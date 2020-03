Ánh sáng cuối đường hầm của người đàn ông phạm tội hiếp dâm vì không kiềm nổi dục vọng

Cái đêm định mệnh giữa đồng không mông quạnh ấy đã khiến cuộc đời Triệu Văn Hải (SN 1977, trú tại Quảng An, thị trấn Đàm Hà, Quảng Ninh) nhuốm trong màu đen tội lỗi. Chính nói đã đẩy Hải Thành tội phạm, đẩy gia đình đến bờ vực tan tác. Người đàn ông không kiềm nổi dục vọng phải nhận bản án 15 năm tù về tội “ Hiếp dâm Trẻ em ”, hiện đang thi hành án ở trại giam Hồng Ca.

Tiếng gọi của dục vọng…

Đã qua 4 năm từ ngày gây ra tội lỗi nhưng dường như Triệu Văn Hải vẫn luôn bị ám ảnh, luôn tỏ ra lúng túng mỗi khi nhăc đến tội lỗi trong đêm định mệnh đó. Người phạm này cho rằng, đó là một tai nạn chứ bản thân anh ta không có tính lăng nhăng. Đến giờ nghĩ lại anh vẫn thấy giận bản thân lắm. Càng nghĩ thương mẹ già, con nhỏ thì lại càng giận mình bất nhiêu. Suốt cuộc nói chuyện với phóng viên, Hải cứ cúi gằm mặt, chẳng dám nhìn trực diện vào người đối diện.

Theo lời Hải, ngày bị bắt giam cũng là thời điểm đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp học hành của hai đứa con. Nhà chỉ còn một mẹ một con, từ nhỏ anh đã là chỗ dựa tinh thần duy nhất của mẹ. Lớn lên lập gia đình cùng anh chèo chống gia đình này là Thủy Nguyên. Người phụ nữ chỉ “giỏi dưới nước, không giỏi việc trên bờ”, thành ra khi về làm dâu, chị chỉ biết theo chồng ra đầm nuôi tôm. Thu nhaoaj chính trong nhà vẫn do một tay Hải lo liệu. Tiền sinh hoạt phí, tiền học hành cho hai con, tiền thuốc thang cho mẹ già, chưa kể những khoản tiền đột suất… sơ sơ cũng gần chục triệu đồng mỗi tháng. Thể cải thiện kinh tế gia đình , Hải nhận thêm việc trông coi đầm tôm cho một số gia đình trong khu vực.

Ảnh minh họa

Trông đầm tôm chưa thấy đồng tiền công nào thì đã thấy Hải bị bắt với cáo buộc “Hiếp dâm trẻ em”. Cũng theo lời kể của người đàn ông này, sự việc xảy ra vào một đêm gần cuối năm, khi đó anh đang nằm một mình ở đầm nuôi tôm thì loáng thoáng nghe thấy có tiếng người gọi. Hải bảo đấy là khu vực nuôi tôm của nhiều hộ dân nên các đầm tôm nằm san sát nhau, chỉ có một vài chòi canh nên rất vắng vẻ. Tiếng người gọi giữa đêm khiến Hải chột dạ, tưởng có trộm vào rình mò nên nằm im nghe ngóng.

Nhưng Hải lại nghĩ, nếu kẻ gian mò vào thật thì công sức bao ngày bỏ ra nuôi tôm có nguy cơ mất trắng nên liền bật dậy, cầm đèn pin ra ngoài thám thính. Ánh đèn pin lúc tỏ lúc mờ nhưng cũng đủ cho Hải nhận ra trước mắt mình là một cô gái trẻ đang run rẩy. Cô gái nói đi chơi cùng nhóm bạn về khuya thì bị một đám thanh niên trêu chọc, đuổi bắt nên chạy toán loạn và lạc ra khu đầm tôm. Lúc đi ngang qua chòi canh thấy bên trong còn ánh điện và có tiếng tivi nên xin vào trú nhờ một đêm.

Thấy cô gái trẻ chẳng khác nào con mèo ướt mưa nên Hải đưa áo khoác cho cô mặc và bảo về uống nước cho ấm bụng rồi sẽ gọi xe ôm đưa cô về. Cô gái ngoan ngoãn đồng ý. Trong lúc uống nước, Hải gọi taxi nhưng không còn và cô gái trẻ cũng có ý không muốn rời đi. Nghi ngờ cô gái có thể là đồng bọn của nhóm trộm cắp nào đấy với mục đích vào chòi để cầm chân mình nên Hải bảo cô cứ uống nước còn bản thân cầm đèn pin ra ngoài đi kiểm tra. Đảo một vòng quanh các đầm tôm không thấy động tĩnh gì nên lại quay về chòi. Lúc này cô gái đã chui vào trong chăn ngủ tự lúc nào không hay.

“Tôi ngồi xem tivi một lúc thì không kìm được cơn buồn ngủ. Và cách mọi người cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó giữa hai người khác giới cùng đắp chung một tấm chăn. Sau đêm đó tôi bị bắt, lúc ấy tôi mới biết cô gái trẻ chỉ mới 16 tuổi. Trong phiên tòa sơ thẩm, tôi bị kết án chung thân nhưng sau đó được giảm nhẹ hình phạt xuống còn 15 năm tù. Ngày tôi bước chân vào trại giam, mẹ suy nghĩ nhiều đến mức đổ bệnh. Tôi đau khổ và dằn vặt nhiều lắm”, Hải tâm sự.

