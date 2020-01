Chuyện ít người biết về nữ diễn viên người Mỹ gốc Hoa đầu tiên của Hollywood Anna May Wong

Là nữ diễn viên người Mỹ gốc Hoa đầu tiên của Hollywood, Anna May Wong đã vượt qua mọi rào cản phân biệt của Hollywod thời bấy giờ để chiếm được sự mến mộ của công chúng thời bấy giờ. Hôm nay, ngày 22/1/2020, bà được Doodle Google vinh danh bởi sự cống hiến hết mình cho điện ảnh và quyết tâm phá bỏ rào cản phân biệt.

Anna May Wong tên thật là Hoàng Liễu Sương, sinh năm 1905 tại khu phố người Hoa ở Los Angeles, Mỹ. Từ khi còn nhỏ, cô đã phải chịu những trò trêu chọc, phân biệt của những đứa trẻ người da trắng. Chúng lấy kim chọc vào người cô, xô đẩy cô và la hét:"Đồ da vàng!". Dẫu vậy, cô vẫn ấp ủ một niềm đam mê với điện ảnh, thường xuyên lân la tới các xưởng phim, trò chuyện với đạo diễn khi không phải đi học. Năm 11 tuổi, Hoàng Liễu Sương tự chọn nghệ danh cho mình là Anna May Wong.

Năm 14 tuổi, Anna May Wong lần đầu tiên được xuất hiện trên màn ảnh. Nhiều nhà làm phim đã tới khu phố hoa để quanh ngoại cảnh, họ cần những diễn viên quần chúng bản địa. Sau đó, cô tiếp tục đảm nhiệm những vai nhỏ, xuất hiện trên màn ảnh nhiều hơn. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là những vai phụ xuất hiện chớp nhoáng.

Năm 1921, cô quyết định nghỉ học để tập trung cho sự nghiệp diễn xuất, và đảm nhiệm vai chính đầu tiên trong sự nghiệp với bộ phim "The Toll of the Sea". Diễn xuất tuyệt vời của Wong cùng gương mặt xinh đẹp, đôi mắt lá răm cuốn hút đã nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của khán giả. Từng biểu hiện qua lông mày, ngữ điệu Anh - Mỹ chuẩn chỉnh mà người ta cho rằng người gốc Á không thể có đã khiến công chúng cảm phục tài năng của Anna May Wong.

Diễn viên da trắng hóa trang để vào vai người châu Á

Tuy vậy, dù được công nhận tài năng, cô cũng chỉ được các đạo diễn của Hollywood giao những vai phụ như hình nộm, hay vai phản diện xen vào tình cảm của đôi chính, thậm chí là những vai diễn rập khuôn người Á Đông. Wong không chịu những sự phân biệt đó, cô kiên quyết từ chối những cảnh hôn với nam diễn viên da trắng. Khi đó, do không có một nam diễn viên châu Á nào, nam diễn viên phương Tây phải hóa trang để giống người châu Á. Vì động thái kiên quyết này, Wong đã chấp nhận để mất nhiều vai diễn vào vai các nữ minh tinh khác.

Gu thời trang có phần táo bạo của Anna Wong thời bấy giờ

Năm 1932, cô nhận vai trong bộ phim "Shanghai Express" với nhiều cảnh nóng, khác biệt so với văn hóa Á Đông thời đó. Cộng thêm với phong cách thời trang mà Wong lựa chọn để thể hiện bản thân, như với mũ áo, dây chuyền lấp lánh,... cô đã vấp phải sự phản đối, chỉ trích của báo chí Trung Quốc . Họ thậm chí còn gọi cô là "búp bê sứ Trung Hoa ở Hollywood, một biểu tượng gợi dục, một con điếm rẻ tiền mua vui cho đám đàn ông nước ngoài".

Dù vậy, Wong không quá phiền lòng, cô vẫn nhớ về nguồn gốc là một người gốc Hoa và dành nhiều tình yêu nước. Cô lựa chọn tham gia những bộ phim thể hiện lòng yêu nước trong thời điểm Trung Quốc bị phát xít chiếm đóng như "Piccadilly", "Daughter of Shanghai. Thậm chí, cô còn tham gia các tổ chức từ thiện, bán đi những món đồ trang sức đắt tiền để ủng hộ cho đất nước. Bởi vậy, cô đã được nhân dân Trung Quốc công nhận và mến mộ, thậm chí còn được Đại học Bắc Kinh trao tặng bằng tiến sĩ danh dự.

Nhận thấy sự kì thị diễn viên châu Á ở Hollywood không phải là nơi để mình phát triển, cô quyết định sang châu Âu. Cô vào vai chính trong bộ phim "Piccadilly" (1929) và đã nhanh chóng được công chúng mến mộ. Khi còn ở Hollywood, Anna hiếm khi được giao tiếp với đồng nghiệp, phải nhận các vai phụ, nhưng giờ đây, cô đã trở thành khách mời danh dự trong yến tiệc của Hoàng gia Anh. Sau đó, nhiều hãng phim ở Hollywood cũng dần công nhận tài năng điện ảnh của bà. Hãng Paramount Picture đã đề nghị bà kí hợp đồng, và sự trở lại vào năm 1930 của bà qua vở diễn ‘On the spot’ đã gây tiếng vang lớn ở Broadway.

Anna May Wong trong bộ phim Piccadilly (1929)

Sau những năm tháng vinh quang tại châu Âu, Anna trở về Mỹ và tập trung kinh doanh , trong lòng vẫn ấp ủ tình yêu với điện ảnh. Năm 1960, Wong tuyên bố sẽ tự mình sản xuất hai bộ phim là "Flower Drum Song" và "The World of Suzie Wong". Bà tâm sự trong nhật ký của mình:"Nếu hai tác phẩm này thành công, tôi rất muốn được quay trở lại với điện ảnh. Đó là niềm đam mê lớn nhất cuộc đời tôi."

Đáng tiếc, một cơn đau tim đột ngột đã khiến nữ diễn viên người Mỹ gốc Hoa đầu tiên của Hollywood thất hẹn. Bà trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng trước khi hai bộ phim chưa kịp ra mắt công chúng và còn nhiều dự án phim đang ấp ủ. Trong suốt nghiệp diễn của mình, Anna May Wong đã đóng trong hơn 60 bộ phim, vở kịch, được trao tặng Ngôi Sao trên Đại lộ Danh Vọng vì cống hiến của mình.

Chi Nguyễn (t/h)