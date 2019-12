Anh em họ phối hợp kinh doanh vũ khí thô sơ qua mạng xã hội dưới vỏ bọc “đồ tự vệ” để kiếm lời

Công an TP Hải Phòng đã nắm bắt được thông tin một đối tượng thường xuyên rao bán các loại vũ khí thô sơ như đao, mã tấu, kiếm, phớ và các loại công cụ hỗ trợ qua mạng xã hội . Đối tượng này là Cao Chu Ninh (Sn 1998, trú tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng).

Sau quá trình điều tra, ngày 17/12, tổ Công tác phòng cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra, phát hiện đối tượng Ninh và đối tượng Ngô Mạnh Cường (SN 1996, trú tại phường Sở Dầu) có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ.

Tại hiện trường, các đối tượng đã tự giác giao nộp 1 gậy ba khúc, 40 đao, kiếm các loại cùng 1 tờ giấy in chữ “Đồ tự vệ”, kèm theo số điện thoại 0986279xxx dùng để đăng tải quảng cáo qua facebook.

Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Các đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2019 đã thực hiện hành vi này. Theo đó, hồi đầu năm, Ninh đến ở nhờ nhà em họ là Ngô Mạnh Cường, tại đây, cả hai bàn bạc với nhau cách “ kinh doanh lớn”.

Tang vật của vụ án

Sau đó, Ninh và Cường lập fanpage trên mạng xã hội facebook với tên “Đồ tự vệ chính hãng Hải Phòng). Đồng thời sử dụng số điện thoại 0986279xxx để thuận tiện cho việc giao dịch mua bán các loại vũ khí thô sơ.

Nói về nguồn gốc vũ khí, hai đối tượng này khai báo thông qua mối quan hệ quan nhập được vũ khí thô sơ ở cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh). Việc mua bán này nhằm mục đích kiếm lời. Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra, làm rõ.

Trước đó vào cuối năm 2018, lực lượng chức năng cũng triệt phá một đường dây buôn bán vũ khí thô sơ qua mạng với số tiền giao địch hàng tỷ đồng.

Cụ thể, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ( Bộ Công an ) phối hợp với Công an quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) triển khai đồng loạt các tổ công tác bắt quả tang, khám xét khẩn cấp đối với đối tượng Phan Văn Trí (22 tuổi) và Dương Văn Lập (24 tuổi), cùng trú tại phường 11, quận Gò Vấp, về hành vi mua bán trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Cơ quan chức năng thu giữ khoảng 3.500 vũ khí thô sơ các loại gồm kiếm, súng, đạn, dùi cui, quả đấm thép…

