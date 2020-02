Mẹo ăn thịt bò đúng cách để tăng sức đề kháng, phòng ngừa virus corona

Thời điểm hiện tại, dịch bệnh do virus corona có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc, đang khiến nhiều người hoang mang. Người dân luôn tìm kiếm những phương pháp bảo vệ bản thân, phòng chống dịch hiệu quả. Trong các phương pháp phòng ngừa dịch virus corona, không thể không kể đến cách tăng cường khả năng miễn dịch và tăng sức đề kháng.



Ăn thịt bò có tăng sức đề kháng, phòng virus corona không?



Lượng vitamin B6 trong thịt bò vừa đủ để giúp người tiêu thụ xây dựng và tăng cường khả năng miễn dịch, lượng protein dồi dào có tác dụng chuyển hóa và tổng hợp thức ăn. Thịt bò có hàm lượng acid béo thấp nhưng axit linoleic tổng hợp lại rất nhiều. Trong đó, hai loại axit đặc biệt là linoleic và palmiotelic giúp con người chống lại căn bệnh ung thư cũng như các loại virus và mầm bệnh.



Nhiều nghiên cứu khẳng định, những người không ăn thịt bò dễ bị thiếu hụt dinh dưỡng, đặc biệt là kẽm. Về lâu dài, tình trạng này làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, giảm sự sản xuất của các tế bào máu trắng, giảm sức đề kháng của cơ thể. Bởi vậy, thịt bò chứa hàm lượng kẽm cao, là thực phẩm có lợi trong việc phòng chống cúm. Nguyên nhân bởi, kẽm hỗ trợ cơ thể tạo ra bạch cầu, giúp hệ thống miễn dịch hoạt động tốt hơn.



Lưu ý khi ăn thịt bò



Để tránh rủi ro sức khỏe không đáng có, không nên ăn quá nhiều thịt bò một lần. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, mỗi ngày chỉ nên tiêu thụ khoảng 60g thịt bò là đủ. Ngoài ra, nếu bạn thuộc những đối tượng dưới đây thì cũng nên hạn chế ăn thịt bò:



Những người có thể chất quá yếu: Những người mắc các bệnh thể chất nặng và các bệnh về da không nên ăn nhiều thịt bò. Nếu cứ cố ăn hoặc tiêu thụ quá nhiều có thể dẫn đến tình trạng phản tác dụng, khiến tình trạng càng thêm trầm trọng.



Trẻ em và nhóm người tiêu hóa kém: Thịt bò là thực phẩm khó tiêu hóa và cần nhiều thời gian. Trẻ em và nhóm người tiêu hóa kém ăn quá nhiều thịt bò sẽ tăng các bệnh về đường tiêu hóa, thậm chí dẫn đến viêm dạ dày ruột. Ngoài ra, trẻ nhỏ mới tập ăn cũng không nên tiêu thụ thịt bò.



Bệnh nhân vừa hoàn thành thủ thuật, phẫu thuật đường ruột, phẫu thuật dạ dày hoặc phẫu thuật viêm ruột thừa: Những người này ăn thịt bò sẽ ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa của đường ruột. Bệnh nhân sau phẫu thuật ăn thịt bò còn không có lợi cho việc hồi phục, chữa lành vết thương.

