Top thực phẩm cực tốt cho thai nhi, mẹ bầu muốn con khỏe mạnh thông minh không thể bỏ qua

Các loại cá

Cá là nguồn cung cấp dồi dào các axit béo omega-3, axit folic… đặc biệt quan trọng cho sự phát triển trí não của thai nhi. Cá đứng đầu bảng trong danh sách thực phẩm tốt cho bà bầu. Bà bầu nên ăn một số loại cá sau:

Cá hồi

Bạn có biết cá hồi cung cấp nguồn DHA dồi dào hơn tất cả các loại sữa. DHA có vai trò chính là phát triển trí não và hệ thần kinh của trẻ mặt khác cũng giúp cải thiện tâm trạng, ổn định tinh thần cho mẹ bầu.

Tuy nhiên, vì cá hồi tồn dư hàm lượng thủy ngân nhất định nên bà bầu chỉ nên ăn khoảng 350 gam cá hồi mỗi tuần. So với các loại cá khác, hàm lượng thủy ngân trong cá hồi thấp hơn nhiều nhưng cũng không nên ăn hàng ngày có thể gây tích tụ trong cơ thể.

Cá chép

Cá chép được xếp là một trong những loại cá nước ngọt giàu dinh dưỡng nhất, đặc biệt tốt cho bà bầu. Loại cá này cung cấp dồi dào các axit béo omega-3, axit folic, canxi… đều là những dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển thể chất và trí não của thai nhi. Chị em ăn cá chép cũng không cần lo lắng bị tích tụ thủy ngân như các loại cá biển.

Mặt khác, trong Đông y, cá chép có tác dụng bổ tỳ vị, lợi tiểu, thông sữa, chữa ho. Dân gian truyền miệng rằng bà bầu ăn cá chép sẽ sinh con da trắng má, hồng lại còn dồi dào sữa mẹ. Đặc biệt chị em muốn biết bà bầu nên ăn gì để an thai thì cá chép là lựa chọn sốt 1.

Cá chim trắng

Ước tính trong 100g cá chim có 75,2g nước, 19,4g protein, 5,4g lipid, 15mg canxi… cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho thai phụ. Nhiều mẹ truyền tai nhau kinh nghiệm ăn cá chim trắng sẽ sinh con thông minh, lanh lợi. Các món chế biến từ cá chim được yêu thích là cá chim trắng hấp dầu hào, cá chim trắng chiên giòn, cá chim kho riềng…

Cá trích

Đây cũng là loại cá biển giàu vitamin A, vitamin D, axit folic, canxi, axit béo omega-3. Đặc biệt, cá trích không chứa thủy ngân nên dù ăn nhiều cũng đảm bảo an toàn cho mọi người và cả phụ nữ có thai. Các vitamin cùng axit folic hỗ trợ sự phát triển hệ thần kinh cho thai nhi, ngăn dị tật ống thần kinh trong giai đoạn đầu thai kỳ. Các axit béo omega-3 nuôi dưỡng trí não, cùng với canxi cho con sinh ra vừa cao lớn lại thông minh.

Cá diếc

Loại cá nước ngọt rất phổ biến ở các miền quê nhưng ít được chú ý về giá trị dinh dưỡng. Ít ai biết, cá diếc là nguồn cung cấp i ốt tự nhiên nuôi dưỡng trí não cho thai nhi. Các thành phần canxi, phospho, chất sắt trong cá diếc cũng rất dồi dào, đều là dưỡng chất cần thiết cho phụ nữ mang thai.

Trong Đông y, cá diếc có tác dụng bổ tỳ kiện vị, bổ huyết, tăng cường tạo sữa. Do đó, các mẹ có thể ăn cá diếc trong thời gian mang thai và cả sau sinh để trẻ thông minh khỏe mạnh mà mẹ thì nhiều sữa.

Cá chẽm

Cá chẽm giàu đạm, chất béo axit béo omega-3, canxi, magie, sắt… đặc biệt có lợi cho sự phát triển về xương và trí não của thai nhi. Không chỉ vậy, bà bầu ăn cá chẽm giúp chữa chứng phù nề chân khi mang thai, tăng huyết áp, tiểu đường thai kỳ… Ngoài ra, cá chẽm cũng có tác dụng an thai như cá chép và là thực phẩm lợi sữa tương đương cá diếc.

