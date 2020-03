Món ngon bổ dưỡng từ quả sung cho bà bầu giảm ốm nghén, lại chữa táo bón hiệu quả

Với người Việt sung là loại quả dân dã không thể thiếu trong món ốc luộc hay bún riêu. Sung xanh muối chua hay chấm muối ớt khiến mọi món ăn được tăng thêm hương vị gấp bội. Ước tính trong 100g quả sung có chứa 1g protein; 0,4g chất béo; 12,6g đường; canxi; photpho; beta carotene; vitamin A, vitamin B, vitamin C... Một số chị em thắc mắc bà bầu ăn quả sung xanh tốt không có thể tham khảo một số cách chế biến quả sung cho bà bầu.



Cung cấp năng lượng, giảm ốm nghén



Quả sung chứa nhiều calories giúp cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể. Ăn quả sung kèm với các món ăn vặt có tác dụng chẳng khác nào một bữa phụ. Mặt khác, trong loại quả này rất giàu vitamin B6, một thành phần giúp giảm các triệu chứng ốm nghén, trong 3 tháng đầu thai kỳ.



Không lo táo bón



Nhiều người nói rằng ăn quả sung bị tác bón nhưng thực tế loại quả này rất giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa, làm mềm chất thải và thúc đẩy đào thải phân. Nếu bà bầu bị táo bón hãy sắc sung tươi lấy nước uống hoặc ăn 2-3 quả sung chín mỗi ngày.



Trong 100g quả sung có chứa tới 49mg canxi, đây là nguồn cung cấp canxi dồi dào không kém các loại sữa bầu. Thai phụ không uống được sữa bầu có thể bổ sung canxi qua một số loại thực phẩm như sung.



Giảm nguy cơ sinh non và sảy thai



Quả sung cung cấp lượng omega-3 khá lớn không kém cá hồi, thịt đỏ. Chất này cần thiết cho sự phát triển trí não của thai nhi. Bổ sung đầy đủ omega-3, giúp mẹ bầu giảm nguy cơ sinh non, sảy thai đồng thời ngăn ngừa một số dị tật thai nhi.



Duy trì huyết áp và đường huyết



Chữa ợ nóng

Bà bầu thường xuyên gặp tình trạng ợ nóng trong 3 tháng đầu và 3 tháng cuối. Trong quả sung chứa enzyme là proteolytic có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, giảm nguy cơ ợ nóng, ợ chua do trào ngược axit từ dạ dày



Chữa viêm họng khi mang thai



Mẹ bầu bị viêm họng không được dùng thuốc hãy nhớ tới quả sung. Gọt vỏ quả sung tươi, thái mỏng, sắc với nước đến khi thành cao rồi lấy tinh chất này mỗi ngày ngậm một ít chữa viêm họng hiệu quả. Mẹ bầu bị ho khan, ho có đờm dùng sung tươi gọt vỏ đem nấu cháo ăn trong vài ngày liền.



Cách chế biến sung cho bà bầu và bà đẻ



Bà bầu có thể ăn sung muối chua, sung xanh chấm muối nhưng cần nhớ rửa sạch hết phần mủ sung. Ngoài ra sung có thể được chế biến thành một số món ngon cho bà bầu và bà đẻ có tác dụng nhuận tràng, tiêu hóa tốt mà còn lợi sữa.



Sung kho thịt lợn



Quả sung sau khi mua về rửa sạch, bổ đôi hoặc ba cho vừa ăn rồi ngâm vào nước muối pha loãng khoảng loại bỏ nhựa và giảm bớt vị chát. Sau đó rửa sạch sung rồi để ráo nước.



Thịt lợn nạc rửa sạch, thái miếng nhỏ, ướp đầy đủ gia vị rồi đảo trên chảo cho ngấm gia vị. Sau đó thêm nước rồi kho thịt chín tới rồi thêm sung vào kho cùng trng khoảng 10 phút nữa là ăn được.



Sung kho cá trắm



Cá trắm rửa sạch, bỏ mang, ruột, cắt khúc ướp gia vị trong khoảng 30 phút. Cho dầu ăn vào chảo đun nóng sau đó cho cá vào chiên sơ. Thái sung rồi ngâm nước rồi cho vào chảo đảo. Lấy một nồi sạch rồi lần lượt cho cá và sung vào, thêm ớt cùng mắm muối gia vị cùng với nước kho trng khoảng 30 phút - 1 tiếng nữa.



Gỏi sung tai heo



Sung rửa sạch, thái lát ngâm nước muối. Tai heo sơ chế sạch rồi luộc chín, thái sợi vừa ăn.Pha nước mắm trộn gỏi sung theo tỷ lệ: 1 muỗng canh mắm, 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh giấm ăn hoặc nước cốt chanh tươi, cùng tỏi và ớt bằm. Dùng nước mắm này trộn đều phần tai heo và sung đa thái, nêm nếm gia vị vừa miệng.



Cháo sung đường phèn rất tốt cho bà bầu, bà đẻ có vấn đề về đường ruột, rối loạn tiêu hoá, viêm ruột, kiết lị. Rửa sạch sung, cắt nhỏ rồi cho vào nấu cùng với gạo đãi sạch. Khi cháo sôi thêm đường phèn và ninh cho tới khi nhừ.



Lươn om sung



Quả sung xanh ăn vừa bùi vừa chát nhưng om với lươn vừa ngọt lại vừa bùi. Món ăn này chế biến khá cầu kỳ với nguyên liệu gồm sung, lươn, rềng, mẻ, tương, bột nghệ, bột canh, mì chính, rau răm.



Rửa sạch lươn bằng nước dấm pha loãng rồi mổ xong bỏ ruột, bỏ đầu. Không rửa lại lươn bằng nước để tránh mất huyết bổ và lươn sẽ bị tanh. Đặt lươn nằm úp trên thớt lấy sống dao dựa dần dọc theo sống lưng để khi nấu thịt được ngấm gia vị và xương sống của lươn vỡ ra tuỷ sẽ tạo độ thơm ngọt cho nước dùng.



Cắt khúc lươn miếng vừa ăn, ướp với riềng mẻ, tương, bột nghệ, gia vị và rau răm thái nhỏ bóp đều rồi ướp gia vị. Quả sung phải là sung bánh tẻ, đập dập ướp gia vị tương tự như lươn. Khoảng 15 phút sau khi các nguyên liệu ngấm gia vị, xếp lần lượt một lượt sung một lượt lươn vào nồi đất, đổ xăm xắp nước rồi nổi lửa đun sôi. Món này phải ủ bếp trấu trong 2 tiếng mới đạt tới độ ngon đúng chuẩn.



