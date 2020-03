Bà bầu ăn cá hồi sống theo cách này cẩn thận mắc giun sán, nhiễm độc thai nhi

Cá hồi được xếp vào nhóm thực phẩm giàu dinh dưỡng nhất hành tinh với thành phần giàu axit béo omega-3 mà còn chứa đa vitamin và khoáng chất khác. Cá hồi đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết ăn và chế biến đúng cách.

Lợi ích tuyệt vời của cá hồi



Phát triển não bộ thai nhi



Các chuyên gia đánh giá cá hồi là một trong những nguồn cung cấp axit béo omega-3 tốt nhất, đặc biệt cần thiết cho bà bầu và thai nhi. Các axit béo đóng góp vào quá trình hình thành trí não thai nhi, cho trẻ thông minh vươt trội từ trong bụng mẹ, ngăn ngừa một số dị tật thần kinh. Đây là lợi ích hàng đầu để các chuyên gia khuyến cáo bà bầu ăn cá hồi.



Tốt cho tim mạch



Axit béo omega-3 trong cá hồi giúp giảm cholesterol, duy trì tính linh hoạt của động mạch, tĩnh mạch và cơ tim. Từ đó ngăn ngừa hình thành huyết khối và xơ vữa động mạch, giảm huyết áp.



Tăng cường trao đổi chất, kiểm soát đường huyết



Nhờ thành phần omega-3, vitamin D và selen, cá hồi giúp kiểm soát lượng insulin, tạo môi trường thuận lợi cho sự hấp thu đường và tăng hoạt động insulin để hấp thu đường.



Bổ sung vitamin và khoáng chất



Cá hồi giàu protein chất lượng cao dễ tiêu hóa và hấp thụ. Các khoáng chất thiết yếu khác có trong cá hồi như sắt, canxi, phốt pho, selen, vitamin A, vitamin D và vitamin B đều cần thiết cho sự trao đổi chất. Bà bầu ăn cá hồi bù dắp đa dạng các loại vitamin mà không lo thiếu hụt các nguyên tố vi lượng.



Bồi bổ cho mắt



Cấc axit amin có trong cá hồi rất có lợi cho mắt, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, khô võng mạc, mất thị lực và mỏi mắt. Do đó mẹ bầu ăn cá hồi không chỉ tốt cho mặt mẹ mà còn nuôi dưỡng đôi mắt em bé sáng rõ từ trong bụng.



Tốt cho xương khớp



Phụ nữ có nhu cầu dung nạp axit béo omega-3 cao hơn các đối tượng khác. Nhờ thành phần omega-3 dồi dào, ăn cá hồi cũng giúp củng cố hệ xương vững chắc, ngăn ngừa Phụ nữ có nhu cầu dung nạp axit béo omega-3 cao hơn các đối tượng khác. Nhờ thành phần omega-3 dồi dào, ăn cá hồi cũng giúp củng cố hệ xương vững chắc, ngăn ngừa loãng xương , giảm nguy cơ gãy xương hông ở bà bầu. Cá hồi còn có chất chống viêm tự nhiên cho xương chắc khỏe, giảm thiểu nguy cơ loãng xương sau sinh.



Giảm huyết áp và chuột rút



Cá hồi có hàm lượng kali cao, cung cấp khoảng 18% như cầu lượng kali cho cơ thể, nhiều hơn cả chuối. Bà bầu ăn cá hồi để được cung cấp kali đầy đỉ, giảm thiếu tình trạng

Cá hồi có hàm lượng kali cao, cung cấp khoảng 18% như cầu lượng kali cho cơ thể, nhiều hơn cả chuối. Bà bầu ăn cá hồi để được cung cấp kali đầy đỉ, giảm thiếu tình trạng chuột rút vào những tháng cuối thai kỳ, đồng thời kiểm soát huyết áp, ngăn ngừa biến chứng tiền sản giật.

Cải thiện làn da



Trong thời gian mang thai, làn da thậm sạm và nhăn nheo trở thành nỗi khiếp sợ của nhiều chị em. Lượng chất béo Omega-3 trong cá hồi cùng chất chống ôxy hóa carotenoid có tác dụng ức chế các gốc tự do, gây lão hóa, sạm nám trên da. Bà bầu ăn cá hồi 3 lần trong tuần để có làn da tươi sáng, mịn màng.