Cá basa

Loại cá nước ngọt da trơn này chứa hàm lượng axit béo omega-3 dồi dào. Ăn cá basa giúp bồi bổ trí não cho thai nhi tốt không kém cá hồi trong khi giá thành lại phải chăng hơn nhiều loại cá biển khác. Mặt khác, mẹ bầu ăn cá basa giúp chuyển hóa cholesterol, tăng cường lưu thông máu, giảm chứng rối loạn đập tim, ổn định huyết áp từ đó ngăn ngừa nguy cơ tiền sản giật.

Các loại thịt gia súc

Thịt bò

Đây là loại thịt đỏ cung cấp dồi dào chất sắt và protein cần thiết đảm bảo dinh dưỡng cho phụ nữ có thai . Ăn thịt bò bổ sung sắt để chống thiếu máu, cung cấp đủ máu nuôi thai nhi mà mẹ bầu không còn hiện tượng hoa mắt chóng mặt.





Thành phần protein trong thịt bò cùng các loại axit amin giúp tăng quá trình sản sinh và phát triển tế bào ở thai nhi, đồng thời tăng cường chuyển hóa chất dinh dưỡng nuôi thai. Thai phụ ăn thịt bò cũng giúp ổn định đường huyết, chống lại hiện tượng nhiễm trùng.

Dù nhiều chất dinh dưỡng là vậy nhưng mẹ bầu cũng không nên ăn quá nhiều thịt bò cùng lúc bởi dễ gây đầy bụng, khó tiêu. Các chuyên gia khuyến cáo thai phụ chỉ nên ăn 2-3 bữa thịt bò một tuần, mỗi lần khoảng 200g.

Thịt lợn nạc

Thịt lợn vốn là loại thịt đỏ được sử dụng phổ biến nhất trên toàn thế giới. Dù vậy, có thể không nhiều người hiểu về giá trị dinh dưỡng của chúng.

Ước tính trong 100g thịt lợn chứa 297 calo, 53% nước, còn lại là 25,7 g protein, 20,8g mỡ và nhiều loại vitamin, khoáng chất khác. Thịt lợn không chỉ giàu đạm thông thường mà còn chứa cả 9 loại axit amin cần thiết cho cơ thể người. Bên cạnh đó phải kể tới các loại vitamin và khoáng chất thiết yếu vitamin B12, vitamin B6, thiamine (vitamin B1), kẽm, niacin, phốt pho và sắt. Tương tự như thịt bò, bà bầu cần nhớ ăn thịt lợn với số lượng vừa phải để không làm tăng nồng độ cholesterol trong máu.

Các loại thịt gia cầm

Thịt gà

Thịt gà chứa nhiều dưỡng chất đặc biệt cần thiết cho bà bầu trong giai đoạn đầu thai kỳ. Thịt gà có hàm lượng axit béo omega-3 và omega-6, dồi dào không kém các loại cá lại còn ít cholesterol có lợi cho sức khỏe.

Thành phần sắt, kẽm có trong thịt gà cần thiết cho sự phát triển các tế bào mới ở thai nhi. Ngoài ra, vitamin A, E, thiamine, selenium giàu chất chống oxy hóa co trong thịt gà cũng giúp tăng cường sự trao đổi chất và cung cấp năng lượng. Thành phần vitamin B3, chất niacin hỗ trợ phát triển trí não của em bé từ giai đoạn đầu.

Bà bầu có thể ăn thịt gà bỏ da để giảm chất béo. Chỉ cần ăn khoảng 100g thịt gà là đã cung cấp tới 50% protein cần thiết cho thai phụ trong một ngày.

Thịt vịt

So với thịt gà, thịt vịt ít được sử dụng hơn nhưng cũng giàu dinh dưỡng không kém. Không nhiều người biết, thịt vịt chứa hàm lượng protein cao gấp nhiều lần so với thịt bò, thịt lợn, cá, trứng.

Thịt vịt còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe mẹ bầu. Ăn thịt vịt giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng cường sức đề kháng hiệu quả bởi hàm lượng kẽm dồi dào. Bà bầu ăn 100g thịt vịt có thể hấp thụ tới 2,3 mg kẽm, chiến khoảng ¼ nhu cầu hàng ngày.

Với hàm lượng selen rất cao, có tác dụng điều chỉnh các enzyme, hạn chế các vấn đề về tuyến giáp trong thai kỳ. Thành phần vitamin B5 và vitamin B12 dồi dào trong thịt vịt giúp ngăn ngừa dị tật bẩm sinh, thúc đẩy hoạt động của hệ thống thần kinh ở thai nhi.

