Bà bầu ăn cà chua đúng cách để mẹ đẹp con khỏe

Cà chua từ lâu được biết đến vì chứa hàm lượng vitamin cao và khoáng chất đa dạng. Trung bình một trái cà chua chứa đỏ mọng có chứa đầy đủ các loại: Vitamin A, vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, vitamin K, canxi, phốt pho và sắt. Cà chua rất tốt cho bà bầu nhưng ăn thế nào cho đúng cách để lợi cho cả mẹ và con. Bà bầu ăn cà chua sống tốt không.

Lợi ích tuyệt vời khi bà bầu ăn cà chua



Phụ nữ mang thai ăn cà chua không chỉ bồi bổ từ bên trong mà còn làm đẹp da từ bên ngoài, có lợi cho cả mẹ và con.



Tăng sức đề kháng, ngăn táo bón



Trong quả cà chua chín rất giàu chất lycopene Trong quả cà chua chín rất giàu chất lycopene chống oxy hóa mạnh, giúp mẹ tăng cường hệ miễn dịch. Bà bầu uống nước ép cà chua để tận hưởng trọn vẹn lượng vitamin C giúp củng cố sức đề kháng, kích thích tiêu hoá. Chất xơ dồi dào trong cà chua giúp mẹ bầu nhuận tràng, ngăn táo bón thai kỳ.



Lưu thông máu, ngăn rối loạn nhịp tim



Thành phần axit nicotinic có trong cà chua còn giúp giảm cholesterol trong máu để lưu thông máu dễ dàng hơn, ngăn ngừa tình trạng thiếu máu, rối loạn nhịp tim hay nguy cơ đột quỵ.



Chống mệt mỏi, giảm chứng chuột rút



Gần như mọi bà bầu phải đối mặt với tình trạng mệt mỏi, chuột rút gây đau đớn suốt thai kỳ. Bổ sung kali từ cà chua sẽ cải thiện tình trạng này. Kali trong quả cà chua rất cần thiết cho cơ bắp, ngăn ngừa Gần như mọi bà bầu phải đối mặt với tình trạng mệt mỏi, chuột rút gây đau đớn suốt thai kỳ. Bổ sung kali từ cà chua sẽ cải thiện tình trạng này. Kali trong quả cà chua rất cần thiết cho cơ bắp, ngăn ngừa chuột rút đồng thời có tác dụng làm tinh thần phấn chấn hơn, giảm cảm giác lo âu, mỏi mệt.



Phát triển thị lực và xương cho thai nhi



Cà chua có màu đỏ, chứa một lượng vitamin A dồi dào hỗ trợ tốt cho thị lực thai nhi. Lượng canxi và vitamin K trong cà chua rất cần thiết cho sự phát triển hệ xương của trẻ. Mẹ bầu ăn cà chua mỗi ngày giúp con củng cố hệ xương vững chắc.



Làm đẹp da



Da sạm, thâm và nhăn nheo là nỗi ám ảnh chung của nhiều chị em trong thai kỳ. Sự thay đổi nội tiết tố là nguyên nhân khiến làn da bà bầu xuống cấp trầm trọng. Lúc này, cà chua là một phương án làm đẹp da tuyệt vời vì loại quả này chứa toàn những "tiên dược" cho sắc đẹp như vitamin C, E, K, B1, B6, B2, chất sắt, carotene, kali,… Ăn cà chua hay đắp mặt nạ cà chua giúp da căng mịn, hồng hào, giảm tiết nhờn và phòng tránh mụn.



Không chỉ mẹ đẹp mà quan niệm dân gian còn cho rằng bà bầu ăn cà chua sau này xinh con cũng môi đỏ, má hồng, da trắng mướt.



Giảm rạn da sau sinh



Rạn da sau sinh khiến nhiều chị em khiếp sợ về cái bụng của chính mình. Thực tế da đã bị rạn rất khó chữa lành, người ta chỉ có thể làm sao để vết rạn mờ đi. Nhờ hàm lượng vitamin C dồi dào, cà chua hạn chế hình thành sắc tố gây đen da, ngăn ngừa sự lão hóa da, làm mờ vết rạn cho bà bầu sau sinh.



Bà bầu ăn cà chua sống tốt không?



Cà chua vốn giàu dinh dưỡng nhưng cần hết sức thận trọng khi sử dụng. Nhiều mẹ bầu có sở thích ăn cà chua sống để tận hưởng hết vị ngon ngọt và các thành phần bổ dưỡng của nó.



Tuy nhiên, các bác sĩ đã chỉ ra trong cà chua sống có chứa chất độc solanine. Một số trường hợp ăn cà chua sống sẽ có biểu hiện ngộ độc như hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn… Đặc biệt nếu ăn cà chua chưa chín kỹ, sẽ có vị đắng chát, chứa nhiều độc tố hơn.



Với đối tượng nhạy cảm như phụ nữ mang thai, tốt nhất không nên ăn cà chua sống trực tiếp. Thay vào đó, bà bầu có thể lựa chọn ép cà chua chín lấy nước uống sẽ có lợi hơn.



Lưu ý cho bầu ăn cà chua



Cà chua khi kết hợp với một số loại thực phẩm hoặc ăn không đúng cách có thể gây hại, gây ngộ độc cho người sử dụng. Vậy chế biến và sử dụng cà chua như thế nào cho đúng cách.



Không ăn cà chua lúc đói: Cà chua chứa nhiều chất pectin và nhựa phenolic nên không được ăn lúc đói. Khi đó, axit trong Không ăn cà chua lúc đói: Cà chua chứa nhiều chất pectin và nhựa phenolic nên không được ăn lúc đói. Khi đó, axit trong dạ dày tiết ra sẽ phản ứng với 2 chất này khiến chúng không thể hòa tan, gây đau bụng, cồn cào, thậm chí nôn mửa.



Không ăn hạt cà chua: Hạt cà chua dù nhỏ nhưng không thể tiêu hóa được. Hạt cà chua có thể chui vào ruột thừa trong quá trình tiêu hóa và dễ gây táo bón.



Không nấu cà chua quá kỹ: Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng việc nấu cà chua quá kỹ hoặc đun đi đun lại nhiều lần làm mất lượng vitamin dồi dào trong loại quả này.



Không ăn cà chua cùng với dưa chuột (dưa leo): Trong dưa chuột có enzyme vitamin C sẽ triệt tiêu lượng vitamin trong cà chua.



Ngoài dưa chuột, bà bầu không nên ăn cà chua với khoai tây, cà rốt, khoai lang, gan lợn... vì dễ dẫn tới các chứng đầy bụng, rối loạn tiêu hoá, tiêu chảy.

Your browser does not support HTML5 video.

Cách chọn cà chua chín tự nhiên

Hà Ly (t/h)