Bất ngờ món ăn vặt ưa thích của nhiều bà bầu có nguy cơ cao gây sảy thai, dị tật thai nhi

Chứa nhiều muối và cholesterol xấu

Thịt bò khô được chế biến tương tự như các loại thịt hộp nên chứa làm lượng muối cao do được tẩm ướp các loại gia vị và hương liệu. Bản thân thịt bò đã có hàm lượng cholesterol cao, kết hợp với nhiều muối thật sự có lợi. Nếu ăn nhiều thịt bò khô sẽ có hại đặc biệt với người cao huyết áp , người mắc bệnh tim, thận, mỡ máu.



Nguy cơ nhiễm khuẩn



Các sản phẩm thịt bò khô trên thị trường thường bị đặt câu hỏi về quy trình chế biến và vệ sinh an toàn thực phẩm. Không ít cơ sở sử dụng thịt bò bị chết, thịt bò bị bệnh, trộn thị lợn sề "hô biến" thành thịt bò khô để bán với giá rẻ. Các loại thịt không đảm bảo chất lượng được khoác bên ngoài vỏ bọc là hàng tá những loại gia vị tẩm ướp và hóa chất độc hại. Các loại thịt không đảm bảo chất lượng chắc chắn gây bệnh cho người tiêu thụ.



Mặt khác, quy trình chế biến không hợp vệ sinh có thể khiến thịt bò khô bị nhiễm khuẩn, gây hại cho người tiêu dùng.



Thịt bò khô có nguy cơ cao chứa nhiều vi khuẩn listeria, gây bệnh đường ruột. Nhiễm khuẩn toxoplasmosis tương tự sán trong phân mèo hay ăn rau củ chưa được rửa sạch.



Các hóa chất tẩm ướp độc hại



Nếu không tẩm ướp gia vị không thể làm ra món thịt bò khô hấp dẫn. Hiện nay thịt bò khô đều được chế biến theo quy trình công nghiệp, tẩm ướp bằng các hóa chất độc hại và phụ gia không rõ nguồn gốc.



Thực tế, cơ quan chức năng tìm thấy monosodium, high fructose corn syrup, glutamate, polysorbate 80, sodium nitrite... là các hóa chất được sử dụng phổ biến để tẩm ướp thịt bò khô.



Các hóa chất này dùng để tẩy rửa mùi ôi thui, làm thay đổi mùi vị của thịt, cho màu sắc bắt mắt và hương vị giống thịt bò khô chính hiệu. Đó là chưa kể nhiều cơ sở sử dụng chất cấm để tăng độ dai cho thịt bò khô. Cùng với một số loại chất bảo quản khiến thịt bò khô dù để lâu vẫn không ảnh hưởng tới mùi vị.



Bà bầu ăn thịt bò khô cẩn thận sảy thai



Thịt bò khô gây ra nhiều nguy hại cho sức khỏe của mọi người, đặc biệt là phụ nữ mang thai. Thịt bò khô chứa hàm lượng muối cao, nếu tiêu thụ nhiều không có lợi cho bà bầu cao huyết áp, nguy cơ sưng phù, tiền sản giật.



Ăn thịt bò khô, bà bầu phải đối mặt với nguy cơ nhiễm khuẩn listeria, nguy cơ cao gây tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa.



Nguy hại nhất là bà bầu có thể nhiễm khuẩn toxoplasmosis từ thịt bò khô. Loại vi khuẩn này đặc biệt nguy hại với bà bầu có thể gây sảy thai. Nếu may mắn không sảy thai, thai nhi có thể phải chịu di chứng nặng nề bị suy giảm chức năng não và mắt.



Khi bị nhiễm khuẩn toxoplasmosis, bà bầu có thể xuất hiện triệu chứng giống như bị cảm cúm hoặc không có dấu hiệu gì, nhiều trường hợp không nhận biết mình mắc bệnh khi nào. Các bác sĩ chỉ có thể tìm ra khuẩn toxoplasmosis qua xét nghiệm máu hoặc xét nghiệm nước ối.



