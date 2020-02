Ngăn ngừa hiệu quả 6 loại bệnh ung thư nguy hiểm nhưng không phải ai cũng biết ăn tỏi sao cho đúng

Từ thời trung cổ, nhiều người đã dùng tỏi để tạo ra một loại thuốc đắp để bôi lên các khối u. Mặc dù người xưa chưa biết nhiều thông tin như các nhà nghiên cứu hiện đại, nhưng họ tin rằng tỏi có thể tiêu diệt tế bào ung thư một cách hiệu quả. Đến hiện tại, điều này đã được củng cố bởi nhiều bằng chứng khoa học.



Tuy nhiên, ngoài allicin tỏi còn chứa nhiều hợp chất chống ung thư khác. Ví dụ, một số flavonoid trong tỏi chống ung thư bằng cách ngăn ngừa tổn thương tế bào. Trong khi đó, selen và allyl sulfide trong tỏi không chỉ ngăn ngừa đột biến DNA, chúng còn kích thích cơ thể sửa chữa DNA bị hỏng. Tỏi cũng chứa nhiều lưu huỳnh và chất chống oxy hóa tự nhiên.

Lợi ích chống ung thư của tỏi



Nhiều nghiên cứu cũng đã xem xét các hoạt động chống ung thư của tỏi. Các báo cáo cho thấy, tỏi có một khả năng độc đáo để tăng cường sửa chữa DNA. Thiệt hại DNA rất phổ biến, có thể do các sản phẩm của quá trình trao đổi chất hoặc tiếp xúc với các chất gây ung thư trong môi trường. Nếu không được bổ sung đúng cách, tổn thương DNA có thể gây đột biến dẫn đến sự phát triển của ung thư.



Tỏi đóng vai trò chính trong việc chống lại tác động của chất gây ung thư. Những người ăn nhiều đồ nướng có nguy cơ cao tiêu thụ một lượng lớn các hợp chất gây ung thư, chẳng hạn như nitrosamine và amin dị vòng. Những hóa chất độc hại này được hình thành khi thịt đỏ tiếp xúc với nhiệt. Tuy nhiên, thêm tỏi vào thịt trước khi nướng có thể giúp giảm sự hình thành các chất gây ung thư.

Có nhiều cách để kết hợp tỏi vào chế độ ăn uống, nhưng tốt nhất là ăn sống.



Hiện tại, các nghiên cứu khác nhau tìm cách hiểu thêm về vai trò của tỏi trong điều trị ung thư vẫn đang tiếp tục. Những phát hiện mới nhất cho thấy, tỏi và các thành phần hoạt động của nó có thể ngăn ngừa ung thư bằng cách kiểm soát các đường truyền tín hiệu tế bào. Chúng không chỉ kích hoạt sự bắt giữ chu kỳ tế bào trong các tế bào ung thư mà còn ngăn chặn sự hình thành các mạch máu mới - cần thiết cho sự phát triển của khối u và gây ra cái chết tế bào được lập trình.



Tiêu thụ tỏi thế nào để có hiệu quả tốt nhất?



Để tạo ra một hỗn hợp chống ung thư mạnh mẽ, trộn một ít bông cải xanh sống cùng nước ép tỏi, hành và gừng xay nhuyễn. Bạn cũng có thể tiêu thụ các sản phẩm làm từ tỏi khác như tinh dầu tỏi, bột tỏi, chiết xuất tỏi.



Nếu không muốn có mùi tỏi ở miệng, bạn có thể uống chất bổ sung tỏi. Tuy nhiên, hàm lượng allicin của các chất bổ sung này có thể khác nhau rất nhiều. Để tận hưởng những lợi ích tuyệt vời của nó, hãy ăn ít nhất một tép tỏi mỗi ngày.



Dù chọn ăn tỏi theo cách nào, hãy chắc chắn bổ sung thực phẩm này vào chế độ ăn uống, đặc biệt nếu bạn đang muốn giảm nguy cơ ung thư.

