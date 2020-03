Thực hư thịt ba ba bổ dưỡng nhưng bà bầu ăn vào gây ngộ độc, sảy thai

Các chuyên gia đã chỉ ra, trong 100 g thịt ba ba có chứa khoảng 80g nước, 16,5 g protid; 1g chất béo; 1,6g carbonhydrat; 107mg canxi; 1,4 mg sắt; 3,7mg acid cotinic, vitamin B1, B2, vitamin A và i ốt...

Ba ba là thực phẩm bồi bổ tốt cho người mắc các bệnh lao phổi, lao ngoài phổi, viêm gan mạn tính, xơ gan, đái đường, viêm thận, người bệnh hóa trị hay nam giới thận yếu thận hư. Mai ba ba là vị thuốc dùng cho người lao gầy, nhức xương, tiểu tiện ra sỏi, tích huyết sinh hòn cục, sốt rét sinh bắng to, sốt rét, kiết lỵ...



Bà bầu ăn thịt ba ba tốt không?



Dù là thực phẩm bổ dưỡng nhưng nhiều người cho rằng bà bầu không nên ăn thịt ba ba vì có thể gây ngộ độc thậm chí tính hàn của thịt ba ba có thể gây sảy thai.



Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, ba ba là món ăn giàu dinh dưỡng nhưng cần hết sức lưu ý khi sử dụng loại thực phẩm này vì rất dễ gây ngộ độc.



Ba ba sống trong môi trường thủy sinh nên thức ăn chính là tôm cá, ốc, sinh vật phù du... nên đường ruột của con ba ba rất bẩn, chứa nhiều chất độc hại. Sẽ rất nguy hiểm nếu con người chế biến và ăn thịt ba ba chết vì chất độc trong đường ruột sẽ lây lan gây độc. Mặt khác, hàm lượng đạm và axit amin dồi dào trong thịt ba ba sẽ bị biến đổi thành chất độc histamin khi chúng chết đi, thời gian chết càng lâu lượng độc càng lớn. Chất này không phân hủy trong nhiệt độ cao nên nếu ăn phải loại thịt này sẽ bị ngộ độc, thậm chí tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.

Về việc bà bầu ăn thịt ba ba tốt không, có gây ngộ độc không, lương y Vũ Quốc Trung cho hay, trong Đông y thịt ba ba có vị mặn, tính bình có tác dụng tư âm, tiềm dương, trấn tinh, nhiết kiên, tán kết. Vì thịt ba ba có tính hàn, bổ âm nên chỉ dùng được cho người thể nhiệt. Đầu ba ba bổ khí trợ dương, thịt ba ba tư bổ cường tráng, mai ba ba trị âm thoái nhịt, bổ huyết, tiêu ứ, mật ba ba có vị đắng, tính bình. Phụ nữ có thai mang tính nhiệt, có thể ăn ba ba tính hàn. Chưa có cơ sở nào khẳng định ăn thịt ba ba có tính hàn, có tác dụng tán u, thông huyết mạch mà khiến phụ nữ sảy thai.



Còn theo ThS Võ Tường Kha, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Thể thao Việt Nam, dinh dưỡng học cổ truyền đánh giá thịt ba ba vị ngọt, tính hàn, dùng làm thức ăn bổ dưỡng cho người tạng nhiệt, nóng trong. Phụ nữ có thai mang tính nhiệt, ba ba tính hàn nên ăn vào cân bằng.



Lưu ý gì khi ăn thịt ba ba



Các chuyên gia khuyến cáo, tuyệt đối không được ăn thịt ba ba nhỏ vì không những không bổ dưỡng mà còn có độc. Chỉ nên ăn thịt ba ba đã trưởng thành, có cân nặng từ 500 gr, đầu tròn nhọn, đuôi ngắn nhỏ, có hình tam giác. Ba ba có chất lượng nhất là khoảng 8-9 tháng tuổi.



Phụ nữ có thai tính hàn, người ốm yếu xanh xao tì vị hư hàn (sắc mặt nhợt nhạt, dễ mệt mỏi, bụng đầy, chậm tiêu, miệng nhạt, chán ăn, tay chân lạnh và buồn mỏi, đại tiện lỏng nát hoặc sống phân, chất lưỡi nhợt...) không nên dùng ba ba.



Nên kết hợp thịt ba ba với các gia vị có tính ấm nóng và có công dụng kích thích tiêu hóa. Đặc biệt không nên ăn thịt ba ba với rau kinh giới vì sẽ sinh lở ngứa.

Your browser does not support HTML5 video.

Phụ nữ mang thai không nên ăn gì