Ảnh hưởng dịch COVID-19, Bộ GD-ĐT đề nghị cho học sinh từ mầm non đến lớp 9 nghỉ thêm 2 tuần, ĐHQG TP.HCM thay đổi thời gian đăng ký dự thi

Ngày hôm nay, 27/2, Bộ GD-ĐT đã có văn bản đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ học thêm 2 tuần phòng dịch COVID-19.

Trước lo ngại về diễn tiến của dịch bệnh COVID-19, Bộ GD-ĐT đã có công văn đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ học thêm 2 tuần phòng dịch.

Cụ thể, Bộ đề nghị các học sinh từ mầm non, tiểu học cho đến THCS dự kiến sẽ trở lại trường vào 16/3. Đối với học sinh THPT và học viên giáo dục thường xuyên có thể đi học lại từ ngày 2/3.

Đồng thời, Bộ GD-ĐT cho biết thời gian kết thúc năm học và thời gian thi THPT quốc gia vẫn giữ nguyên như quyết định của Bộ ngày 22/2 vừa qua. Theo đó, thời gian kết thúc năm học là vào 30/6 và thi THPT quốc gia vào 23, 24, 25, 26/7.

Học sinh mầm non đến lớp 9 được đề nghị nghỉ học thêm 2 tuần

Song song với đó, Bộ cũng đề nghị địa phương chỉ đạo các trường học, tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình phòng chống dịch bệnh cũng như kiểm tra Sức Khỏe và hướng dẫn chi tiết cho cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường về biện pháp phòng dịch, đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường học.





Cùng ngày hôm nay, thông tin trên VOV cho biết, Đại học quốc gia TP.HCM sẽ thay đổi thời gian đăng ký và dự thi. Được biết, nhà trường vẫn tổ chức 2 đợt thi Đánh giá năng lực, giữ nguyên địa điểm thi tại TPHCM, Bến Tre, An Giang, Đà Nẵng, Nha Trang trong đợt 1 và TPHCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Nha Trang vào đợt 2.

Đại học quốc gia TP.HCM thay đổi về thời gian đăng ký và dự thi

Về thời gian thi, Đại học quốc gia TP.HCM sẽ thay đổi phù hợp với sự điều chỉnh kế hoạch năm học và kế hoạch thi Trung học phổ thông quốc gia của Bộ GD&ĐT. Theo đó, thời gian kết thúc đăng ký dự thi đợt 1 là ngày 24/4, ban đầu là ngày 28/2.

Vào chủ nhật ngày 31/5, kỳ thi đợt 1 sẽ được tổ chức. Đợt 2, ngày mở và kết thúc dự thi từ ngày 1/6-10/7. Chủ nhật ngày 9/8 sẽ bắt đầu tổ diễn ra kỳ thi đợt 2.

Theo đó, phương án điều chỉnh này đã được Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng đào tạo lấy ý kiến từ các đơn vị thành viên Đại học Quốc gia TPHCM và đạt sự thống nhất.

Động thái này sẽ giúp thí sinh có thời gian ôn tập tốt hơn và chuẩn bị tâm lý thoải mái hơn khi khi tham gia dự thi. Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức thu hút hơn 50 trường đại học, cao đẳng phía Nam sử dụng để xét tuyển.

Chuẩn bị các giải pháp để học sinh đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ phòng dịch - VTV 24