Sốc: Anh phát hiện các bộ xét nghiệm COVID-19 đặt hàng có dính virus corona chủng mới

Theo tờ Telegraph của Anh, bộ xét nghiệm COVID-19 được nước này đặt của công ty Eurofins (có trụ sở tại Luxembourg) có dính virus corona chủng mới. Phía công ty Eurofins cũng báo cáo lại rằng, các đợt giao hàng cũng có thể sẽ bị hoãn lại do các thành phần chủ chốt của bộ xét nghiệm bị nhiễm COVID-19.



Sự việc này diễn ra trong bối cảnh các nhà chức trách Anh đang đẩy nhanh việc xét nghiệm virus corona chủng mới trên toàn quốc để truy quét dịch COVID-19. Mục tiêu của nước này là thực hiện 25.000 xét nghiệm mỗi ngày vào giữa tháng 4 năm nay.



Bộ Y tế Anh cho biết, nước này đã đặt hơn 3,5 triệu bộ xét nghiệm. Phương hướng của Anh là tìm đến các công ty tư nhân, đề nghị giúp chế tạo các bộ xét nghiệm để đáp ứng nhu cầu. Sự trì hoãn giao hàng của công ty Eurofins hi vọng sẽ không ảnh hưởng lớn đến điều này.



Người phát ngôn của Eurofins thừa nhận đã virus trong các bộ phận quan trọng của bộ xét nghiệm. Tuy nhiên, công ty cũng khẳng định có thể giải quyết việc này bằng Người phát ngôn của Eurofins thừa nhận đã virus trong các bộ phận quan trọng của bộ xét nghiệm. Tuy nhiên, công ty cũng khẳng định có thể giải quyết việc này bằng Cách làm sạch các bộ phận bị dĩnh virus.



Theo giáo sư Anthony Costello của Đại học London, Anh không sử dụng hiệu quả nguồn lực của mình như Đức - quốc gia đang thực hiện khoảng 70.000 xét nghiệm mỗi ngày.



Anh ghi nhận 569 ca tử vong trong 24h qua - con số cao nhất trong 1 ngày của nước này kể tử khi bắt đầu đại dịch. Tính đến sáng 3/4, Anh ghi nhận tổng cộng 33.718 ca nhiễm bệnh và gần 3.000 trường hợp tử vong. Số liệu này cho thấy, chỉ vài tuần nữa Anh có thể sẽ rơi vào tình trạng giống Italy.



Chính phủ Anh cũng bị chỉ trích vì không xét nghiệm thêm nhân viên y tế khiến hàng nghìn y bác sĩ và nhân viên y tế tuyến đầu đang phải ở nhà cách ly.



Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19.



Thùy Nguyễn (t/h)