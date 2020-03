Bà bầu 3 tháng đầu ăn mồng tơi không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn ngăn ngừa dị tật thai nhi

Từ xa xưa, mồng tơi đã được sử dụng làm thuốc. Theo Đông y, mồng tơi vốn có vị chua ngọt, tính lạnh, không độc, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, hoạt tràng, lương huyết... rất tốt cho phụ nữ có thai. Thậm chí ở Indonesia, người dân còn dùng loại rau này để làm thuốc chữa táo bón cho trẻ, giúp phụ nữ đẻ khó vượt quả cửa ải.

Như đã nói ở trên, rau mồng tơi rất tốt cho Sức Khỏe và cả phụ nữ có thai. do đó, bà bầu có thể thoải mái tiêu thụ rau mồng tơi trong các bữa ăn hàng ngày. Đặc biệt, rau mồng tơi chứa nhiều sắt và acid folic - đây là 2 vi chất dinh dưỡng rất cần thiết cho phụ nữ mang thai

Một phần mồng tơi nhỏ chứa khoảng 0,98 mg sắt, cung cấp từ 5,4-12% lượng sắt cần thiết mà cơ thể cần mỗi ngày. Chúng có tác dụng ngăn ngừa khuyết tật ống thần kinh bẩm sinh như tật nứt đốt sống. Sắt và acid folic cũng tham gia vào việc tái tạo các tế bào mới, giúp ngăn ngừa ung thư và tăng cường sức khỏe tim mạch.

Rau mồng tơi chứa nhiều vitamin A và flavonoid có khả năng phòng chống ung thư. Lượng vitamin C dồi dào trong loại rau này cũng giúp tăng sức đề kháng cho bà bầu và chống viêm nhiễm. Rau mồng tơi giúp mẹ bầu ổn định cân nặng, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, hạ cholesterol hiệu quả.

Mồng tơi có tác dụng nhuận trạng nhờ lượng chất xơ, chất nhầy và khoáng chất cao. Từ đó, tiêu thụ rau mồng tơi thường xuyên giúp mẹ bầu tránh được táo bón. Bên cạnh đó, rau mồng tơi cũng chứa nhiều sắc tố carotenoid, beta carotene, lutein và zeaxanthin có khả năng chống lại các gốc tự do gây hại cho cơ thể.

Rau mồng tơi còn là nguồn bổ sung chất sắt và folate lý tưởng cho bà bầu. Lượng vitamin A và flavonoid trong rau không chỉ giúp mẹ bầu và thai nhi da khỏe, mắt sáng mà còn có tác dụng chống ung thư.

Lưu ý: Mồng tơi vốn có tính hàn, nhuận tràng nên với những bà bầu bị tiêu chảy, đại tiện lỏng hay có bệnh về thận thì không nên ăn rau này.

