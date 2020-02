Người đàn ông nhiễm virus corona chia sẻ bản thân chỉ uống súp gà là khỏi: Thực hư thế nào?

Cập nhật tình hình dịch virus corona mỗi ngày có thể thấy số lượng người nhiễm nCoV tăng lên đáng kể. Tính đến hết ngày 6/2, Trung Quốc ghi nhận thêm 73 trường hợp tử vong do virus corona. Số ca mắc trên toàn thế giới đã vượt ngưỡng 30.000 người.



Bên cạnh đó, bởi virus corona là chủng virus mới và lây lan nhanh, đã có kết luận loại virus này có thể lây từ người sang người chỉ trong vòng 15 phút khi tiếp xúc với cơ thể bị nhiễm bệnh. Trước tình hình dịch virus corona bùng phát mạnh, nhiều người dân đang cố gắng dùng mọi cách để bảo vệ bản thân và gia đình.

Liên quan đến phòng ngừa và điều trị bệnh do virus corona, người dân Trung Quốc đồn thổi rằng, ăn súp gà có thể chống lại và tiêu diệt loại virus này. Chuyện này bắt nguồn từ Zhang Jinnong, một bác sĩ nhiễm virus corona tại Vũ Hán. Ông này cho biết, bản thân gần như đã phục hồi hoàn toàn sau khi cách ly chỉ nhờ uống thuốc và ăn súp gà đều đặn.



Ăn súp gà có thể tiêu diệt được virus corona?

Cụ thể, ông Zhang Jinnong chia sẻ: "Bữa ăn của các bạn nên thường xuyên được bổ sung món súp gà. Khi ăn, món súp gà nóng sẽ giúp các bạn đổ mồ hôi, nhiệt độ cơ thể tăng là biện pháp tốt nhất để chống virus".

Không những thế, ông Sun Guobin - một bác sĩ khác tại Vũ Hán còn cho biết, ngoài ăn súp gà thì ăn 4 quả trứng gà mỗi ngày cũng là phương thuốc hiệu quả để chống virus corona. Hiện chưa biết chia sẻ của 2 bác sĩ này dựa trên nghiên cứu hay cơ sở khoa học nào, thế nhưng những cửa hàng bán súp gà và trứng gà tại đất nước tỷ dân đã liên tục "cháy hàng".

Chưa có bằng chứng nào chứng tỏ súp gà có thể tiêu diệt virus corona.

Liên quan đến vấn đề này, WHO đã đưa ra hàng loạt giải đáp liên quan đến chủng virus corona mới cũng như các hướng dẫn để mọi người tự bảo vệ sức khỏe. Để phòng ngừa virus corona, nên đeo khẩu trang đúng cách, vệ sinh tay và hô hấp sạch sẽ, tránh tiếp xúc gần với người khác.

