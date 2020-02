Từ trước tới nay, nhiều người Việt thắc mắc bà bầu ăn dứa có tốt không hay bà bầu không nên ăn dứa vì có thể gây sảy thai. Vậy thực hư những quan điểm này có chính xác hay không?



Thành phần dinh dưỡng và tác dụng của quả dứa



Các chuyên gia dinh dưỡng ước tính trong 100g dứa có chứa tới 91,5g nước; 6,5g glucid; 17mg photpho; 15mg muối khoáng canxi; 40mg beta carotene; 0,5mg sắt; 0,08mg vitamin B1…



Đây là loại quả rất giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan như pectin, ăn dứa cũng giúp giải nhiệt, đẹp da, tránh táo bón.



Với thành phần bromelain - một chất chống đông máu, ngăn ngừa oxy hóa, chống ung thư; dứa chống viêm, ăn dứa có tác dụng cải thiện các cơn đau khớp, đau do gút cấp, ăn dứa giúp xương khỏe mạnh.

Dứa rất giàu vitamin C, khoáng chất, có khả năng chống virus nên bổ sung rất tốt cho người bị cảm cúm , cảm lạnh, giúp ngừa ho, chữa tiểu ít, nước tiểu đỏ khai.



Các axit hữu cơ và enzym trong dứa giúp bôi trơn nhu động ruột, chống viêm đại tràng và ruột thừa.



Bà bầu ăn dứa có tốt không?



Tuy có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng nhiều người còn e ngại về việc bà bầu ăn dứa có tốt không. Một số người khác tuyệt đối kiêng dứa trong thai kỳ vì cho rằng ăn vào sẽ gây sảy thai.



Theo PGS.TS Nguyễn Xuân Ninh - Phó viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh ăn dứa hay uống nước ép dứa có thể gây sảy thai. Dù dứa rất giàu thành phần bromelain nhưng nếu chỉ ăn một quả là không đủ để có ảnh hưởng xấu tới thai nhi.



Theo đó, chất bromelain có thể phá vỡ protein và gây xuất huyết. Thực tế để có thể gây ảnh hưởng tới sự an toàn của thai nhi, bà bầu phải ăn từ 5-10 quả dứa cùng lúc. Không nhiều người có thể ăn được nhiều hơn 1 quả dứa trong một ngày.



Dù không gây sảy thai nhưng các bác sĩ khuyến cáo bà bầu nên thận trọng khi ăn dứa, đặc biệt trong 3 tháng đầu thai kỳ. Đặc biệt người bị ốm nghén, nôn mửa nhiều, có hiện tượng ợ chua, trào ngược hoặc bị dị ứng thì không nên ăn loại quả này.



Ngược lại, trong 3 tháng cuối thai kỳ, ăn dứa giúp bổ sung dồi dào các vitamin và dưỡng chất cần thiết cho thai nhi trong giai đoạn chuẩn bị chào đời. Đặc bieetjm, bà bầu trong giai đoạn cuối thai kỳ ăn dứa có thể kích thích chuyển dạ sớm. Thành phần bromelain sẽ giúp làm mềm khung xương chậu để việc sinh nở thuận lợi hơn.

Công dụng của quả dứa với sức khỏe