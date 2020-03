Bà bầu 3 tháng cuối ăn rau cần giúp phòng tiền sản giật, nhưng phải lưu ý sao cho đúng

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, rau cần có tác dụng trị ho, giảm đường và mỡ thừa trong máu, giúp kháng viêm, long đờm và hạ huyết áp. Trong Đông y, rau cần là vị thuốc có tính mát, vị ngọt giúp thanh nhiệt, bình can, trừ phong lợi thấp, giảm áp suất máu và giúp sáng mắt, nhuận phế. Tất cả bộ phận của cây rau cần đều được điều chế thành những bài thuốc Đông Y.

Hạ huyết áp: Rau cần chứa nhiều chất xơ nhưng lại ít chất béo, rất tốt cho những người bị cao huyết áp. Bà bầu ăn rau cần 2-3 lần/tuần giúp ổn định đường huyết hiệu quả.

Giải độc cơ thể: Rau cần chứa albumin có tác dụng giải độc, đặc biệt hiệu quả với chứng ngộ độc các loại kim loại nặng.



Phòng ngừa thiếu máu: Rau cần giàu sắt và photpho, giúp bà bầu bổ sung các dưỡng chất này vào cơ thể.

Điều trị mất ngủ: Hầu hết các mẹ bầu đều bị mất ngủ. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả mẹ và con. Để cải thiện tình trạng này, bà bầu có thể uống nước ép rau cần pha thêm mật ong, giúp thư giãn tinh thần, ngủ sâu và ngon giấc hơn.

Bà bầu cần lưu ý những điều sau khi ăn rau cần:



Vốn sinh trưởng trong ao hồ nên rau cần rất dễ bị nhiễm sán, ký sinh trùng, bởi vậy mẹ bầu tuyệt đối không ăn rau cần sống. Khi dùng sau nên rửa rau thật kỹ, tốt nhất nên rửa rau dưới vòi nước mạnh.

Nên nấu chín rau rồi mới ăn. Không nên ăn quá nhiều rau một lần.

Bà bầu nào bị ngứa hay vẩy nến thì không nên ăn rau cần. Nguyên nhân bởi trong rau có chứa arachidon, khi vào cơ thể sẽ khiến cho tình trạng của các triệu chứng này càng nghiêm trọng hơn.

