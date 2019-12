Ao ước được làm việc trong siêu thị lớn, nam thanh niên bị “bạn gái” lừa chạy việc mất 300 triệu

Ngày 17/12, Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh ) đã thực hiện lệnh bắt tạm giữ đối với đối tượng Lại Thị Mận Lại Thị Mận (SN 1992, trú xã Thạch Vĩnh, Thạch Hà, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân là anh Bùi Đình P. (SN 1992, trú tại huyện Cam Lộc).

Được biết, đầu tháng 12/2019, anh P. gửi đơn trình báo đến Công an tỉnh Hà Tĩnh về việc bị một đối tượng nữ cùng tuổi lừa tiền chạy việc. Anh P. trình bày, hồi đầu năm 2019, anh P. quen biết một bạn gái và người này giới thiệu tên là Nguyễn Thùy Trang làm kế toán ở siêu thị Vinmart Hà Tĩnh.

Sau một vài lần trò chuyện thì Trang nói rằng, có khả năng xin được cho anh P. vào làm việc tại vị trí kế toán thu chi trong phòng tài chính của siêu thị. Tuy nhiên, anh P. phải bỏ chi phí lót đường là 30 triệu đồng.

Đối tượng Mận tại cơ quan điều tra

Tin bạn gái, anh P. không ngần ngại chuyển tiền luôn. Tuy nhiên, suốt 1 năm trời anh P. vẫn chưa nhận được việc làm. Trong thời gian đó, Trang thường xuyên nhắn tin, gọi điện đề nghị anh P. chuyển thêm tiền để mua quà cáp biếu các cấp lãnh đạo của siêu thị … Trang nói, quà cáp lót đường để giữ chỗ tránh người khác chèn hồ sơ vào.

Thậm chí, ít lâu sau khi nhận tiền Trang còn nhờ một người quen ở Hà Nội gọi điện cho P. mạo danh là nhân sự ở Tập đoàn VinGroup thông báo cho anh P. biết là đã có mã kiểm tra tay nghề trước khi vào làm.

Khoảng một thời gian sau, Trang liên lạc với anh P. và đưa cho một số điện thoại lạ nói rằng đây là số của Giám đốc siêu thị Vinmart chi nhánh Hà Tĩnh để mỗi lần yêu cầu chuyển tiền, Trang đều lấy số điện thoại của vị giám đốc này liên hệ với anh P.

Suốt 1 năm trời, anh P. đã 19 lần chuyển tiền với tổng số tiền lên đến 300 triệu đồng. Chờ đợi quá lâu anh P. nghi ngờ mình bị lừa nên đã trình báo cơ quan điều tra

Công an vào cuộc xác minh thì biết được, đối tượng Trang tên thật là Lại Thị Mận. Ngay sau đó đơn vị đã tiến hành bắt giữ phục vụ điều tra. Tại trụ sở Công an bước đầu Mận khai nhận hành vi lừa đảo của mình.

