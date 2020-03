Vì sao bà bầu không nên ăn dưa muối chua?

Trong 100g dưa cải muối có 85.6g nước, 1.7g protid, 2.3g axit lactic, 2.3g chất xơ, 3.4g cùng 16 calo. Dưa cải đã được muối chua, lên men giúp các chất xơ được thủy phân trở nên dễ tiêu hóa hơn đồng thời tăng cả năng hấp thu một số khoáng chất. Dù vậy, bà bầu ăn dưa muối tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.



Dưa muối được sử dụng phổ biến như lá cải (cải bẹ xanh, cải cay) có protid, lipid, glucid, cellulose, beta-caroten, vitamin C, axit amin và các nguyên tố canxi, sắt.



Cung cấp kali và natri



Hỗ trợ hệ tiêu hóa



Dưa muối chua được lên men nên chứa một số lợi khuẩn nhất định có lợi cho hệ tiêu hóa. Đây là nguồn bổ sung lợi khuẩn quý giá cho mẹ bầu ngoài việc ăn sữa chua, giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, chống đầy bụng, khó tiêu hay táo bón.



Không có cholesterol và chất béo



Các loại dưa muối chỉ thuần chất xơ không có cholesterol và chất béo nên chị em hoàn toàn có thể ăn món này mà không gây tăng cân.



Dù là thực phẩm lên men nhưng dưa muối cũng rất giàu chất chống oxy hóa đồng thời còn là nguồn cung cấp các vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin A, C, K, canxi, sắt và kali có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch.



Không thể phủ nhận dưa muối là món ăn kèm giúp kích thích ngon miệng nhưng nếu bà bầu ăn quá nhiều có thể gây hại cho cơ thể.



Gây mất nước



Dưa muối chắc chắn có sử dụng nhiều muối, đường và cả chất phụ gia. Phụ nữ mang thai ăn quá nhiều dưa muối làm tăng nồng độ natri trong cơ thể gây mất nước, tích tụ nước, thậm chí là nguyên nhân gây phù thũng.



Các vấn đề về tiêu hóa



Tăng huyết áp



Bà bầu có vấn đề về huyết áp cũng không nên ăn dưa muối bởi dung nạp hàm lượng natri quá nhiều sẽ gây tăng huyết áp, nguy cơ tiền sản giật, tổn thương thận và mạch máu, ảnh hưởng đến việc cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho thai nhi.



Nguy cơ ung thư



Dưa cải xanh được mang muối trực tiếp có nguy cơ cao tồn dư phân đạm nitrat do quá trình trồng trọt. Trong quá trình lên men, nitrat bị khử thành nitrit, hàm lượng này chỉ giảm dần khi dưa chuyển sang màu vàng và có vị chua.



Chất nitrit tồn trong dưa muối khi kết hợp với gốc amin trong thịt và cá có thể tạo thành nitrosamin, mầm mống gây ra bệnh ung thư.



Ngoài ra phải kể đến nguy cơ dưa muối không hợp vệ sinh an toàn thực phẩm và việc sử dụng các chất phụ gia không đảm bảo.



Khuyến cáo phụ nữ mang thai chỉ nên ăn dưa muối với lượng vừa phải. Không nên ăn dưa quá chua, nổi váng. Dưa muối cần được làm sạch và bảo quản trong môi trường vệ sinh.



Thực phẩm chống buồn nôn cho bà bầu. Video: HanoiTV