Kiêng ăn mít vì sợ nóng và sảy thai, bà bầu vô tình bỏ qua lợi ích của loại quả thơm ngon này

Thực hư chuyện bà bầu ăn mít có thể dẫn đến sảy thai



Mít là loại quả chứa nhiều chất dinh dưỡng. Trung bình 100g thịt mít có thể cung cấp 95 calo. Mít chín có mùi hương đặc trưng, dễ tiêu hóa nhờ lượng đường đơn fructose và sucrose, có tác dụng dự trữ năng lượng cho cơ thể, giúp người ăn thoải mái và tỉnh táo hơn.



Bên cạnh đó, mít còn là loại trái cây rất giàu chất xơ, có tác dụng như một loại thuốc nhuận tràng tự nhiên. Chất xơ có tác dụng bảo vệ màng nhẩy của ruột, hạn chế nguy cơ mắc ung thư ruột kết. Mít cũng chứa nhiều vitamin A và các sắc tố flavonoid như carotene-Ay, xanthin lutein và cryptoxanthin-Ay, có tác dụng duy trì tính toàn vẹn của màng nhầy và da. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, tiêu thụ các loại quả giàu vitamin A và carotene có thể bảo vệ phổi và phòng ngừa ung thư khoang miệng.



Ngoài ra, lượng vitamin C dồi dào trong mít có tác dụng như một loại chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ miến dịch, ngăn ngừa nhiễm trùng. Mít cũng giàu các loại vitamin nhóm B bao gồm B6 (pyridoxine), niacin, riboflavin và acid folic rất tốt cho Ngoài ra, lượng vitamin C dồi dào trong mít có tác dụng như một loại chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ miến dịch, ngăn ngừa nhiễm trùng. Mít cũng giàu các loại vitamin nhóm B bao gồm B6 (pyridoxine), niacin, riboflavin và acid folic rất tốt cho Sức Khỏe



Không những thế, mít còn chứa nhiều các khoáng chất cần thiết như mangan, magie, kali, sắt. Đặc biệt kali là một thành phần quan trọng của tế bào và chất dịch cơ thể, có tác dụng kiểm soát nhịp tim và huyết áp. Hạt mít còn rất giàu protein và các chất dinh dưỡng có lợi khác.



Mít nổi tiếng với hương vị thơm ngon đặc trưng và là loại trái cây mùa hè được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng loại trái cây này có tính nóng, bởi vậy bà bầu nên tránh ăn mít để không ảnh hưởng đến thai nhi. Thậm chí, có nhiều lời đồn cho rằng, bà bầu ăn nhiều mít có thể dẫn đến sảy thai. Vậy bà bầu có ăn được mít không và bà bầu ăn mít có tốt không?



Các bác sĩ sản phụ khoa cho biết, mẹ bầu có thể ăn hầu hết các loại trái cây với tỷ lệ vừa phải, trong đó có cả mít. Thậm chí, mẹ bầu có thể thoải mái ăn mít trong cả 3 giai đoạn thai kỳ mà không sợ gây hại gì cho thai nhi. Do đó, quan niệm bà bầu ăn mít có thể gây sảy thai là sai lầm và không có cơ sở khoa học.

Bà bầu ăn mít sẽ được hưởng những lợi ích gì?



Thông thường, mít chỉ ảnh hưởng tiêu cực với những bà bầu bị tiểu đường, Thông thường, mít chỉ ảnh hưởng tiêu cực với những bà bầu bị tiểu đường, Dị ứng hoặc có rối loạn máu. Ngoài ra, bà bầu khác có thể thoải mái ăn mít với số lượng vừa phải. Bà bầu ăn mít sẽ nhận được nhiều ích lợi dưới đây.



Nâng cao hệ miễn dịch: Lượng vitamin c dồi dào trong mít sẽ tăng cường hệ miễn dịch, giúp bà bầu chống lại được một số loại bệnh thường gặp.



Giải tỏa căng thẳng: Hạt mít có đặc tính chống lại áp lực, căng thẳng. Do đó, mẹ bầu tiêu thụ hạt mít có thể cải thiện tâm trạng, giải tỏa lo âu, cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn.



Điều chỉnh hormone: Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, hạt mít có khả năng điều chỉnh hormone của phụ nữ trong thai kỳ. Điều này rất có lợi bởi mang thai chính là nguyên nhân khiến lượng hormone trong cơ thể phụ nữ thay đổi rất nhiều.



Hạ huyết áp: Huyết áp cao là một trong những nguyên nhân khiến mẹ bầu gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, mít lại có tác dụng hạ huyết áp, rất cần thiết trong các trường hợp này.



Tốt cho sự phát triển của thai nhi: Với lượng vitamin và các khoáng chất dồi dào, tiêu thụ mít sẽ cung cấp các dưỡng chất cần thiết giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh. Mít còn chứa nhiều vitamin A có lợi cho sự phát triển mắt của bé trong bụng mẹ. Mít giàu canxi, magiê, sắt và beta-carotene, kẽm... tất cả đều rất tốt cho mẹ và bé.



Hàm lượng muối thấp nhưng lại giàu chất xơ: Mít chứa ít chất béo no, lại ít muối nhưng lại giàu chất xơ nên rất tốt cho tiêu hóa. Ăn mít thường xuyên giúp giảm tình trạng táo bón ở bà bầu.



Tốt cho dạ dày: Như đã nói ở trên, mít chứa nhiều chất xơ nên tốt cho tiêu hóa, không gây áp lực lên dạ dày. Ăn mít còn giúp bà bầu ngăn ngừa triệu chứng loét dạ dày và Tốt cho dạ dày: Như đã nói ở trên, mít chứa nhiều chất xơ nên tốt cho tiêu hóa, không gây áp lực lên dạ dày. Ăn mít còn giúp bà bầu ngăn ngừa triệu chứng loét dạ dày và dạ dày nhạy cảm.



Cung cấp năng lượng: Ăn mít giúp bổ sung nhiều năng lượng, là thực phẩm cần thiết cho những bà bầu đang rơi vào tình trạng mệt mỏi, uể oải...



Bà bầu ăn mít cần lưu ý những gì?



Dù mít nhiều lợi ích sức khỏe là thế, nhưng bà bầu vẫn phải lưu ý những điều quan trọng dưới đây:



Chỉ ăn một lượng vừa phải: Để không gây hại cho cơ thể, bà bầu chỉ nên tiêu thụ 80 – 100 g mít là được. Nếu ăn quá nhiều mít có thể dẫn đến rối loạn tiêu hóa, hàm lượng chất xơ quá cao trong mít có thể gây đau bụng và khó chịu.



Bà bầu bị tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh này không nên ăn mít vì loại quả này có thể làm thay đổi tỷ lệ glucose của người mắc bệnh tiểu đường.



Bà bầu thừa cân, béo phì cũng không nên ăn mít. Bên cạnh đó, những người dị ứng với mít hoặc bị rối loạn đông máu cũng nên tránh xa loại quả này nếu không muốn tình trạng tồi tệ thêm.

