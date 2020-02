Sự thật bà bầu ăn hồng xiêm bị táo bón, chuột rút

Hồng xiêm tên khoa học gọi là Manilkara zapota, tiếng Anh gọi là sapodilla và bà con miền Nam hay gọi là sa-po-che. Nhiều bà bầu thèm ăn hồng xiêm nhưng sợ tắc ruột. Giá trị dinh dưỡng trong quả hồng xiêm, bà bầu ăn hồng xiêm có tốt không.



Theo Đông y, quả hồng xiêm có vị ngọt, tính hàn; có tác dụng bổ mát, sinh tâm dịch, giải khát, nhuận tràng.



Trong Tây y, hồng xiêm là loại quả có giàu vitamin và khoáng chất vi lượng. Mỗi quả hồng xiêm là nguồn cung cấp dồi dào carbohydrates, vitamin C và các loại vitamin khác như vitamin A và B-complex. Hồng xiêm còn rất giàu các khoáng chất khác như đồng, sắt, phốt pho, magiê, kẽm, canxi và các chất điện giải như natri và kali.



Bà bầu ăn hồng xiêm có tốt không



Với dồi dào chất dinh dưỡng như trên, quả hồng xiêm được coi là loại quả quý có lợi cho cả mẹ và con.



Cung cấp năng lượng tức thì



Trong quả hồng xiêm có hàm lượng glucose cao nên chỉ cần ăn một quả có thể cung cấp năng lượng cho cơ thể trong vài phút. Phụ nữ có thai thường xuyên mệt mỏi, mất năng lượng có thể ăn hồng xiêm để giảm suy nhược cơ thể và làm giảm các triệu chứng khác trong thời kỳ mang thai như buồn nôn, chóng mặt.



Chống viêm

Bà bầu thường xuyên bị đau nhức và co thất cơ, chuột rút thì hồng xiêm là bài thuốc hiệu quả để phòng ngừa các hiện tượng này.



Giảm stress



Khi mang thai, chị em bị thay đổi về tâm sinh lý có thể dẫn tới những bất ổn về tinh thần, thậm chí stress. Trong tự nhiên hiếm có loại quả nào có tác dụng an thần mạnh. Mẹ bầu ăn hồng xiêm giúp làm dịu các dây thần kinh và làm giảm căng thẳng.



Thực tế tại phương Tây, hồng xiêm được đưa vào chế độ ăn uống của người bị trầm cảm, rối loạn lo âu và mất ngủ.



Trị táo bón



Phụ nữ mang thai rất dễ bị táo bón gây cảm giác đau đớn, khó chịu. Tuy nhiên, một số bà bầu cho rằng ăn hồng xiêm bị tắc ruột, làm tình trạng táo bón nghiêm trọng hơn.



Theo nhiều chuyên gia, hồng xiêm rất giàu chất xơ, mỗi ngày chỉ cần ăn vài quả hồng xiêm trong vài ngày liền sẽ cải thiện tình trạng táo bón.



Ngoài ra, hồng xiêm còn cung cấp tannin và polyphenolic. Đây là các chất giúp hỗ trợ tiêu hóa, đào thải và làm sạch dạ dày. Ăn hồng xiêm giúp bổ sung các enzyme trong dạ dày, tăng cường trao đổi chất và giữ hệ tiêu hóa sạch sẽ.



Chữa ho, cảm lạnh



Mỗi khi bị ho, cảm lạnh trở thành nỗi ám ảnh với bất kỳ mẹ bầu nào bởi việc không thể dùng thuốc khiến cơn ho kéo dài. Những lúc này mẹ bầu hãy nhớ tới hồng xiêm. Bà bầu ăn hồng xiêm giúp loại bỏ các chất nhầy và đờm trong mũi, giúp bà bầu giảm ho, dễ thở.



Lợi tiểu, ngăn nhiễm trùng đường tiết niệu



Bà bầu có nguy cơ cao bị nhiễm trùng đường tiết niệu. Bệnh gây nguy hiểm vì có thể biến chứng sảy thai, sinh non, nhiễm trùng sơ sinh. Để ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiểu, tránh tiểu bí, tiểu rắt bà bầu hãy ăn hồng xiêm mỗi ngày.

