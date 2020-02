Ấn tượng màu 'áo mới' của bãi tập kết rác ven sông Hồng dưới bàn tay của các nghệ sĩ

Tuy nhiên, nhờ dự án cải tạo nâng cấp cảnh quan, khu vực ven sông Hồng đã và đang đem tới sức sống mới cho khu vực này. Dưới bàn tay khéo léo cùng với sự sáng tạo của 16 nghệ sĩ đến từ trong và ngoài nước, từ chỗ tập kết rác, nơi đây đã được thay màu "áo mới" với những tác phẩm nghệ thuật mang hơi thở đương đại.

Điều đặc biệt là 16 mô hình nghệ thuật này tận dụng những phế thải tập kết có tại con đường này. Trong đó, ấn tượng là tác phẩm "Thuyền" của nghệ sĩ Vũ Xuân Đông làm từ 10.000 chai nhựa, tạo thành 4 chiếc thuyền buồm, gợi nhớ hình ảnh trên bến dưới thuyền tấp nập ở bãi sông Hồng cách đây hơn 100 năm.

Hay ý tưởng độc đáo từ những chiếc thùng phuy, sự khéo léo của nhà điêu khắc Nguyễn Ngọc Lâm đã dựng nên tác phẩm "Thành phố ven sông".

Tác phẩm "Thành phố ven sông" lung linh huyền ảo về đêm

Bên trong mỗi "căn nhà", anh tỉ mẩn lắp đặt những bóng đèn với nhiều màu sắc khác nhau. Về đêm, những ánh đèn được bật lên rực rỡ, tạo nên hình ảnh thành phố hiện đại.

Tận dụng sắt phế thải và inox gương, nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn đã khắc họa cuộc sống đời thường trong hình ảnh những gánh hàng rong, những người lao động ở bến sông Hồng, cùng với 2 bức phù điêu phục dựng lại bức Ngư nghiệp và Nông nghiệp nổi tiếng của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Đặc biệt hơn, nhà thiết kế người Tây Ban Nha Diego Cortiza đã thu gom những chiếc bu gà ở chợ Long Biên, đem sơn màu và biến chúng thành những chiếc lồng đèn soi chiếu hình ảnh con rồng đang uốn lượn.

Các bức tường loang lổ của khu vưc này cùng trở nên lung linh với hình ảnh cầu Long Biên, nó được ghép từ những mảnh gương vỡ trên tường.

Hay nhiều những bức tranh đương đại khác, mỗi tác phẩm mỗi vẻ điểm tô cho bức tường dài 500m.

Tác phẩm "Thánh gióng đương đại" của nghệ sĩ người Mỹ gốc Việt Nguyễn Ưu Đàm

Được biết, để hoàn thành những tác phẩm nghệ thuật này, các nghệ sĩ đã mất nhiều thời gian trăn trở, phác thảo, lên maket, bảo vệ ý tưởng, tìm cộng sự. Bắt đầu từ cuối tháng 12/2019, các nghệ sỹ bắt tay vào thực hiện.

Sau gần hai tháng, con đường nghệ thuật cộng đồng Phúc Tân đã hình thành và nhận được sự ủng hộ rất cao của người dân trong khu vực.

Ấm lòng hơn, người dân còn tự nguyện bảo vệ, giúp đỡ các nghệ sĩ thu gom các vật liệu tái chế để thiết kế.

Ngày hôm qua 18/2 các nghệ sĩ bắt đầu bàn giao các tác phẩm nghệ thuật cho Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm và tiến hành triển khai những công việc tiếp theo như, đầu tư đường giao thông, hệ thống điện, kè sông… để không gian sáng tạo này sớm đi vào hoạt động, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của cộng đồng.

