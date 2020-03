Ẩn ức phía sau chuyện người đàn ông tạt axit vợ cũ để bảo vệ tình nhân

Giá như khi bị bạo hành, Hiền và ông Hậu biết nhờ sự giúp đỡ của Công an, chính quyền địa phương thì đã không xảy ra cơ sự như ngày hôm nay.

Khi mặt trời dạt hẳn về phía Tây, Hiền mới thất thểu bước ra khỏi cổng Tòa án để trở về nhà, trên đôi gò má gầy sọp hai hàng nước mắt lăn dài. Đây là lần đầu tiên sau mấy tháng trời cô mới được gặp người đàn ông ấy – người vừa là ân nhân, vừa là người cô yêu nhất trên đời. Xảy ra cơ sự như ngày hôm nay, âu cũng là do một phần lỗi từ Hiền.

Từ tình thương thành tình yêu

Hiền sinh ra ở tỉnh Thanh Hóa thuộc dải đất miền Trung đầy nắng gió và là khu vực chịu nhiều thiên tai bão lũ nhất tại Việt Nam. Còn nhớ, trận “Đại hồng thủy 1999” do tác động của không khí lạnh mạnh kết hợp với dải áp thấp xích đạo, các nhiễu động trên cao và cuối cùng là áp thấp nhiệt đới đã khiến các tỉnh miền Trung (trong đó có Thanh Hóa – quê Hiền) phải hứng chịu những trận mưa lớn kéo dài gây lũ lụt nghiêm trọng. Trận lũ lịch sử ấy gây thiệt hại tài sản lên đến 3.800 tỷ đồng và số người chết là 595 người. Và đó cũng là trận lũ cướp mất hai đấng sinh thành của Hiền. Sau khi nước rút, Hiền bơ vơ men theo dòng người thất thểu kéo về mong nhặt nhạnh được gì đó trong đống đổ nát hoang tàn.

Gương mặt người nào người nấy xanh xao, đôi mắt thất thần ngập nước mắt. Không còn gì để tang thương và đau đớn hơn thế nữa. Không ai còn đủ sức để ý đến một con bé 6 tuổi đang đói lả nằm thoi thóp bên đống đổ nát, lầy lội giữa mênh mông trời đất. Hiền nằm co ro và thiếp đi lúc nào không hay biết… Khi tỉnh dậy, Hiền thấy mình nằm trong Bệnh viện . Một cô điều dưỡng đã xin Hiền về nuôi. Đó là một người phụ nữ lỡ thì, không đẹp nhưng sở hữu gương mặt phúc hậu, ôn hòa và vui vẻ, Bà thương Hiền không khác gì con gái ruột. Hai mẹ con sống qua ngày bằng đồng lương điều dưỡng ít ỏi. Cuộc sống tuy đạm bạc nhưng lúc nào cũng vui vẻ và có lẽ, đó là những ngày hạnh phúc nhất trong đời Hiền. Hiền rất thương mẹ nuôi nên luôn cố gắng học thật tốt để kiếm cái nghề, có tiền phụng dưỡng mẹ khi về già.

Ảnh minh họa

Nhưng mẹ chưa kịp hưởng phúc của con gái thì đột ngột qua đời sau một cơn đột quỵ . Năm mẹ mất, Hiền vừa bước sang tuổi 17. Hiền trở về cuộc đời của một đứa trẻ mồ côi. Cái số Hiền thế, chẳng bao giờ có được tình thương của người thân mãi mãi. Sau khi ma chay cho mẹ xong thì có một số người lạ xưng là họ hàng đến đòi nhà. Hiền còn trẻ, không rành Pháp luật , mà trả lại rồi ra đi thì biết đi đâu về đâu. Trong cái khó ló cái khôn, Hiền chợt nhớ đến ông Hậu. Về vai vế, Hiền gọi là ông trẻ. Người này sêm sêm tuổi mẹ Hiền, ngày trước thỉnh thoảng có đến thăm hai mẹ con. Lúc ấy, Hiền chỉ biết bấu víu vào ông Hậu khóc khóc, van nài sự giúp đỡ. Cuối cùng, ông Hậu đồng ý giúp. Sau đó không thấy người họ hàng nào đến đòi nhà nữa. Sau này Hiền mới biết, ông Hậu phải bỏ tiền túi ra đưa cho họ để họ không đến đòi nhà nữa.

Mẹ mất, bệnh viện giải quyết cho một ít tiền chế độ, cùng với tiền phúng viếng cũng được một khoản kha khá. Ông Hậu bảo Hiền mang gửi tiết kiệm lấy lãi hàng tháng để ăn học, chi tiêu. Nhờ đó, Hiền cũng học hết cấp 3. Thời gian ngày, ông Hậu vẫn hay lui tới giúp đỡ Hiền. Sau đó, Hiền thi đại học nhưng trượt nên ông Hậu định hướng cho đi học nghề làm tóc, trang điểm cô dâu. Rồi tiếp đó, chính tay ông Hậu đứng ra tìm mặt bằng, phụ tiền cho Hiền mở tiệm trang điểm cô dâu. Những thứ Hiền có hôm nay chính là nhờ ông Hậu giúp đỡ.