Cải thiện tâm trạng



Trong thời gian mang thai, chị em thường đối mặt với nhiều nỗi lo nên thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng, cáu bẳn,... Ăn cá hồi có thể giúp cải thiện tâm trạng nhờ thành phần vitamin B12, kích thích hệ thần kinh, nhờ đó chữa trị trầm cảm lâm sàng.



Ăn cá hồi sống có tác dụng gì?



Với nhiều người, cá hồi sống là món ăn khoái khẩu bởi giữ được trọn vẹn vị tươi ngon và hàm lượng cao chất dinh dưỡng. Một số ý kiến cho rằng, ăn cá hồi sống tươi ngon, không bị ô nhiễm sẽ hấp thu trọn vẹn các chất dinh dưỡng.



Khi chiên nướng ở nhiệt độ cao, một số thành phần trong cá hồi dễ bị phân hủy, biến đổi, tạo thành các amin dị vòng là nguyên nhân gây nên các bệnh ung thư.



Ngoài ra, chiên cá hồi dù chín tới hay quá lửa đều có thể làm giảm lượng axit béo omega-3 như axit eicosapentaenoic (EPA) và axit docosahexaenoic (DHA).



Bà bầu ăn cá hồi sống tốt không?



Các chuyên gia khẳng định dù bổ dưỡng nhưng ăn cá hồi sống tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với bất kỳ ai, đặc biệt là phụ nữ mang thai. Bà bầu ăn cá hồi sống có nguy cơ nhiễm các loại giun hay ký sinh trùng như sán lá gan, sán dây và giun đũa. Ấu trùng giun từ các thớ thịt cá sống đi vào đường tiêu hóa, có thể phát triển nhiều năm trong hệ tiêu hóa rồi lan khắp cơ thể gây bệnh.



Trong cá sống còn chứa nhiều loại vi khuẩn khác như listeria, vibrio, clostridium và salmonella. Nếu ăn cá bị nhiễm khuẩn sẽ gây bệnh đường ruột, ngộ độc thực phẩm. Nhiễm giun sán từ việc ăn cá sống có thể gây đau dạ dày, nôn mửa, chán ăn, phát ban ngoài da, tiêu chảy và lên cơn sốt... Đối với phụ nữ có thai đây đều là những hiện tượng cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt phải kể đến nhiễm khuẩn listeria có thể gây tử vong cho thai nhi.



Bên cạnh nguy cơ nhiễm khuẩn, bà bầu ăn cá hồi sống có thể sẽ tích tụ nhiều chất thải, kim loại độc hại có trong cá. Đó có thể là các chất hữu cơ độc hại như POPs, PBDE. Thịt cá hồi là có chứa hàm lượng kim loại nặng tương đối cao như asen, thủy ngân, dioxin và nhiều chất độc khác. Dù hàm lượng các chất này có trong cá hồi thấp hơn nhiều lọa hải sản khác nhưng các chuyên gia khuyến cáo vẫn không nên ăn sống. Do đó, phụ nữ có thai không nên ăn cá hồi sống.



Phụ nữ có thai được khuyến cáo ăn cá hồi đã nấu chín kỹ, hạn chế tối đa ăn sống. Nếu có, chỉ nên ăn cá hồi sống được làm đông lạnh trong một tuần ở môi trường nhiệt độ -20 độ C hoặc trong 15 ngày ở nhiệt độc -35 độ C. Bởi ở mức nhiệt này, các kí sinh trùng bị tiêu diệt hoàn toàn hoặc ít nhất là giảm thiểu thiểu đi số lượng kí sinh trùng.



Dù không phải nấu chín cá có thể loại bỏ hết các chất độc hại nhưng ăn cá chín bao giờ cũng an toàn hơn, giảm bớt nguy cơ đe dọa sức khỏe với mẹ bầu.

Your browser does not support HTML5 video.

Phụ nữ mang thai không nên ăn gì

Xem thêm: Ăn quả óc chó vào thời điểm này của thai kỳ cho mẹ khỏe sinh con thông minh

Hà Ly (t/h)