Các loại trứng

Trứng là thực phẩm rất dồi dào protein bên cạnh đó còn có canxi, vitamin D, Omega- 3 rất tốt cho sự phát triển trí não và thị giác của thai nhi. Bà bầu chỉ nên ăn 3-4 quả trứng gà mỗi tuần để giảm lượng cholesterol trong máu.

Loại trứng tốt nhất cho bà bầu là trứng gà. Ngoài ra chị em có thể ăn thêm trứng vịt lộn, trứng chim cút. Dù dân gian truyền tai nhau bà bầu ăn trứng ngỗng để đẻ con thông minh nhưng các chuyên gia đã chứng minh trứng ngỗng không có giá trị dinh dưỡng như trứng gà chưa kể còn rất khó ăn.

Các loại rau xanh

Nhìn chung các loại rau màu xanh thẫm đều có lợi cho bà bầu bởi chúng chứa nhiều axit folic, một dưỡng chất quan trọng ngăn ngừa dị tật thần kinh ở thai nhi trong giai đoạn đầu.

Bà bầu nên ăn các loại rau như: súp lơ, cải bẹ xanh, xà lách…. Măng tây cũng được xem là loại rau thần dược đặc biệt với sức khỏe bà bầu. Bởi măng tây cũng chứa thành phần axit folic rất lớn với 268mg axit folic trong 100g măng tây. Ngoài ra bà bầu có thể ăn đa dạng các loại rau củ quả khác như cà rốt, khoai tây, khoai lang...

Các loại trái cây

Ngoại trừ quả dứa thì bà bầu gần như có thể ăn được mọi loại trái cây. Mỗi loại trái cây lại cung cấp các chất dinh dưỡng khác nhau, mang lại lợi ích sức khỏe cho bà bầu.

Các loại quả có vị chua như cam, chanh, quýt, bưởi, mận, xoài… giàu vitamin giúp bổ sung nước, tăng cường sức đề kháng, hạn chế các bệnh cảm lạnh, cảm cúm thường gặp và còn ổn định huyết áp cho mẹ bầu. Mặt khác các loại quả này có chứa axit kích thích khẩu vị của chị em lại còn làm sạch miệng.

Các loại đậu

Các loại đậu như đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, đậu trắng… đều là sự lựa chọn tốt cho bà bầu. Các loại đậu là nguồn cung cấp đạm thực vật, chất béo, khoáng chất cũng như dồi dào canxi, sắt, kẽm, beta caroten và vitamin nhóm B rất cần thiết cho phụ nữ mang thai. Thành phần giàu chất xơ và protein lành mạnh trong các loại đậu đặc biệt tốt cho bà bầu có vấn đề về tiêu hóa, bị táo bón.

Các loại hạt

Các loại hạt như hạnh nhân, hạt bí, hướng dương, óc chó, đậu phộng, macca… được xem là món ăn vặt lành mạnh và bổ dưỡng cho mẹ bầu. Các loại hạt này bổ sung chất sắt ngăn ngừa tình trạng thiếu máu ở thai phụ. Nhiều loại hạt cũng rất giàu axit béo omega-3 cần thiết cho sự phát triển trí não thai nhi ngay trong 3 tháng đầu thai kỳ.

Các loại nước

Nếu đã quá chán các loại trái cây tươi, mẹ bầu có thể chuyển sang làm nước ép hoặc sinh tố trái cây vừa hấp thu đầy đủ dưỡng chất lại còn thay đổi khẩu vị. Bà bầu có thể uống nhiều loại nước ép trái cây hoặc rau xanh và sinh tố. Tuy nhiên với nước ép dứa thì nên thận trọng không uống quá nhiều, còn nước dừa chỉ uống sau giai đoạn 3 tháng đầu.

Bà bầu cũng có thể uống trà bạc hà vào buổi sáng để giảm triệu chứng ốm nghén, giảm đau đầu, giúp tiêu hóa, làm giảm chứng ợ nóng, đầy hơi, tăng cảm giác thèm ăn.

Bà bầu cũng nên uống sữa bầu từ sớm, thậm chí từ khi có ý định thụ thai để bổ sung nhiều dưỡng chất thiết yếu không thể bù đắp bằng thực phẩm. Việc uống sữa bầu là không bắt buộc, đặc biệt với một số người kén ăn không thể uống sữa. Quan trọng nhất là lựa chọn được loại sữa phù hợp với khẩu vị.



Hà Ly (t/h)