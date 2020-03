Là nguồn bổ sung sắt và canxi dồi dào, bà bầu nên ăn cải xoong thế nào cho có hiệu quả?

Cải xoong - nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho bà bầu



Nhiều chuyên gia dinh dưỡng khẳng định, Nhiều chuyên gia dinh dưỡng khẳng định, cải xoong là loại thực phẩm rất giàu sắt, canxi và axit folic. Ngoài ra, cải xoong còn chứa nhiều các loại vitamin như A, C... Do đó, đây trở thành loại thực phẩm bổ dưỡng cho cả bà bầu.



Bổ sung nguồn dinh dưỡng dồi dào: Như đã nói ở trên, cải xoong chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Bà bầu tiêu thụ cải xoong thường xuyên giúp bảo vệ Bổ sung nguồn dinh dưỡng dồi dào: Như đã nói ở trên, cải xoong chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Bà bầu tiêu thụ cải xoong thường xuyên giúp bảo vệ Sức Khỏe và tăng sức đề kháng. Cải xoong còn chứa nhiều loại chất chống oxy hóa có tác dụng chống viêm, chống ung thư... Loại rau này còn có lượng carotenoid, lutein và zeaxanthin dồi dào, giúp bảo vệ đôi mắt.



Giúp bà bầu có nhiều sữa: Cải xong rất tốt cho tuyến giáp nhờ hàm lượng chất iodine cao. Loại rau này còn chứa nhiều canxi giúp răng và xương chắc khỏe. Đặc biệt, tiêu thụ rau cải xoong thường xuyên còn giúp bà bầu có nhiều sữa hơn khi sinh nở.

Ảnh minh họa.

Giảm táo bón ở bà bầu: Khi mang thai, hormone thai kỳ progesterone sẽ gây dãn và giảm hoạt động của nhu động ruột, gây táo bón. Tuy nhiên, khi bổ sung cải xoong vào chế độ ăn uống hàng ngày sẽ giúp bổ sung lượng chất xơ cho cơ thể, từ đó cải thiện tiêu hóa và giúp giảm táo bón.



Phòng ngừa thiếu máu ở bà bầu: Thai nhi đến tháng thứ 6 thường tăng trưởng rất nhanh. Khi đó, lượng canxi ở người mẹ sẽ bị hấp thụ rất nhanh, dễ rất đến thiếu canxi. Nếu tình trạng này kéo dài, con sinh ra rất dễ bị đau răng, viêm lợi, Phòng ngừa thiếu máu ở bà bầu: Thai nhi đến tháng thứ 6 thường tăng trưởng rất nhanh. Khi đó, lượng canxi ở người mẹ sẽ bị hấp thụ rất nhanh, dễ rất đến thiếu canxi. Nếu tình trạng này kéo dài, con sinh ra rất dễ bị đau răng, viêm lợi, loãng xương , con cũng có thể bị gù lưng bẩm sinh.



Ngoài ra, bà bầu ở tháng thứ 5, thứ 6 thai kỳ cũng rất dễ bị thiếu máu do thiếu sắt. Việc này rất nguy hiểm cho bà bầu, khiến thai nhi sinh trưởng chậm hơn. Do đó, bổ sung rau cải xoong tương đương với việc bổ sung nguồn canxi và sắt tự nhiên. Ngoài ra, bà bầu có thể bổ sung thêm thịt nạc, thịt gia cầm, gan và tiết động vật cùng các loại trứng, hạt vừng, bột,… vào chế độ ăn hàng ngày.



Chữa ho an toàn: Nếu bị ho khi đang mang thai, việc sử dụng thuốc có thể ảnh hưởng đến em bé. Do đó, có thể sử dụng cải xoong như một phương thuốc tự nhiên và an toàn để đẩy đùi tình trạng này. Cách làm như sau: cho 1 chén nước vào nồi, thêm 1 nắm cải xoong rồi đun sôi lên. Bỏ bã và uống phần nước 3 lần/ngày.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, cải xoong còn có tác dụng thanh nhiệt. Vào mua khô hanh, mùa hè hay mắc các bệnh về nhiệt lưỡi, môi, lợi... có thể ăn rau cải xoong để điều trị.



Điều trị thâm nám: Lượng sắt và chất chống oxy hóa trong cải xoong có khả năng phục hồi làn da rất tốt, giúp giảm viêm và giảm kích thước lỗ chân lông, từ đó làn da sẽ sáng tự nhiên, mờ tàn nhang và thâm nám.



Bổ sung vitamin K: Thiếu hụt vitamin K ở trẻ sơ sinh có thể tăng nguy cơ xuất huyết não, màng não cùng nhiều di chứng nặng nề về thần kinh sau này. Bởi vậy, Bổ sung vitamin K: Thiếu hụt vitamin K ở trẻ sơ sinh có thể tăng nguy cơ xuất huyết não, màng não cùng nhiều di chứng nặng nề về thần kinh sau này. Bởi vậy, bà bầu nên bổ sung vitamin K ngay khi mang thai, thông qua việc bổ sung nhiều loại rau củ quả như cải xoong, xà lách, su hào, bắp cải...

Các món ngon từ cải xoong cho bà bầu



Cái xoong vốn rất dễ chế biến, do đó chỉ cần luộc hay xào tỏi cũng có thể thành món ngon bổ dưỡng.



Cải xoong nấu thịt nạc: Thịt nạc (có thể là thịt lợn hoặc thịt bò) băm nhỏ, ướp thêm chút gia vị. Rau cải xoong nhặt sạch, rửa kỹ. Cho dầu ăn vào chảo, đun nóng rồi cho thịt băm xào kỹ, thêm chút nước lạnh rồi đun sôi. Cuối cùng thêm rau, nêm nếm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp.

Ảnh minh họa.



Cải xoong xào thịt bò: Thịt bò thái mỏng, ướp đầy đủ gia vị như gừng, tỏi, mắm muối; cà chua rửa sạch, bổ cau. Đầu tiên, bắc chảo lên bếp, cho một chút dầu ăn đun nóng. Cho tỏi vào phi thơm, cho thịt bò và cà chua vào xào gần chín. Múc thịt bò ra đĩa rồi tiếp tục phi thơm tỏi, cho rau vào xào, đảo lửa lớn và thêm chút gia vị. Khi rau gần chín thì cho thịt bò xào chung một lúc rồi tắt bếp.



Canh cải xoong nấu canh cá chép: Cá chép làm sạch rồi luộc chín, gỡ lấy thịt. Đầu và xương cá giã nát, lọc lấy nước để nấu canh. Đun sôi nước, cho thịt cá vào nấu, thêm rau cải xoong, nêm nếm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp.



Lưu ý khi ăn rau cải xoong đối với bà bầu:



Không nên ăn rau cải xoong sống, làm salad. Tốt nhất nên nấu chín mới được ăn.



Không nên ăn quá 100 gam cải xoong trong 1 lần, không ăn rau liên tục vì có thể gây đau bụng hoặc tổn thương thận.



Phụ nữ mang thai những tháng đầu không nên ăn nhiều rau cải xoong vì có thể dẫn đến sảy thai.

Không ăn rau cải xoong cùng hải sản.

