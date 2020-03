Anh rể đâm em dâu trọng thương vì không cho dùng nhà vệ sinh chung

Theo như cáo trạng truy tố, vợ chồng Lương cùng vợ chồng em trai cùng sống chung trên cùng một mảnh đất. Trong đó, vợ chồng Lương sống trong căn nhà cấp 4, còn vợ chồng em trai ở căn nhà 2 tầng cùng bố mẹ đẻ ngay sát cạnh. Do chưa xây nhà vệ sinh, vợ chồng Lương liền dùng chung với vợ chồng em trai và bố mẹ đẻ.

Báo Người Lao Động thông tin, đến khoảng 15 giờ ngày 8/9/2019, bố đẻ Lương nói với Lương rằng, vợ chồng chị Nguyễn Thị H. (em dâu Lương) không cho nhà Lương dùng chung nhà vệ sinh nữa. Nghe xong, Lương tức giận liền gọi H. về nhà nói chuyện. Sau đó, hai bên xảy ra cự cãi nhưng nhanh chóng chấm dứt vì được mọi người can ngăn.



Tuy nhiên, đến 19 giờ cùng ngày, khi Lương cầm quần áo sang khi vệ sinh để tắm rửa thì gặp chị H. đang đi lên. Bực tức vì nhớ lại chuyện lúc chiều, Lương vào bếp lấy kéo đâm em dâu trọng thương.



Mới ngày 22/2 vừa qua cũng xảy ra vụ mâu thuẫn giữa anh rể và em vợ khiến 1 người tử vong. Cụ thể, Công an huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) đã bắt giữ A Lãi (29 tuổi, trú tại huyện Đăk Hà, Kon Tum) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, trước đó A Chan có sang nhà mẹ vợ chơi và uống rượu với em vợ là A Lãi. Đến khoảng 17h cùng ngày, sau khi nhậu xong thì hai anh em xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, A Chan về nhà lấy dao sang chém vào tay A Lãi.

Sau đó, A Lãi đã chạy vào nhà bếp lấy một con dao có mũi nhọn cùng một thanh sắt chạy đến, lấy dao đâm vào ngực trái của A Chan. Đối tượng còn tiếp tục đâm vào đầu và lưng của anh rể. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng A Chan đã tử vong sau đó.

Mâu thuẫn đất đai, dùng dao đâm chết anh họ.