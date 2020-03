Bà bầu ăn rau khoai lang vừa nhuận tràng lại còn dễ đẻ

Ai cũng biết rau khoai lang có giá trị dinh dưỡng cao nhưng vẫn có nhiều chị em thắc mắc bà bầu ăn rau khoai lang tốt không. Ăn rau khoai lang như thế nào để giúp dễ đẻ.

Rau khoai lang là món ăn dân dã rất được yêu thích của người Việt không chỉ bởi vị ngọt tính mát, giá trị dinh dưỡng cao mà nó còn có tác dụng chữa bệnh.



Thành phần dinh dưỡng dồi dào nhất trong rau khoai lang phải kể đến vitamin B6, tập trung ở lá già (nhiều gấp 3 lần củ khoia) và phần cuống lá già rồi mới đến chồi và lá non. Hàm lượng vitamin B6 ở rau lang nhiều tương đương bông cải, cà rốt, chuối và trái bơ.

Bên cạnh đó, lá non và chồi khoai lang chứa nhiều vitamin C nhất so với thân dây, cuống lá và củ khoai. Còn thành phần riboflavin có nhiều hơn ở lá già so với củ và lá non.



Rau khoai lang được ví là "rau chân vịt của Việt Nam" bởi thành phần dinh dưỡng chất lượng cao. Thậm chí, rau khoai lang còn tốt hơn rau chân vịt của nước ngoài bởi lượng axit axalic ít hơn nhiều đồng nghĩa với nguy cơ gây sỏi thận thấp hơn.



Y học cổ truyền gọi rau khoai lang như vị thuốc với các tên gọi khác nhau như cam thử, phiên chử. Đây là một loại rau có tính bình, vị ngột, ích khí hư... Rau này không độc, tư thận âm, chữa tỳ hư, tác dụng bồi bổ Y học cổ truyền gọi rau khoai lang như vị thuốc với các tên gọi khác nhau như cam thử, phiên chử. Đây là một loại rau có tính bình, vị ngột, ích khí hư... Rau này không độc, tư thận âm, chữa tỳ hư, tác dụng bồi bổ Sức Khỏe , thanh can, lợi mật, bổ mắt, ngoài ra còn chữa một số bệnh như vàng da, phụ nữ kinh nguyệt không đều, nam giới di tinh...



Bà bầu ăn rau khoai lang tốt không?



Chữa táo bón



Bà bầu bị táo bón đã thử ăn đủ loại hoa quả nhưng không khỏi vậy hãy ăn rau khoai lang hoặc củ khoai lang. Hàm lượng chất xơ dồi dào trong rau khoai lang đặc biệt tốt, có tác dụng nhuận tràng, phòng ngừa táo bón cho bà bầu.



Phòng cao huyết áp, giảm buồn nôn



Cũng vì giàu chất xơ, ít năng lượng nên rau khoai lang là thực phẩm lành mạnh, có tác dụng phòng ngừa chứng cao huyết áp, giảm buồn nôn trong cho phụ nữ mang thai 3 tháng đầu bị ốm nghén.



Thanh nhiệt, giải độc



Rau khoai lang tính mát, lại chế biến được nhiều món ngon. Từ xưa ông cha ta ăn rau khoai lan để thanh nhiệt, giải độc, dùng cho người bị nóng trong, ngừa mụn, trị mụn rất hiệu nghiệm.



Phòng ngừa tiểu đường thai kỳ



Bà bầu đang có nguy cơ mắc tiểu đường thai kỳ hãy ăn rau khoai lang để kìm hãm đường huyết. Ngay cả củ khoai lang cũng có chỉ số đường huyết thấp, người bị tiểu đường có thể ăn thay cơm với lượng vừa phải.

Lợi sữa

Không chỉ với bà bầu, các mẹ sau sinh hoàn toàn có thể ăn rau khoai lang như một món ăn lợi sữa. Nên nhớ Bà bầu đang có nguy cơ mắc tiểu đường thai kỳ hãy ăn rau khoai lang để kìm hãm đường huyết. Ngay cả củ khoai lang cũng có chỉ số đường huyết thấp, người bị tiểu đường có thể ăn thay cơm với lượng vừa phải.Lợi sữaKhông chỉ với bà bầu, các mẹ sau sinh hoàn toàn có thể ăn rau khoai lang như một món ăn lợi sữa. Nên nhớ sau sinh không ăn rau khoai lang xào tỏi mà hãy xào với thịt lợn.



Bà bầu ăn rau khoai lang cho dễ đẻ?



Nhiều chị em thắc mắc ngoài tác dụng nhuận tràng hiệu quả, ăn rau lang có dễ đẻ không. Kinh nghiệm dân gian truyền tai các bà bầu ăn rau khoai lang cho dễ đẻ. Đến nay chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh kinh nghiệm dân gian này nhưng thực tế đã có nhiều bà bầu áp dụng cho thấy hiệu quả sinh thường thuận lợi hơn. Kinh nghiệm này có thể xuất phát từ việc rau khoai lang vị ngọt, tính mát, nhiều chất xơ có tác dụng nhuận tràng và giải độc tốt.



Nhiều mẹ bầu chia sẻ kinh nghiệm, từ tuần thứ 35 trở đi, bà bầu ăn rau khoai lang đều đặn 3 bữa/tuần sẽ giúp cổ tử cung mở nhanh hơn, giảm các cơn đau khi chuyển dạ từ đó sinh thường dễ dàng hơn.



Lưu ý cho bà bầu khi ăn rau khoai lang



Chị em có thể ăn rau khoai lang vào bất cứ thời điểm nào trong thai kỳ nhưng cần nhớ không ăn liên tục với lượng quá nhiều có thể gây sỏi thận. Nguyên nhân do rau này chứa nhiều canxi dễ gây sỏi thận.



Bà bầu ăn rau khoai lang liên tục trong nhiều ngày coi chừng phản tác dụng chữa táo bón lại gây ra tiêu chảy.



Không ăn rau khoai lang trong lúc đói vì chúng có axit gây tăng tiết dịch vị làm nóng ruột, ợ chua, sinh hơi trướng bụng và còn làm hạ đường huyết.



Món ngon chữa bệnh từ rau khoai lang



Trị mụn: Dùng lá khoai lang non, đậu xanh giã nhuyễn cùng chút muối rồi bọc hỗn hợp này vào vải đắp vào vết mụn.



Nhuận tràng: Rau lang luộc chín giàu chất xơ nên ăn vào giúp nhuận tràng hiệu quả.



Quáng gà: Ăn lá khoai lang non xào gan gà hoặc gan lợn có tác dụng chữa quáng gà.



Thiếu sữa: Phụ nữ sau sinh ăn lá khoai lang xào với thịt lợn ăn với cơm.



Trị buồn nôn, ốm nghén: Thành phần vitamin B6 trong rau khoai lang có tác dụng giảm cảm giác buồn nôn và nôn. Bà bầu ăn hãy ăn rau khoai lang luộc hoặc xào để kích thích ăn ngon.

Phụ nữ băng huyết lấy một nắm rau lang tươi giã nát, lấy nước cốt uống trong vài ngày để cải thiện tình trạng ra máu.



Chữa tiểu đường: Rau lang luộc, đặc biệt là phần lá có tác dụng làm giảm đường huyết.

Hà Ly (t/h)