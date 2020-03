Bà bầu ăn chuối nhận vô vàn lợi ích nhưng chỉ cần 1 tác dụng phụ này cũng gây nguy hiểm

Chuối vừa cung cấp năng lượng rất lớn lại dồi dào chất dinh dưỡng cần thiết cho cả mẹ và bé. Hàm lượng chất xơ, axit béo thiết yếu như omega-3 và omega-6, vitamin C, phức hợp vitamin B cùng nhiều khoáng chất như mangan, magie, kali, canxi, sắt, đồng và selen giúp chuối có tác dụng như một loại siêu thực phẩm.

Bà bầu ăn chuối tốt không?

Câu trả lời chắc chắn là có. Bởi chuối mang lại rất nhiều lợi ích dưới đây:



Cung cấp năng lượng



Chuối có vị ngọt cung cấp nhiều năng lượng bởi chứa các loại đường đơn giản như glucose, fructose và sucrose. Các loại đường đơn này khi ăn vào được chuyển hóa nhanh chóng, bù đắp năng lượng ngay lập tức cho cơ thể.



Ví dụ bà bầu mệt lả do ốm nghén hay mất năng lượng trong 3 tháng cuối thai kỳ có thể ăn chuối để lấy lại sức lực, tràn trề năng lượng ngay sau đó.



Giảm buồn nôn



Nguồn vitamin B6 phong phú trong chuối có tác dụng kiểm soát cơn buồn nôn và nôn ở bà bầu trong thời kỳ ốm nghén. Bà bầu 3 tháng đầu có thể mỗi ngày ăn 1 quả chuối để giảm triệu chứng nôn và buồn nôn, giảm mệt mỏi và kích thích vị giác tốt hơn.



Giảm phù nề



Từ tam nguyệt cá thứ hai trở đi, mẹ bầu bắt đầu xuất hiện triệu chứng phù nề ở bàn chân, cẳng chân. Hiện tượng tích nước ở chi dưới này rất phổ biến với mọi phụ nữ mang thai, dù không thực sự gây nguy hiểm nhưng ảnh hưởng tới tính thẩm mỹ và sự tự tin của bà bầu. Nếu gặp phải tình trạng này, bà bầu ăn chuối kết hợp với chế độ ăn ít muối để giảm phù nề.



Ngăn ngừa thiếu máu



Trong thời gian mang thai, chị em rất dễ bị thiếu máu do thiếu hụt huyết sắc tố trong máu, giảm nồng độ hồng cầu. Bà bầu bị thiếu máu hoặc mới chỉ có dấu hiệu thiếu máu thường da xanh xao, mệt mỏi, nếu tình trạng này kéo dài có thể không đủ máu để nuôi thai nhi. Ăn chuối là một nguồn cung cấp chất sắt dồi dào và rất tốt cho cơ thể.



Ổn định huyết áp



Chuối là loại hoa quả rất giàu kali. Ước tính trong 225g chuối nghiền có chứa hơn 800mg kali. Đây là dưỡng chất đóng vai trò kiểm soát huyết áp, giữ ổn định huyết áp. Bà bầu ăn chuối có thể ngăn ngừa huyết áp cao, từ đó giảm thiểu nguy cơ biến chứng tiền sản giật.



Chống chuột rút



Chuột rút là hiện tượng khá phổ biến với bà bầu ở giai đoạn cuối thai kỳ. Nguyên nhân của hiện tượng này là do thiếu chất kali gây ra những cơn đau rút điếng người ở chân, đặc biệt vào ban đêm. Do đó, bà bầu bị chuột rút chắc chắn đã bị thiếu kali nên bổ sung mỗi ngày 1 quả chuối và thực đơn.



Giảm táo bón



Bạn có biết một quả chuối cỡ trung bình chứa khoảng 6g chất xơ. Lượng chất xơ dồi dào trong quả chuối giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa trong ruột, giảm đầy hơi trong dạ dày , tăng cường bài tiết phân.



