Ấn tượng bộ tranh ký họa cuộc sống trong khu cách ly COVID-19 của du học sinh Anh

Mới đây, một du học sinh từ Anh về đã chia sẻ bộ tranh ký họa cuộc sống trong khu cách ly COVID-19 của anh bạn cùng mọi người. Bộ ảnh sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng và nhận được lượt chia sẻ đáng kể.

Được biết, bộ tranh này anh bạn Nguyễn Tăng Quang thể hiện, là một trong những du học sinh về nước ngày 17/3, hiện đang thực hiện cách ly tập trung trong vòng 14 ngày ở Quân khu 7, TP.HCM. Quang từng tốt nghiệp trường ĐH Kiến trúc TP.HCM , sau 2 năm đi làm thì cậu quyết định đi học Thạc sĩ, hiện đang theo chuyên ngành Quản lý Thiết kế tại trường ĐH Nghệ thuật London, Anh.





Quang cho hay mỗi ngày cậu bạn vẽ tới 4-5 bức, mỗi bức chỉ tầm 1 giờ là xong, vẽ trong tầm 5 ngày. Do trong khu cách ly thiếu thốn nhiều thứ, cậu chỉ có vài ba cây bút chì màu, màu nước và 2 cây bút kim nên Quang đã cố hết sức tận dụng triệt để những vật dụng này.

Trong những bức họa của Quang, hình ảnh các chiến sĩ làm nhiệm vụ phân phối hằng ngày hiện lên thật thân thương. Cậu cho biết, mỗi sáng các chiến sĩ phải vận chuyển từ nước uống, thức ăn, đến nhu yếu phẩm... lên 5 tầng lầu, đi hết từng phòng. 1 tầng 11 phòng, 1 phòng từ 3-8 người, kể qua thôi cũng hình dung được số lượng cân nặng và sự vất vả của lực lượng chức năng. Gần đến ngày chia tay sắp hết thời gian cách ly, các chiến sĩ còn đi tới từng phòng, chu đáo phát quà cho mọi người. Các bác sĩ, y tá ngày ngày đi đến từng phòng thăm khám, hỏi han, chăm sóc tận tình với từng người, đảm bảo Sức Khỏe ai nấy đều ổn định, an toàn.

Quang chia sẻ dù chỉ còn vài ngày nữa là cậu hết thời hạn cách ly nhưng trong suốt thời gian qua cậu luôn cảm thấy rất biết hơn và cảm kích. Không chỉ riêng Quang, những người ở các phòng xung quanh cũng rất trân trọng khoảng thời gian này, ai cũng rất biết ơn khi được các y bác sỹ và anh chị em chiến sỹ chăm sóc tận tình từ sức khoẻ, bữa ăn cho đến nhu cầu cá nhân.

Chi Nguyễn (t/h)