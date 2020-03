Bà bầu thèm đến mấy cũng không nên ăn hàu sống vì nguyên nhân này

Với nhiều người, hàu sống là món ăn khoái khẩu thơm ngon hấp dẫn. Tuy nhiên, bà bầu ăn hàu sống tốt không, cần lưu ý gì để không nhiễm ký sinh trùng, giun sán.

Tác dụng của hàu đối với bà bầu



Theo dược sĩ Lê Kim Phụng, nguyên giảng viên trường Đại học Y Dược TP HCM, thịt hàu có vị ngọt hơi mặn, tính mát, không độc, giàu chất bổ và kích thích tố bao gồm: protein, carbohydrates, vitamin A, B1, B2, B3, C, D cũng như các khoáng chất hàm lượng cao như magiê, canxi, đồng, sắt, kẽm, magan, phốt pho và iốt, kali và natri. Ăn hàu mang lại nhiều lợi ích Sức Khỏe cho mọi người, với cả phụ nữ mang thai.



Tăng cường miễn dịch



Hàu là một trong số các động vật thân mềm sống ở biển rất giàu vitamin E và C cũng như nhiều khoáng chất khác có khả năng củng cố hệ miễn dịch. Các vitamin trong hàu có đặc tính kháng viêm, chống oxy hóa cao rất cần thiết cho mẹ bầu.



Tốt cho tim mạch



Thịt hàu có lượng cholesterol thấp không ảnh hưởng tới tim mạch, có khả năng làm giảm mảng bám tích tụ trong lòng động mạch, ngăn xơ vữa động mạch.



Hàm lượng cao magiê và kali trong hàu giúp giảm huyết áp và thả lỏng các mạch máu. Kết hợp với vitamin E làm tăng tính linh hoạt và sức mạnh của màng tế bào, giảm áp lực bơm máu, giảm nguy cơ các bệnh tim mạch.



Tốt cho não và mắt



Hàu là thực phẩm số 1 về hàm lượng kẽm, một khoáng chất đảm bảo cho sắc tố của mắt. Bà bầu ăn hàu cho con mắt sáng từ trong bụng mẹ.



Mặt khác, hàu cũng rất giàu vitamin B12, axit béo omega-3, sắt cần thiết cho sự phát triển trí não thai nhi. Sắt bù đắp hồng cầu để nuôi thai, ngăn tình trạng thiếu máu. Do đó, thịt hàu được dùng để dưỡng huyết, chữa hoa mắt, chóng mặt.



Tốt cho sức khỏe xương



Thành phần selen, đồng, sắt, kẽm, phốt pho và canxi được tìm thấy ở những động vật thân mềm như hàu có khả năng cung cấp các dưỡng chất cho xương, gia cố sự vững chắc cho hệ xương khỏe mạnh, giảm nguy cơ loãng xương sau sinh.



Bà bầu ăn hàu sống tốt không



Theo dược sĩ Phụng, nhiều người có thói quen ăn hàu sống với mù tạt hoặc vắt chanh tuy nhiên điều này là không tốt cho sức khỏe. Nguyên nhân bởi hàu sống ở các vùng ven biển, ở tàng đáy rất dễ nhiễm các loại ký sinh trùng, chất thải...



Một số người cho rằng ăn hàu sống hấp thu nhiều chất dinh dưỡng hơn là nấu chín nhưng với bà bầu tuyệt đối không nên ăn hàu sống.



Ăn hàu không được nấu chín có khả năng bị nhiễm ký sinh trùng gây bệnh đường tiêu hóa. Các loại vi khuẩn và nấm xâm nhập vào cơ thể có thể gây sảy thai hoặc khiến mẹ bầu mắc một số bệnh nhiễm trùng.



Các chuyên gia khuyến cáo đặc biệt tránh ăn hàu trong 3 tháng đầu thai kỳ, đây là thời gian rủi ro cao với cả mẹ và bé. Bà bầu có sẵn các vấn đề về tiêu hóa, đau dạ dày , viêm ruột, tiêu chảy tốt nhất không nên ăn hàu.



Gợi ý một số cách chế biến hàu bổ dưỡng



Hàu hấp: Hàu hấp chín, ăn với ớt tiêu gia vị thường ngày có tác dụng bổ âm thanh nhiệt lợi tiểu tán kết chữa vàng da, phù nề, sưng hạch, bướu cổ, khí hư, huyết trắng.



Cháo hàu: Thịt hàu 50g, thịt trai 50g, gạo tẻ 100g đem nấu nhừ chữa tăng huyết áp, nhức đầu chóng mặt, gan suy.



Canh hàu rau hẹ: Dùng cho các trường hợp lao phổi suy nhược, ho khan ít đờm, mồ hôi trộm.



Canh hàu ngao cà rốt đậu đỏ: Kết hợp nấu ngao, hàu, ngao, trai biển, xuyên khung, cà rốt, đậu đỏ ăn trong 5-7 ngày liền.





Cận cảnh con sán ngoe nguẩy trong hàu sống

Hà Ly (t/h)