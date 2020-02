Bà bầu mắc các vấn đề này chớ dại ăn sầu riêng kẻo hại cả mẹ và con

Sầu riêng là loại trái cây nhiệt đới có mùi vị vô cùng đặc biệt. Không những vậy, loại quả có vỏ xù xì này còn rất bổ dưỡng. Trung bình 100g thịt sầu riêng cung cấp khoảng 147 Kcal năng lượng, chiếm khoảng 7 % lượng năng lượng cho các hoạt động của cơ thể mỗi ngày.

Nhiều người thắc mắc bà bầu ăn sầu riêng có tốt không và ăn bao nhiêu là đủ. Thậm chí một số nước, sầu riêng là cấm kỵ với bà bầu, điều này có đúng không.

Bà bầu ăn sầu riêng có tốt không?



Trước hết phải khẳng định, sầu riêng giàu dinh dưỡng nên bổ sung nhiều thành phần cho cơ thể.



Giúp nhuận tràng, thải độc



Trong thời kỳ Trong thời kỳ mang thai , chị em thường bị thay đổi nội tiết tố có thể dẫn tới các vấn đề về tiêu hóa như táo bón. Sầu riêng giàu chất xơ, có tác dụng như một loại thuốc nhuận tràng tự nhiên, đảo thải chất độc trong ruột, giảm hấp thu độc tố, bảo vệ niêm mạc ruột.



Ngăn dị tật bẩm sinh



Trong loại quả có mùi vị đặc trưng này rất giàu chất axit folic - một thành phần không thể thiếu với bà bầu, có tác dụng ngăn ngừa dị tật bẩm sinh. Ước tính 100g sầu riêng có thể đáp ứng 9% axit folic hàng ngày cho mẹ bầu.





Chống oxy hóa



Sầu riêng chứa kẽm, tryptophan và organo-lưu huỳnh nên có tác dụng Sầu riêng chứa kẽm, tryptophan và organo-lưu huỳnh nên có tác dụng chống oxy hóa cực mạnh, giúp bảo vệ mẹ và thai nhi khỏi sự tấn công của các chất ô nhiễm và các gốc tự do. Đồng thời, vitamin B như riboflavin, niacin và thiamine rất có lợi để nâng cao thể trạng của phụ nữ mang thai.



Nâng cao miễn dịch, hấp thụ canxi và sắt



Sầu riêng là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào nên giúp nâng cao hệ miễn dịch của cả Sầu riêng là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào nên giúp nâng cao hệ miễn dịch của cả mẹ và bé . Các khoáng chất như sắt, đồng, mangan và magiê giúp tăng cường tạo máu, giúp hấp thụ canxi và sắt.



Điều chỉnh huyết áp



Trái sầu riêng béo ngậy không có cholesterol hoặc chất béo bão hòa. Vì có hàm lượng muối thấp nên giúp điều chỉnh huyết áp khi mang thai, kháng bớt axit.



Ngoài ra, ăn sầu riêng còn có thể cải thiện trầm cảm, giúp ngủ ngon giấc, cải thiện thể trạng cho người suy nhược, ốm yếu.



Dù có nhiều giá trị dinh dưỡng như vậy nhưng không phải người nào cũng nên ăn sầu riêng. Bác sĩ Goh Shen Li, chuyên gia tư vấn sản khoa và phụ khoa tại Phòng khám Phụ nữ SL Goh, thuộc Trung tâm y tế Mount Alvernia D, Singapore cho hay, không có bằng chứng khoa học nào cho thấy sầu riêng là một "siêu thực phẩm" dành cho bà bầu.

Những người này khi mang thai nên tránh xa sầu riêng



Theo dược sĩ Lê Kim Phụng, nguyên giảng viên trường Đại học Y dược TP HCM, sầu riêng giàu dinh dưỡng và vitamin nhưng lại chứa nhiều đường nên nếu ăn quá nhiều, bà bầu có thể gặp tình trạng đầy hơi, khó tiêu, bốc hỏa do tăng huyết áp, có hại cho thai nhi.



Những phụ nữ có thai gặp các vấn đề như: Thừa cân, béo phì, tiểu đường thai kỳ, hoặc đang mang thai 3 tháng đầu nên tránh xa sầu riêng.



Vì quá bổ dưỡng và cung cấp nhiều năng lượng nên bà bầu phải thận trọng, không ăn quá nhiều sầu riêng kẻo tăng cân mất kiểm soát.



Ngoài ra, vì chứa nhiều đường nên nếu ăn quá nhiều sầu riêng có thể dẫn đến đột biến glucose trong máu, khiến thai nhi tăng tăng trọng lượng quá mức, gây nguy cơ béo phì cho trẻ.



Bà bầu dù có thèm đến mấy cũng nên hạn chế ăn sầu riêng, cách tốt nhất nên xin ý kiến tư vấn của bác sĩ.

