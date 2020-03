Rau muống cực tốt cho bà bầu nhưng khi ăn cần chú ý điều này kẻo ảnh hưởng đến thai nhi

Do đó, trong lúc mang thai, mẹ bầu gặp khó khăn trong việc ăn uống thì có thể coi rau muống là một ưu tiên để bổ sung vào thực đơn hàng ngày.



Do đó, một số ý kiến cho rằng bà bầu ăn rau muống có thể khiến cơ thể mệt mỏi, suy giãn tĩnh mạch chính là sai lầm. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định, nếu ăn uống điều độ thì rau muống có thể mang lại nhiều lợi ích cho bà bầu.

Rau muống tốt cho bà bầu như thế nào?



Ngăn ngừa thiếu máu: Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, rau muống là một nguồn cung cấp canxi, vitamin B và C, sắt, amino axit... dồi dào. Hàm lượng sắt trong rau muống giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu máu do thiếu sắt ở bà bầu.



Điều trị táo bón: Rau muống chứa nhiều chất xơ, nếu tiêu thụ thường xuyên có thể kích thích tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón ở mẹ bầu.

Phòng ngừa tiểu đường thai kỳ: Rất nhiều bà bầu có nguy cơ mắc tiểu đường. Do đó, hãy bổ sung rau muống vào chế độ ăn hàng ngày để cải thiện tình hình. Nguyên nhân bởi trong rau muống có chứa chất tương tự như là insulin, rất hiệu quả để điều trị tiểu đường thai kỳ.



Bổ sung vitamin: Như đã nói ở trên, rau muống có chứa các loại vitamin B, C, sắt, canxi và amino axit… giúp bổ sung nguồn dinh dưỡng cho bà bầu. Khi luộc rau, bà bầu có thể cho thêm một chút muối, luộc trong thời gian ngắn rồi vớt ra là có thể giữ được trọn vẹn chất dinh dưỡng.



Lưu ý khi ăn rau muống dành cho bà bầu:

Do sinh trưởng ở môi trường ao hồ, rau muống rất hay bị nhiễm các loại ký sinh trùng. Bà bầu nên hạn chế tiêu thụ rau muống tươi sống chưa qua chế chiến vì nó có thể dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh đường ruột như nhiễm sán lá gan, ký sinh trùng Fasciolopsis buski gây khó tiêu, đầy bụng, Dị ứng . Trước khi ăn rau muống cần phải rửa sạch, ngâm muối cẩn thận, nấu chín kỹ.



Không ăn quá nhiều rau muống một lần, chọn nguồn rau an toàn.

Your browser does not support HTML5 video.

Cách xào rau muống xanh, giòn. Nguồn: Bếp Của Vợ