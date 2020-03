Ai nói bà bầu ăn cà tím cho dễ sinh là chưa biến đến những loại độc tố nguy hiểm này

Cà tím là loại rau củ chứa nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho bà bầu. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai cần hết sức thận trọng khi ăn cà tím vì có thể gây một số tác dụng phụ không mong muốn. Tìm hiểu cách chế biến cà tím cho bà bầu dễ sinh.

Bà bầu ăn cà tím tốt không?



Trước hết phải khẳng định cà tím chứa nhiều thành phần dinh dưỡng cần thiết và có lợi cho bà bầu.



Ngăn dị tật bẩm sinh thai nhi



Trong trái cà tím chứa lượng folate, axit folic dồi dào, đây đều là những thành phần tối quan trọng trong giai đoạn hình thành thai nhi, có tác dụng ngăn ngừa một số dị tật bẩm sinh về hệ thần kinh.



Ngăn ngừa thiếu máu



Có thể kể đến các loại khoáng chất và vitamin dồi dào trong cà tím như: Sắt, canxi, kali, đồng, manganvitamin C, niacin, phức hợp B, vitamin A và vitamin E,… Các thành phần này giúp cân bằng điện giải, bổ sung lượng hemoglobin đáng kể cho cơ thể.



Tốt cho người tiểu đường thai kỳ



Việc điều chỉnh chế độ ăn là vô cùng quan trọng với bà bầu béo phì hoặc bị tiểu đường thai kỳ. Một mặt cà tím chứa rất ít calo, không chứa chất béo lại dồi dào chất xơ, tạo cảm giác nhanh no. Mặt khác, lượng chất xơ cùng lượng carbohydrate hòa tan giúp kiểm soát đường huyết, hấp thụ bớt đường của các thực phẩm khác nạp vào.



Chữa táo bón



Một quả cà tím cung cấp khoảng 4,9 gram chất xơ. Hàm lượng chất xơ tuyệt vời trong cà tím cũng thúc đẩy nhu động ruột, giúp hệ tiêu hóa vận động trơn tru, tăng đào thải ruột, giảm táo bón.



Củng cố hệ miễn dịch



Trong cà tím có một chất là nasunin, có ở lớp vỏ cà tím. Đây là chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng trung hòa các gốc tự do trong cơ thể và ngăn ngừa nguy cơ tổn thương tế bào và DNA trong thai kỳ. Chất này chống nhiễm trùng hiệu quả, tạo thành lớp rào chắn bảo vệ sức khỏe mẹ và ngăn gừa nguy cơ rối loạn nhận thức ở trẻ sơ sinh.



Phòng ngừa tăng huyết áp



Cá tím cũng là một phương thuốc tự nhiên giúp phòng ngừa chứng cao huyết áp cho bà bầu. Nhờ thành phần bioflavonoids có tác dụng tăng cường sự đàn hồi và giảm áp lực cho mạch máu, bảo vệ mạch máu từ đó ổn định huyết áp.

Bà bầu ăn cà tím cẩn thận sảy thai



Y học truyền thống Ấn Độ đã chỉ ra rằng quả cà tím hay các loại cà đều chứa nhiều hooc môn thực vật điều trị các triệu chứng của tiền kinh nguyệt và mất kinh. Ăn cà tím có tác dụng lợi tiểu, kích thích kinh nguyệt nên bà bầu được khuyến cáo nên cẩn trọng khi ăn món này.



Hàm lượng lớn chất phytohormones trong cà tím được sử dụng để điều trị rối loạn kinh nguyệt, vô kinh. Nếu bà bầu hấp thu chất này chúng sẽ có tác dụng không mong muốn đó là gây co thắt tử cung, làm sảy thai.

Nếu ăn nhiều cà tím trong giai đoạn sớm có thể kích thích sinh non. Do vậy, khuyến cáo phụ nữ mang thai chỉ ăn cà tím với tần suất rất hạn chế. Về một số kinh nghiệm dân gian cho rằng bà bầy ăn cà tím cho dễ sinh, chị em cần đề phòng biến chứng xuất huyết nguy hiểm.



Ngoài ra bà bầu ăn cà tím đề phòng mắc một số vấn đề về tiêu hóa nguyên nhân do lượng axit dư thừa trong cà tím có thể gây tiêu chảy, khó tiêu...



Ai không nên ăn cà tím?



Vì cà tím chứa nhiều chất độc nên không phải ai cũng ăn được. Người mắc Vì cà tím chứa nhiều chất độc nên không phải ai cũng ăn được. Người mắc bệnh dạ dày , người mắc bệnh khớp hay bị hen suyễn , bệnh thận cũng không nên ăn cà tím bởi lượng axit oxalate cao dễ gây sỏi thận.



Người có cơ địa Người có cơ địa Dị ứng không nên ăn cà tím vì có thể gây hiện tượng ngứa ở da do một loại protein và thành phần khác có tác dụng như một loại histamin hàm lượng cao. Hiện tượng ngộ độc cũng có thể xảy ra nếu bạn ăn cà tím chưa được nấu chín kỹ, hay ăn sống, uống nước ép cà tím.



Thận trọng khi ăn cà tím bởi dễ bị trúng độc vì một số thành phần. Chất solanine lại ít hòa tan trong nước. Đây là lý do vì sao người ta thường luộc cà tím trước khi nấu để loại bỏ bớt chất này, một cách làm hiệu quả hơn là thêm chút giấm vào trong nước trước khi luộc và khi nấu chín để thúc đẩy sự phân hủy của chất độc.



Lượng nicotine trong cà tím cao hơn bất kỳ loại rau quả khác 0,01mg/100g. Các chuyên gia khuyên rằng cà tím không thích hợp để ăn thường xuyên. Để tránh độc, chỉ nên ăn cà tím 2-3 lần/ tuần, mỗi lần khoảng 100 – 200g bằng cách nấu các món và ăn cùng cơm. Khi nấu có thể cho thêm gừng để giảm tính lạnh của cà.



Cà tím có thể chế biến dưới nhiều cách khác nhau như món nướng, xào, bung, om, xào thịt hay làm các món salad. Tuy nhiên không nấu cà tím quá chín, không nên chiên cà tím sẽ làm mất chất dinh dưỡng. Khi ăn nên ăn cả vỏ bởi nó chứa vitamin nhóm B và vitamin C rất tốt.



Your browser does not support HTML5 video.

Phụ nữ mang thai không nên ăn gì

Xem thêm: Dù nhiều canxi và protein nhưng bà bầu ăn đậu phụ cần lưu ý tác dụng phụ này

Hà Ly (t/h)