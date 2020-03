Chế biến đu đủ xanh theo cách này, bà bầu ăn thoải mái cũng không sợ sảy thai

Bà bầu được khuyến cáo không ăn đu đủ xanh bởi có thể gây hại cho thai nhi, kích thích sảy thai sinh non. Vậy các chuyên gia sẽ giải đáp, bà bầu ăn đu đủ xanh nấu chín có tốt không và gợi ý một số món ngon nấu từ đu đủ xanh.

Giá trị dinh dưỡng của đu đủ xanh



Nếu đu đủ chín có vỏ và ruột mà vàng thì đu đủ xanh có vỏ xanh, phần ruột bên trong trắng và có mùi hắc. Đu đủ xanh cung cấp nhiều loại vitamin nhiều nhất là vitamin C với 62mg vitamin C/100g, vitamin B1, B2, các acid gây men và khoáng chất như kali, canxi, magie, sắt và kẽm, chất xơ... Thành phần pectin hàm lượng cao trong đu đủ xanh cũng thúc đẩy quá trình tiêu hóa.



Đu đủ xanh có hàm lượng beta-carotene (tiền chất của vitamin A) dù thấp hơn đu đủ chín nhưng đóng vai trò như một chất chống oxy hoá mạnh giúp tăng sức đề kháng, ngăn ngừa một số bệnh như kể cả ung thư.



Trong Đông y, đu đủ xanh là một vị thuốc có tác dụng thanh nhiệt, mát gan, giải độc, tiêu thũng, đặc biệt là nhuận tràng. Để chữa các vết thương ngoài da do vết chai chân tay, vết thương hở do eczema hay cả nám và tàn nhang, người ta nghiền đu đủ lấy nước bôi lên da.



Người bị sốt rét ăn đu đủ giúp bổ máu, tăng cường chức năng gan.



Bà bầu ăn đu đủ xanh nấu chín có tốt không?



Nhiều chuyên gia đã chứng minh bà bầu không nên ăn đu đủ xanh bởi thành phần papain, PLE (nhựa đu đủ xanh) gây co bóp tử cung. Mặt khác trong đu đủ xanh chứa nhiều enzyme và mủ có thể làm trầm trọng thêm tình trạng phù nề, gây xuất huyết nhau thai, dẫn tới sảy thai hoặc sinh non.



Ngoài ra, các thành phần prostaglandin và oxytocin trong đu đủ xanh là những chất kích thích sự co bóp tử cung, cần thiết cho quá trình sinh nở tự nhiên. Nếu nạp quá nhiều chất này sẽ dẫn tới co bóp mạnh, kích thích sinh sớm hơn dự kiến. Đây là những lý do bà bầu được khuyến nghị nên tránh xa đu đủ xanh.



Vậy đu đủ xanh khi đã được nấu chín bà bầu có thể ăn hay không? Theo lương y Vũ Quốc Trung, chỉ khi ăn sống đu đủ xanh, đu đủ ương hay chưa được nấu chín mới có hại cho bà bầu. Bởi chất papain có khả năng phá vỡ tế bào phôi thai, bào mòn niêm mạc tử cung, kích thích co bóp tử cung. Do vậy, bà bầu hoàn toàn có thể yên tâm thưởng thức các món ngon có đu đủ xanh đã được nấu chín.



Đu đủ xanh nấu chín cực kỳ có lợi cho sản phụ sau sinh. Lương y Vũ Quốc Trung nhấn mạnh, đu đủ xanh được coi là thực phẩm “gọi sữa” về, rất tốt cho sản phụ ít sữa hoặc sữa loãng.



Món ngon bài thuốc từ đu đủ xanh



Canh móng giò hầm đu đủ xanh



Nhắc tới các món ngon từ đu đủ xanh không thể không nhắc tới canh móng giò hầm đu đủ xanh. Đu đủ xanh gọt vỏ rửa sạch ngâm trong nước cho bớt nhựa, thái miếng vừa ăn. Cạo sạch chân giò, chặt khúc rồi luộc sơ. Cho xương vào nồi, đảo qua cho thấm gia vị cho nước vào đun sối rồi mới cho đu đủ vào hầm chung tới khi các nguyên liệu đều chín nhừ. Món canh móng giò hầm đu đủ xanh rất tốt cho phụ nữ sau sinh để gọi sữa về.



Tương tự với cách làm như vậy, bà bầu thay móng giò bằng sườn non nấu với đu đủ xanh ăn thanh mát, bớt ngấy.



Bài thuốc từ đu đủ xanh chữa bệnh gút



Chuẩn bị 1 quả đu đủ xanh và lá trà xanh khô. Đu đủ xanh rửa sạch, gọt vỏ, bỏ ruột, cắt thành từnh miếng nhỏ, lá trà xanh rửa sạch. Đun nước sôi rồi bỏ đu đủ xanh vào đun chừng 5 phút, khi nước sôi trở lại mới thêm trà xanh vào đun thêm 5 phút nữa. Hỗn hợp nước thu được dùng uống thay nước trong ngày, uống liên tục trong 1 tháng để cải thiện axit uric trong máu, chữa bệnh gút



Đu đủ xanh giúp chữa sỏi thận



Rửa sạch đu đủ xanh, bỏ ruột đem hấp cách thủy cùng một chút muối. Mỗi ngày đều làm như vậy với 1 quả đu đủ xanh vừa phải, ăn trong ngày có tác dụng chữa bệnh sỏi thận.



Đu đủ xanh chữa bệnh trĩ



Lấy 1/4 quả đu đủ ương loại nhỏ hoặc to bàn tay gọt vỏ, rửa sạch và cắt khúc. Chuẩn bị trực tràng heo lượng vừa đủ mang về sơ chế, làm sạch, cắt khúc. Cho cả hai nguyên liệu ướp các gia vị gừng, hành rồi đem hầm cho tới khi nhừ bỏ ra ăn. Ăn món này thường xuyên giúp chữa bệnh trĩ



Đu đủ xanh chữa ho

Đu đủ xanh đem hầm với đường phèn, ngậm hàng ngày, mỗi ngày 3-4 lần sẽ giảm ho hiệu quả. Bà bầu không được dùng thuốc có thể dùng cách này để trị ho.



Đu đủ xanh xào lòng mề

Chuẩn bị 1 quả đu đủ xanh loại vừa, ớt sừng, lòng mề gà hoặc vịt đều được cùng gia vị nêm nếm. Sơ chế lòng mề thật sạch rồi thái miếng vừa ăn, đem ướp với một chút nước mắm và gừng. Đu đủ xanh gọt vỏ, rửa sạch bào sợi chỉ là xào ngon nhất. Bắc chảo dầu lên bếp phì hành mỡ thật thơm, xào lòng mề trước cho chín sơ rồi cho vào một bát riêng. Dùng chính chảo đó xào phần đu đủ tiếp, khi đu đủ chín tới mới cho lòng mề vào đảo cho ngấm đều gia vị.



Cách chữa đau dạ dày bằng đu đủ

Hà Ly (t/h)