Ngày tháng trôi qua, tình cảm của ông Hậu và Hiền ngày càng cảm thiết và rồi một ngày nọ nó nảy nở thành tình yêu. Mặc dù biết tuổi tác chênh lệch nhưng với cả hai điều đó không quan trọng. Hiền rất yêu người đàn ông luống tuổi này và ông ấy cũng vậy, rất yêu Hiền. Hai người dự định sẽ tổ chức đám cưới. Thế nhưng, tình yêu của họ bị cản trở bởi các con của ông Hậu.

Giá như…

Biết chuyện bố định cưới đứa con gái “vắt mũi chưa sạch” làm vợ, các con ông Hậu lồng lộn lên. Các con ông Hậu kéo nhau đến nhà chửi rủ, mắng nhiếc Hiền. Vốn là người hiền lành cam chịu và thương ông Hậu nên Hiền không phản ứng gì cứ lặng lẽ chịu tiếng ác từ con cái người mình yêu. Thấy Hiền im lặng, họ được thể lấn tới lôi cả vợ cũ của ông Hậu vào cuộc giày vò Hiền. Dẫu đã ly hôn từ lâu nhưng người đàn bà này vẫn ngang nhiên cho rằng, ông Hậu là quyền sở hữu của bà và các con. Mấy mẹ con tìm mọi cách để “đánh ghen”, dằn mặt Hiền.

Ban đầu họ tới nhà Hiền làm loạn, ông Hậu biết chuyện đe nẹt, dọa cắt trợ cấp hàng tháng. Sau đó, họ không tới nhà Hiền nữa mà chặn đường khi Hiền đi trang điểm cho khách, đi chợ về… Có lần, Hiền đang chạy xe ngoài đường thì có một thanh niên chạy song song, bất ngờ đổ cả ca nước tiểu lên người cô rồi tăng ga chạy mất dạng. Hiện tủi nhục ứa nước mắt nhưng cũng chẳng biết phải làm sao, đành lủi thủi đi về nhà tắm giặt. Nặng nhất là có lần Hiền bị khống chế rồi cắt trụi tóc.

Lần đó, ông Hậu biết chuyện vì hậu quả quá rõ ràng là mái tóc Hiền trụi lủi (những lần trước Hiền thường giấu ông Hậu). Lúc ấy, ông Hậu tỏ ra vô cùng tức giận, ông thầm nghĩ trong bụng “không thể để Hiền chịu thiệt thòi như thế mãi được”. Ông nhất định phải cho mẹ con chúng nó một bài học thích đáng. Nghĩ là làm, ông hùng hổ phóng xe ra chợ mua một can axit rồi mang về giấu sau nhà.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu tại phiên tòa xét xử

Đến sáng ngày 4/12/2019, như thường lệ, sau khi ăn sáng xong Hiền chuẩn bị ra quán. Ông Hậu biết vậy nên đã bí mật đi theo người yêu. Đến ngã ba gần nhà thì y như dự đoán, ông thấy bà Đinh Thị Năm (SN 1972, vợ cũ) cùng hai con là Nguyễn Văn Hải (SN 1996), Nguyễn Thị Hà (SN 1998) chặn đường gây sự với Hiền. Ông Hậu liền táp xe vào lề đường, mở cốp lấy can axit lao tới, tưới vào người bà Năm. Bị axit làm bỏng da, bà Năm giãy giụa khiến axit văng lên người anh Hải và chị Hà. Hậu quả cả ba người bị thương. Sau đó, cả ba được người dân sống quanh đó cùng Hiền đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sự việc xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật nên ngay sau đó Công an vào cuộc điều tra. Cả ông Hậu và Hiền bị triệu tập lên trụ sở để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra . Tại đây, ông Hậu đã khai nhận toàn bộ hành vi tạt axit vào vợ cũ khiến cả vợ cũ và hai con bị bỏng axit.

Cách đây vài ngày phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hậu diễn ra. Khi được tòa cho nói lời sau cùng, ông Hậu lặng lẽ cúi đầu thấp xuống, không nói năng gì, nước mắt ứa ra. Rất nhiều người dự tòa hôm ấy cũng ngậm ngùi theo. Dẫu sao nạn nhân ngồi dưới cũng là vợ cũ, con trai và con gái; chỉ vì uất ức không suy nghĩ thấu đấu mà người đàn ông U50 đã gây ra tội tày đình khiến mình vướng vòng lao lý. Nhưng may thay, loại axit ông Hậu dung là axit pha loãng nên không gây nguy hiểm tính mạng cho ba nạn nhân.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, bị cáo Hậu có nhân thân tốt, phía bị hại cũng có một phần lỗi đáng kể nên tuyên bị cáo Nguyễn Văn Hậu (SN 1970, ngụ huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 10 năm tù. Với một người đã bước qua tuổi 50 như ông 10 năm thật không phải là ngắn. Sau phiên xử, ai cũng tiếc cho người vợ trẻ chưa kịp lên xe hoa. Nhưng nhiều người tặc lưỡi, giá như, ông Hậu đừng lấy oán báo oán… Giá như, khi bị bạo hành, Hiền và ông Hậu biết nhờ sự giúp đỡ của cơ quan chức năng, cơ quan Công an để ngăn chặn thì đâu ra cơ sự như ngày hôm nay.

Thu Nga (t/h)