Trị tiêu chảy



Ăn chuối không chỉ có tác dụng nhuận tràng mà còn chữa tiêu chảy hiệu quả. Điều này là nhờ thành phần kali và pectin chất xơ hòa tan có trong chuối có tác dụng như một chất làm đặc trong ruột, sẽ làm ngưng tụ phân trong trường hợp bị đi ngoài, phân lỏng, chữa tiêu chảy.



Ngăn ợ nóng và trào ngược dạ dày



Ăn chuối vừa hỗ trợ hệ tiêu hóa đồng thời các chất nhầy trong chuối giúp bảo vệ dạ dày và thành thực quản, ngăn hiện tượng axit trào ngược.



Tăng cường hấp thu sát và chống nhiễm trùng



Chuối là nguồn cung cấp vitamin C phong phú không kém cam, quýt hay kiwi. Trong 225g chuối nghiền có chứa 19 mg vitamin C còn được gọi là axit ascorbic. Vitamin C trong chuối có vai trò hỗ trợ hấp thu chất sắt đồng thời là chất chống oxy hóa, chống nhiễm trùng mạnh. Bà bầu ăn chuối cho làn da sáng khỏe vừa chống lại một số bệnh do virus, vi khuẩn.



Bà bầu có thể ăn 1-2 quả chuối kích cỡ trung bình mỗi ngày. Ngay cả sau khi sinh, chị em ăn chuối để hấp thu dưỡng chất, sau đó các chất này truyền qua cho bé thông qua sữa mẹ.

Mẹ bầu ăn chuối thai nhi hưởng lợi



Không chỉ tốt cho bản thân mẹ bầu, khi ăn chuối thai nhi cũng được hưởng vô vàn lợi ích.



Nguồn folate phát triển não và tủy sống



Chuối là nguồn cung cấp folate tốt, chất này đặc biệt cần thiết cho sự phát triển não và tủy sống của thai nhi. Bổ sung chuối hàng ngày sẽ cải thiện nồng độ folate trong cơ thể, ngăn ngừa thiếu hụt folate. Các mẹ cần biết nếu thiếu hụt folate đặc biệt trong giai đoạn đầu thai kỳ có thể gây dị tật ống thần kinh.

Hỗ trợ phát triển hệ thần kinh của trẻ



Vitamin B6 dồi dào trong chuối có khả năng tan trong nước. Thành phần này cùng với omega-3 hỗ trợ đắc lực cho sự hình thành và phát triển trí não của trẻ, đặc biệt trong 3 tháng đầu thai kỳ.



Phát triển hệ xương



Chuối cung cấp canxi dồi dào hỗ trợ cho sự phát triển hệ xương của cả mẹ và bé. Đối với mẹ, canxi cần thiết để điều hòa sự co cơ và nâng đỡ khung xương, giảm nguy cơ loãng xương sau sinh. Đối với bé cần bổ sung canxi để trẻ phát triển khung xương tốt, sinh ra cao lớn.



Đề phòng tác dụng phụ ăn chuối khi mang thai



Dù mang đến những lợi ích tuyệt vời nhưng bà bầu không nên ăn quá nhiều chuối cùng lúc. Chuối có hàm lượng đường cao, bà bầu bị tiểu đường thai kỳ hay người béo phì nên hạn chế. Vì ăn chuối có thể làm tăng đường huyết rất nhanh.



Cũng vì hàm lượng đường cao nên ăn chuối có thể dẫn tới sâu răng, đặc biệt nếu bạn ăn vào buổi tối. Người bị dị ứng cũng không nên ăn chuối.



Nhiều người cho rằng chuối cung cấp năng lượng dồi dào nên coi nó như một bữa ăn nhẹ, thậm chí ăn vào lúc đói. Các chuyên gia khuyến cáo không ăn chuối khi bụng đang trống rỗng vì sẽ kích thích dạ dày tiết axit, gây cồn cào, đau bụng.



Chuối giàu kali nên có thể gây hại cho thận. Do đó, người có bệnh thận không nên ăn chuối.

Hướng dẫn bảo quản chuối đúng cách

Hà Ly (t/h)