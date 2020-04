Anh 'cầu viện' 500 thợ lặn giúp y bác sĩ khắc phục khó khăn để điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19

Theo thông tin từ Daily Mail, bắt đầu từ tối ngày 11/4, 10 thợ lặn đầu tiên đã đến làm việc tại phòng chăm sóc đặc biệt Bệnh viện Hoàng gia London.

“Dù họ không quen xử trí các trường hợp bệnh nhân phải thở máy, nhưng họ rất thạo việc hỗ trợ những người dùng thiết bị trợ thở”, bác sĩ Michael von Bertele, người phụ trách nhóm thợ lặn tại bệnh viện Hoàng gia cho biết.



“Những người này thường ra khơi làm việc liên tục 4 tuần, sau đó lại nghỉ 4 tuần. Họ đã quen với việc mặc đồ bảo hộ.”

500 thợ lặn sẽ cùng với các y bác sĩ tham gia điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 (Ảnh: Getty)

Dịch vụ Chăm sóc Y tế Quốc gia (NHS) hy vọng, các thợ lặn với khả năng làm việc cường độ cao, có thể hỗ trợ các y bác sĩ trong việc sử dụng bình oxy và khắc phục các vấn đề nảy sinh, trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.



Trước đó, vào hôm thứ Hai tuần trước, NHS lên tiếng cảnh báo tình trạng thiếu bình oxy một cách trầm trọng ở các bệnh viện Anh, khi dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến khó lường.



Được biết, lời cảnh báo được đưa ra sau khi một bệnh viện London rơi vào tình trạng gần cạn oxy cho bệnh nhân COVID-19 vì có quá nhiều người nhập viện.



Vấn đề cần giải quyết ở đây là bể chứa oxy lỏng của các bệnh viện thường có dung tích hạn chế. Trường hợp nhu cầu từ các máy thở vượt quá khả năng cung cấp của bể chứa, thì lượng áp suất trong các đường ống cấp oxy sẽ suy giảm nhanh chóng.

Bình oxy được chuyển đến bệnh viện dã chiến NHS Nightingale (London). Ảnh: EPA

“Điều này có thể khiến hệ thống cung cấp oxy toàn bệnh viện - bao gồm mặt nạ dưỡng khí, máy trợ thở trong phòng bệnh và trong phòng mổ - ngừng hoạt động”, NHS nhấn mạnh.



Về tình hình dịch bệnh tại Anh, ngày 11/4, nước này ghi nhận thêm 5.233 ca bệnh và 917 ca tử vong vì COVID-19. Đến nay tổng số ca bệnh ở nước này là 78.991 và ca tử vong là 9.875 ca.



Cùng ngày, tin vui từ văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, ông Boris Johnson đang "hồi phục rất tốt" sau khi mắc COVID-19.



Thủ tướng Anh - Boris Johnson nhập viện vào ngày 5/4 sau 10 ngày bị dương tính với virus Corona chủng mới gây bệnh COVID-19. Sau đó ông được đưa vào khu chăm sóc đặc biệt và phải thở oxy.



Ngày 9/4, ông được đưa ra khỏi khu chăm sóc đặc biệt để đến khu hồi phục. Những ngày gần đây, Sức Khỏe của nhà lãnh đạo tiến triển nhanh và ông đã có thể vận động nhẹ. Hiện chưa rõ thời điểm Thủ tướng xuất viện.

