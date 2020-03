Bà bầu ăn quả ổi sợ sinh con bị mụn nhọt là chưa biết đến những công dụng này

Dân gian xưa truyền tai nhau rằng bà bầu ăn quả ổi sẽ sinh em bé bị mụn nhọt, ghẻ lở. Các chuyên gia cho rằng thông tin này là không có căn cứ bởi thực tế quả ổi rất giàu vitamin và các loại khoáng chất tốt cho phụ nữ có thai.

Bà bầu ăn quả ổi tốt không?



Ổi là loại quả có giá trị dinh dưỡng cao, chứa ít chất béo bão hoà, cholesterol và natri nhưng đổi lại rất giàu chất xơ, vitamin C, A, dồi dào cùng với kẽm, kali và mangan… Ăn ổi thường xuyên và đúng cách có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch, chống lại nhiều bệnh tật, làm đẹp, giảm cân và một số tác dụng chữa bệnh khác. Với phụ nữ có thai, trái ổi cũng là nguồn bổ sung vitamin và khoáng chất tuyệt vời.



Tăng khả năng miễn dịch



Ổi đứng đầu bảng trong các loại trái cây giàu vitamin C chứa khoảng 16mg. Cùng với axit ascorbic, quả ổi có tác dụng cải thiện hệ thống miễn dịch, bù đắp lượng vitamin C cho cơ thể, loại bỏ nhiều bệnh thường gặp trong thai kỳ do thiếu hụt vitamin C như: đau răng, chảy máu răng, nướu, viêm loét…



Giảm nguy cơ thiếu máu



Ăn ổi hoặc uống nước ép ổi mỗi ngày giúp cải thiện tình trạng thiếu máu. Trong trái ổi có chứa nhiều dưỡng chất giúp tăng nồng độ hemoglobin trong máu.



Chữa táo bón



Không chỉ giàu vitamin C, ổi còn rất nhiều chất xơ. Một quả ổi cung cấp tới 36% lượng chất xơ trong nhu cầu hàng ngày của một người, giúp thúc đẩy nhu động ruột tiêu hóa, tăng đào thải phân.



Chữa tiêu chảy



Không chỉ có tác dụng nhuận tràng mà ăn ổi còn giúp chữa tiêu chảy. Các chuyên gia đã chỉ ra trong quả ổi chứa rất nhiều chất làm se, mặt khác hợp chất kiềm trong quả ổi có khả năng ngăn ngừa các vi khuẩn phát triển trong hệ tiêu hóa. Đồng thời, các chất carotenoids, vitamin C và potassium hỗ trợ chữa lành các tổn thương viêm dạ dày



Bổ sung canxi



Một quả ổi hay một ly nước ép ổi mỗi ngày bù đắp lượng canxi cần thiết cho mẹ bầu, giúp phát triển của xương và răng thai nhi và ngăn ngừa loãng xương sau sinh ở mẹ bầu.



Hỗ trợ phát triển hệ thần kinh thai nhi



Ổi rất giàu axit folic và vitamin B9, đây đều là những dưỡng chất vô cùng quan trọng đối với sự phát triển trí não và hệ thần kinh của thai nhi. Trong giai đoạn đầu thai kỳ, mẹ bầu cần bổ sung những chất này để ngăn ngừa dị tật thần kinh ở thai nhi.



Không chỉ vậy, thành phần folic trong quả ổi giúp phụ nữ tăng cường khả năng làm mẹ, rất tốt cho phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang.



Ổn định huyết áp và đường huyết



Các khoáng chất trong quả ổi có tác dụng ổn định huyết áp rất tốt cho bà bầu. Mặt khác, các dưỡng chất cũng giúp duy trì lượng đường trong máu, ngăn ngừa tiểu đường thai kỳ.



Làm đẹp da



Các thành phần vitamin và chất chống oxy hóa trong quả ổi giúp bảo vệ làn da khỏi các tổn thương, làm chậm quá trình lão hóa, ngăn hình thành nếp nhăn.



Nếu nói bà bầu ăn quả ổi sinh con bị mụn nhọt là hoàn toàn không có cơ sở vì thực tế loại quả này còn có tác dụng trị mụn. Không chỉ vậy, chiết xuất lá ổi do có chứa các thành phần chống khuẩn và chống viêm nên có tác dụng chữa mụn nhọt hiệu quả.



Lưu ý cho bà bầu khi ăn ổi



Dù ổi rất bổ dưỡng và có nhiều công dụng nhưng không nên ăn cả hạt vì nguy cơ gây khó tiêu, đày bụng, vướng vào ruột thừa gây đau dạ dày.



Không nên ăn ổi còn xanh hay ăn quá nhiều ổi cùng lúc vì có thể gây tiêu chảy, táo bón hoặc các vấn đề về răng miệng.



