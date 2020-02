Anh vợ đâm chết NSƯT Vũ Mạnh Dũng khai gì tại cơ quan điều tra?

Tại trụ sở Công an, Bình khai hôm xảy ra sự việc dã uống rượu, cộng thêm việc có mâu thuẫn từ trước với gia đình em gái nên đã gây gổ, đâm tử vong NSƯT Vũ Mạnh Dũng.

Liên quan đến vụ việc NSƯT Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ đâm tử vong , chiều 21/2, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng đối với Dương Quang Bình (43 tuổi, trú tại ngõ 609, đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Dương Quang Bình chính là kẻ đâm nghệ sĩ NSƯT Vũ Mạnh Dũng (42 tuổi, Phó trưởng đoàn Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam) xảy ra vào tối ngày 18/2. Sự việc khiến gia đình , đồng nghiệp, người hâm mộ nghệ sĩ Dũng vô cùng đau xót.

Bình sát hại nghệ sĩ Dũng là do mâu thuẫn từ trước

Trong quá trình điều tra vụ án, Công an quận Hoàn Kiếm tiến hành lấy lời khai đối tượng Bình. Tại trụ sở Công an, Bình khai rằng tối 18/2 đã uống rượu rồi trở về nhà. Cùng tối, do mâu thuẫn từ trước với gia đình nghệ sĩ Dũng nên đã gây láo loạn.

Tiếp đó, Bình đóng kín cửa tự đốt xe của mình và cầm dao uy hiếp người thân. Bình trèo sang nhà em gái (nằm ở phía sau nhà bố mẹ đẻ của Bình) tiếp tục gây rối. Khi lực lượng chức năng có mặt, Bình bỏ chạy về phía sau rồi dùng dao đâm tử vong nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng. Công an nhanh chóng khống chế, đưa đối tượng về trụ sở.

Cơ quan cảnh sát điều tra đang chờ kết quả kiểm tra ma túy đối với Bình để xác định xem thời điểm gây án đối tượng có nghiện ma túy hay không. Đồng thời cũng trưng cầu giám định thần kinh đối với đối tượng này.

Gia đình đã tổ chức xong tang lễ cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng

Được biết, trước khi gây án Bình có tiền sử nghiện ma túy nhiều năm, đã bị buộc đi cai nghiện 2 lần. Đối tượng này có tiền sử tâm thần, từng chữa trị tại bệnh viện Tâm thần trung ương. Ngoài ra, Bình còn từng có 2 tiền sự liên quan đến ma túy và trộm cắp tài sản.

Như đã đưa tin trước đó, tối 18/2, Dương Quang Bình tự đốt xe máy, xông vào nhà em gái rồi dùng dao đâm chết em rể. Vụ án xảy ra tại ngõ 609, đường Bạch Đằng (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm). Nạn nhân bị đâm chết là NSƯT Vũ Mạnh Dũng.



Zing .vn đưa tin, hàng xóm và đại diện tổ dân phố cho biết Bình nghiện ma túy, nhiều lần được đưa đi cai nghiện. Bình thường có mâu thuẫn với người thân trong gia đình. Trước đó, gia đình NSƯT Vũ Mạnh Dũng mua lại ngôi nhà sát nhà Bình rồi chuyển về ngõ 609 Bạch Đằng.

Xúc động giây phút tiến đưa NSƯT Vũ Mạnh Dũng về nơi an nghỉ cuối cùng

Nga Đỗ (t/h)