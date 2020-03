ASMR - từ âm thanh ồn ào đến hiện tượng gây 'nghiện' trên mạng xã hội

ASMR là gì?



ASMR chính là tên viết tắt của Autonomous sensory meridian response, cộng đồng mạng gọi nó với cái tên là "phản ứng cực khoái cảm giác độc lập". Trong đó, từ "meridian" tạm dịch là cực khoái, tuy nhiên, nó khác hoàn toàn và cũng không liên quan đến tình dục đâu nhé. Theo tiếng Pháp cổ, nó mang hàm ý cảm xúc cao trào dễ chịu. Từ tiếng Anh của "Meridian" lại chỉ hệ thống kinh lạc theo y học Trung Quốc mạng lưới mà các dòng khí trong cơ thể lưu chuyển, tạo ra cảm giác râm ran.

Có giai đoạn, ASMR là trào lưu trên Youtube, người ta truyền đến người nghe âm thanh của tiếng thì thầm, âm gõ các vật dụng, tiếng lật sách, tiếng lá khô hay tiếng cắn quả táo,... Những âm thanh này khiến người nghe có cảm giác râm ran dễ chịu, từ gáy lan tỏa xuống lưng.





Lợi ích của ASMR



Các nhà khoa học mới chỉ nghiên cứu ASMR và có rất nhiều lợi ích của ASMR vân còn là bí ẩn. Tuy nhiên, có thể kể đến một ố lợi ich Các nhà khoa học mới chỉ nghiên cứu ASMR và có rất nhiều lợi ích của ASMR vân còn là bí ẩn. Tuy nhiên, có thể kể đến một ố lợi ich Sức Khỏe như:





Thư giãn thần kinh



Đây là tác dụng lớn nhất của ASMR. Khi thư giãn, bạn có thể sáng suốt hơn trong giải quyết các vấn đề trong cuốc sống. Tuy nhiên, ASMR chỉ tạo ra thư giãn tạm thời, sau đó hiệu ứng sẽ hết dần sau vài giờ.



Cải thiện sức khỏe

Không chỉ để cái thiện tâm lý, ASMR còn có tác dụng cải thiện sức khỏe thể chất, bằng cải thiện lưu thông máu, hệ tiêu hóa và có thể giúp bạn Giảm cân





Điều trị mất ngủ

Điều này chưa ai có thể chứng minh và khẳng định cách lý giải nào là đúng. Giống như rất nhiều hiện tượng tâm lí và kích thích thần kinh khác, cơ chế đằng sau ASMR cũng chỉ được giải thích bằng các giả thuyết, bởi đây là lĩnh vực rất khó khắng định chính xác.



Tuy nhiên, lí do được khá nhiều nhà khoa học ủng hộ đó là những thứ âm thanh này đã chạm đến phần sâu kín nhất của chúng ta trong tiềm thức. Đó là các kí ức về sự gắn bó với cha mẹ trong giai đoạn sơ sinh.

Những tiếng động tạo ra, ASMR gây buồn ngủ là bởi nó có âm thanh nhẹ nhàng và gần gũi mà chúng ta nghe thấy từ khi còn nhỏ.

Chúng gợi nhớ đến sự chăm sóc ân cần của cha mẹ nên tạo ra cảm giác an toàn tuyệt đối. Lúc đó, cơ thể tiết ra các hormones thư giãn và gây buồn ngủ như dopamine, endorphins, oxytoxin, serotonin...





Công đoạn tạo ra ASRM rất đơn giản



Bạn chỉ cần một chiếc máy quay, vật dụng tạo ra âm thanh và quan trọng nhất là máy thu âm thật tốt. Cứ độ chân thực của tiếng động càng cao thì video mà bạn quay lại càng cuốn hút và hiệu quả. Bên cạnh đó, chỉ cần đảm bảo video có âm lượng ổn định, không quá to là bạn có thể tạo ra cho mình một ASMR "xịn sò" mà không cần qua bất kỳ một công đoạn xử lý nào.



Như Ally, có biệt danh YouTube là ASMRequests, có hơn 185.000 người theo dõi. Những việc mà cô làm chỉ đơn giản là thì thầm vào máy quay video với khán giả.



Hay GentleWhispering, Youtuber sở hữu 300.000 người theo dõi. Một chiếc máy quay và rồi cô hướng dẫn người nghe cách nói tiếng Nga hay chỉ đơn giản là nói về cuộc đơi đời mình và trả lời câu hỏi của người hâm mộ. Có một số video ASRM của GentleWhispering thu hút tới 12 triệu lượt truy cập.



Những lời thì thầm, tiếng động từ ngón tay gõ nhịp vào các đồ vật, như tiếng lược chải tóc hay từ chiếc bút lông mơn man đầu micro cũng tạo ra cảm giác ASMR.



Đó là Heather Feather, một nghệ sĩ Heather Feather, những đoạn videp của cô quay cảnh cô đang chải tóc khi còn ướt rồi sấy tóc khô, rồi tiếp tục chải. Thật ngạc nhiên, đoạn video dài hơn 1 giờ đã thu hút hơn 32.604 lượt truy cập.

“Tôi có thể giải thích rằng ASMR là cảm giác rùng mình dễ chịu giống như cảm giác có người vuốt nhẹ lưng bạn hay nghịch tóc bạn” - Heather Feather chia sẻ.







ASMR – yếu tố tạo nên thành công cho những video mukbang (trào lưu ăn uống) đình đám

Mukbang có lẽ chẳng còn là thuật ngữ xa lạ gì đối với “hội cuồng ăn” trên thế giới. Tại nhiều nước như Hàn Quốc, Mỹ hay thậm chí là Việt Nam, rất nhiều youtuber đã trở nên nổi tiếng và tạo ra một khoản thu nhập lớn từ những videp mukbang của mình.



Mukbang được hiểu như là “truyền hình ăn uống” ở Hàn Quốc. Các mukbanger có thể kiếm được thu nhập lên đến 9.000USD mỗi tháng (gần 210 triệu tiền Việt Nam) nhờ vào những video này.



Làm nên thành công của những video này là đóng góp lớn của thành phần tiềm năng ASMR. Có thể kể đến những cái tên tiêu biểu cho những kiểu video ASMR nổi đình nôi đám như Yang Soobin, Woossi (Woossi TV), Liu Na Na (Văn Công Hiệp), Ninh Ti Tô... đang cuồn hút giới trẻ với những màn review ẩm thực đầy lôi cuốn, hấp dẫn.

ASRM Vietnam Foods

Minh Tú (t/h)