[Ảnh]: Những hình phạt 'độc-dị' chỉ có ở Ấn Độ dành cho người dân không thực hiện lệnh cách ly

Bắt đầu từ ngày 25/3, cả đất nước Ấn Độ thực thi biện pháp phong tỏa toàn đất nước, nhằm bảo vệ sự an toàn cho nhân dân khỏi dịch bệnh COVID-19.

Theo lệnh của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, đất nước 1,3 tỷ dân này sẽ bị phong tỏa trong vòng 21 ngày, nhằm ngăn cản mọi người ra khỏi nhà.

Ấn Độ nhanh chóng thực hiện biện pháp phong tỏa, lực lượng chức năng kiểm tra nghiêm ngặt





Theo Thủ tướng nước này, lệnh cách ly toàn dân là con đường duy nhất, giúp ngăn chặn những ca nhiễm viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra. Chỉ có những dịch vụ thiết yếu như điện nước, chăm sóc Sức Khỏe , cứu hộ, các cửa hàng tạp hoá được phép duy trì. Tuy nhiên, tất cả cửa hiệu, cơ sở kinh doanh, nhà máy, phân xưởng, văn phòng, chợ, các điểm thờ phụng đều bị đóng cửa. Đồng thời, các tuyến xe buýt, tàu điện ngầm liên bang bị dừng.

Ấn Độ cũng xử lý mạnh tay với những người dân không chấp hành lệnh phong tỏa, với nhiều hình thức phạt khác nhau.



Để nhắc nhở người dâm tham gia giao thông, một anh cảnh sát đã cầm tấm bảng có dòng chữ “Để corona biến mất, hãy ở nhà" khi canh gác trên một con đường vắng tanh ở thành phố Hyderabad.



Bắt gặp 3 người đàn ông ra khỏi nhà mà không có lí do chính đáng tại Ahmedabad, 2 dân quân tự vệ đã phạt họ đứng lên, ngồi xuống nhiều lần.



Các cảnh sát cũng triển khai lực lượng đi tuần trên các đường phố, nhằm kiểm tra tình hình thực hiện lệnh phong tỏa của người dân. Có thể thấy, trên tay họ luôn sẵn một cây gậy nhằm trừng phạt những người không nghiêm chỉnh chấp hành.

Tại Vikram Chowk ở Jammu, cạnh sát trừng phạt những người vi phạm lệnh phong tỏa bằng cách vẽ các vòng tròn trắng, bắt buộc những người vi phạm vào ngồi bên trong.





Ở thành phố Kanpur, bang Uttar Pradesh, người dân bị phạt cúi đầu vì vi phạm lệnh cấm phong tỏa.



Nhóm người khác bị phạt ngồi xổm và véo tai nhau ngay trên đường phố.

Người dân vẫn được phép đến siêu thị mua nhu yếu phẩm, nhưng buộc phải giữ khaonrg cách, phòng lây nhiễm virus. Người dân ở Kolkata đứng trong các vòng tròn màu trắng để giữ khoảng cách an toàn khi xếp hàng trước một hiệu thuốc.





Hay, một người đàn ông ở Kolkata bị cảnh sát dùng gậy đánh vào chân vì vẫn ra đường.



Cảnh sát thành phố Meerut ở miền bắc Ấn Độ thậm chí còn dùng biện pháp "điểm mặt" những người vi phạm lệnh phong tỏa địa phương và toàn quốc. Họ buộc người vi phạm phải cầm những tấm bảng "Tôi là bạn của virus corona" hoặc "Tôi là kẻ thù của xã hội", chụp ảnh rồi đăng trên mạng xã hội





Những viên cảnh sát thẳng tay dùng roi đánh tội những người vi phạm

Bất cứ ai ra đường đều phải được đo thân nhiệt và khai báo rõ ràng





Cảnh sát xử phạt những người không chấp hành lệnh giới nghiêm mạnh tay ở Ấn Độ