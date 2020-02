Thực hư bà bầu ăn quả cóc bị chua sữa khiến chị em mang thai dù thèm đến mấy cũng không dám ăn

Quả cóc bên ngoài xù xì nhưng bên trong xanh, dai giòn. Quả cóc vị chua vừa phải, khi dầm với muối ớt thành món ăn vặt khoái khẩu của nhiều chị em, đặc biệt là bà bầu đang nghén ngẩm. Liệu bà bầu ăn quả cóc tốt không.

Giá trị dinh dưỡng của quả cóc



Quả cóc được biết đến là loại trái cây rất giàu vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin C. Vitamin C trong quả cóc có tác dụng chống oxy hóa mạnh, giúp cơ thể chống lại các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư. Vitamin C còn hỗ trợ tổng hợp collagen, hấp thụ chất sắt và protein giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể và nhanh chữa lành vết thương của bạn.

Trong 100g quả cóc cung cấp khoảng 3,2 mg sắt, 32mg canxi, đáp ứng 18% lượng chất sắt và 3% lượng canxi cho cơ thể mỗi ngày. Ngoài ra còn có 10,5% glucid, 0,8%protein, 1,8% lipid... các thành phần giúp tiêu hóa tốt, kích thích ăn ngon.



Quả cóc có tác dụng rất tốt làm giảm đường huyết cho người tiểu đường tuýp 2. Trong Đông y, quả cóc có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giải khát hiệu quả.



Bà bầu ăn quả cóc có tốt không



Với thành phần dinh dưỡng dồi dào như vậy nên quả cóc cũng rất tốt cho bà bầu.



Bà bầu ăn cóc tăng sức đề kháng



Vì rất giàu vitamin C nên quả cóc bù đắp lượng vitamin C cần thiết cho bà bầu hàng ngày. Không chỉ tăng cường sức đề kháng, cải thiện khả năng ăn uống, vitamin C trong quả cóc giúp bà bầu tăng hấp thụ sắt, tổng hợp collagen và protein, cải thiện làn da. Đặc biệt, vitamin C giúp chống lại gốc tự do, cải thiện Vì rất giàu vitamin C nên quả cóc bù đắp lượng vitamin C cần thiết cho bà bầu hàng ngày. Không chỉ tăng cường sức đề kháng, cải thiện khả năng ăn uống, vitamin C trong quả cóc giúp bà bầu tăng hấp thụ sắt, tổng hợp collagen và protein, cải thiện làn da. Đặc biệt, vitamin C giúp chống lại gốc tự do, cải thiện Sức Khỏe chị em trong giai đoạn thai kỳ mệt mỏi.



Bổ sung sắt, canxi



Trong thực tế rất ít loại trái cây nào bổ sung sắt và canxi. Trong 100 g quả cóc có chứa 32mg canxi bổ sung khoảng 3% lượng canxi cần thiết cho bà bầu trong một ngày. Cùng với đó, 3,2 mg sắt trong một 100g thịt quả cóc đáp ứng được 18% chất sắt cho cơ thể phụ nữ mang thai, đặc biệt với bà bầu thiếu máu.



Hỗ trợ tiêu hóa



Nhiều người cho rằng quả cóc có vị chua khi ăn vào sẽ gây khó tiêu, đau Nhiều người cho rằng quả cóc có vị chua khi ăn vào sẽ gây khó tiêu, đau dạ dày . Trong trái cóc chứa tới 5,7 g chất xơ, ăn 100g quả cóc đã đáp ứng 23% lượng chất xơ cần thiết trong một ngày. Bà bầu ăn cóc giúp tăng tốc độ tiêu hóa, hạn chế táo bón.



Tốt cho bà bầu thừa cân, tiểu đường thai kỳ



Quả cóc có tác dụng kiểm soát đường huyết trong máu, do đó rất tốt cho người tiểu đường hay bà bầu tiểu đường thai kỳ. Quả cóc chứa thành phần giúp hạn chế hấp thu tinh bột, giàu chất xơ nên tăng cảm giác no lâu, cần thiết cho bà bầu bị thừa cân béo phì đang kiểm soát chế độ ăn.



Lưu ý cho bà bầu khi ăn quả cóc



Dù có giá trị dinh dưỡng cao nhưng có tính chua nên bà bầu không ăn quá nhiều cóc trong một ngày, có thể gây đầy bụng khó tiêu. Axit trong quả cóc có thể làm nghiêm trọng hơn bệnh đau dạ dày, làm dư axit gây ợ chua. Người thường xuyên đầy bụng, ợ nóng, ợ chua không ăn quá 2 quả cóc trong ngày.

Thực tế quả cóc có vị chua nhưng chưa có cơ sở nào chứng minh việc bà bầu ăn quả cóc sau khi sinh sẽ bị chua sữa. Cách tốt nhất bà bầu không ăn quá nhiều, ngoài ăn cóc tươi có thể đem sấy khô hoặc ướp để át bớt vị chua.

Công dụng bất ngờ của quả cóc

Hà Ly (t/h)