Gia đình “tan” nhưng không “nát”

Đôi lông mày trĩu xuống và nước mắt như trực trào ra, Hải nói, sau ngày ấy gia đình tôi tan nát cả. Sự nghiệp học hành của các con bị đứt đoạn, cuộc sống gia đình bị đảo lộn. Con gái đang học lớp 12, con trai đang học lớp 10 vì xấy hổ về tội lỗi của bố hoặc vì kinh tế gia đình không có nên đã nghỉ học giữa chừng. Nghe tin con nghỉ học, ở trong trại giam, Hải khóc tu tu như một đứa trẻ bị mẹ đánh đòn. Hải vật vã mấy tháng trời mới nguôi ngoai. Hải bảo thương hai đứa trẻ lắm nhưng giờ ở trong trại giam biết làm sao để bù đắp cho chúng nó.

Nói về lần đầu tiên và lần cuối cùng gặp vợ, Hải trầm ngâm: “Tôi đã rất xấu hổ, không dám ngẩng lên nhìn cô ấy. Những câu nói của cô ấy khiến tôi đau đớn lắm. Nhưng mà thôi, chuyện cũng qua rồi”. Lần đầu tiên Hải gặp vợ là ngày bị bắt. Hải xấu hổ vô cùng. Trong lúc đang tìm từ để an ủi, động viên vợ cố gắng ở nhà thu vén chuyện gia đình, chăm sóc mẹ già và các con thì vợ anh chìa lá đơn ly hôn ra. Hải chết lặng vì bất ngờ nhưng cuối cùng anh cũng cầm bút ký, trả tự do cho vợ. Cô ấy nói, Hải đi tù chung thân, cô ấy không chờ được, hãy để cô ấy đi tìm hạnh phúc mới. Hai con cũng lớn cả rồi, chúng biết cách tự lo cho bản thân. Những lời của vợ nói như hàng nghìn mũi dao đâm xuyên thấu vào trái tim Hải.

Phạm nhân Triệu Văn Hải và các phạm nhân khác đang lao động trong đội nông nghiệp

Hải nói, hôm đó là ngày tuyên án từ chung thân nên muốn giải thoát cho vợ. Nhưng sau phiên phúc thẩm, án giảm còn 15 năm nên anh hy vọng vợ suy nghĩ lại nhưng chị đã đi lấy chồng mất rồi. Hải không trách vợ vội vàng mà chỉ thương 2 đứa con vì bố mà thiệt thòi. Bố đi tù, mẹ lấy chồng khác, hai đứa tự chăm nhau rồi còn phụng dưỡng bà nội già yếu, bệnh tật. “Trời còn thương tôi, số cũng may mắn. kẻ từ ngày mẹ bỏ đi, con gái tôi biết ra chợ buôn bán, giờ đã có một chỗ bán hàng ở thị trấn Đàm Hà. Con trai tôi khỏe mạnh nên đi làm cho một đại lý gas. Thu nhập của hai chị em đủ để trang trải cuộc sống và lo cho bà nội”, Hải nói.

Thời gian đầu chấp hành án, Hải liên tục mất ngủ vì lo cho mẹ già và hai con. Nhưng biết tin hai đứa sống tự lập, mạnh mẽ nên thấy cũng nhẹ lòng hơn. Bởi trước đó, nghe tin con bỏ học chỉ sợ chúng suy nghĩ tiêu cực đi theo lũ bạn xấu. Cho đến ngày, hai con cùng bà nội vào thăm, nhìn chúng rắn rỏi, Hải mới yên lòng. Hải bảo, mới tháng trước cô con gái lớn vào thăm dẫn theo cả người yêu và xin phép được nên vợ nên chồng. Hải hỏi dò, chuyện của mình có khiến con gái gặp khó xử không nhưng cô nói, gia đình nhà chồng biết chuyện cũng thông cảm lắm, không làm khó gì cả. Họ đồng ý choc ho con trai về ở nhà Hải để tiện chăm sóc cho bà nội. Nghe con nói vậy Hải mừng lắm, cả đêm đó chẳng ngủ nổi.

“Trại cải tạo cách xa nhà nên việc thăm hỏi tôi cũng không dễ dàng, gia đình cũng hạn chế lên thăm. Bình thường, các con và tôi chỉ liên lạc qua điện thoại . Mỗi tháng tôi có mấy phút gọi về cho gia đình. Còn chuyện thăm nuôi thì mỗi năm một lần vào dịp Tết. Trong này tôi cũng không thiếu gì cả. Tuổi này rồi, việc ăn uống cũng không đòi hỏi nhiều. Quan trọng là tư tưởng phải thật thoải mái thì sẽ yên tâm cải tạo”, Hải tâm sự.

Hiện Hải đang làm việc ở đội nông nghiệp. Hải bảo coi đó là cơ hội để rèn luyện Sức Khỏe để sau này về còn giúp đỡ được con cái. Con trai Hải bảo cố gắng để dành dụm tiền mua một chiếc xe bán tải, sau này bố về sẽ dung để chở hang thuê. Hải mừng vì con còn ít tuổi mà đã biết suy nghĩ, biết lập kế hoạch cho cả bố khi được ra trại. Cố che đi những giọt nước vừa chợt hiện ra nơi khóe mắt, Hải nở nụ cười bảo giờ chẳng còn phải lo gì ngoài việc yên tâm cải tạo.

Your browser does not support HTML5 video.

Án tù 14 năm cho đối tượng hiếp dâm trẻ em

Nga Đỗ (t/h)