này giúp cơ thể duy trì hoạt động, độ ngọt của bánh giúp bạn no lâu, kiểm soát cảm giác thèm ăn trong ngày, hạn chế lượng thực phẩm tiêu thụ khác.



Ăn socola giảm cân bằng cách nào?

Nếu muốn ăn socola giảm cân, bạn chỉ nên dùng socola vào buổi sáng.

Bên cạnh đó, bạn cũng phải mua đúng loại socola nguyên chất, không pha tạp và có ít sữa. Vào buổi sáng, thay vì ăn đồ ăn như bình thường, bạn có thể ăn một chiếc bánh socola vừa tiện lợi lại vẫn đảm bảo cung cấp đủ cho cơ thể năng lượng và calo cần thiết. Nguồn năng lượng này sẽ giúp bạn tỉnh táo, cải thiện tâm trạng và duy trì hoạt động của cơ thể trong một ngày dài.

Tuy nhiên nên nhớ, nếu muốn ăn socola giảm cân, bạn chỉ nên dùng socola vào buổi sáng. Trong các bữa ăn còn lại nên tăng cường bổ sung rau xanh và hoa quả tươi, kết hợp với việc ngủ đúng giờ, đủ giấc và tập luyện đều đặn.

