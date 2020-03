Bà bầu ăn thịt chó sinh con bị mụn rôm da thâm đen, bác sĩ nói gì?

Thịt chó vốn có độ đạm cao nhưng không phải ai cũng ăn được. Một số người thắc mắc bà bầu ăn thịt có tốt không, ăn vào có bị nóng hay sinh con ra bị mụn nhọt, lắm lông?

Giá trị dinh dưỡng của thịt chó



Việt Nam là một trong số ít quốc gia có thói quen ăn thịt chó. Tương tự như các loại thịt động vật khác, thịt chó chứa một số thành phần dinh dưỡng cơ bản như protein, lipit, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, Vitamin C, canxi, sắt...



Trong Đông y, thịt chó có vị mặn, tính ấm, xương chó có vị ngọt, tính ấm làm mạnh gân cốt, sinh cơ chống rét và hoạt huyết. Do vậy, thịt chó được sử dụng là thuốc trị các bệnh nhức mỏi xương khớp, cải thiện gân cốt, sinh cơ, chống loét, hoạt huyết… Xương chó cũng có thể nấu cao kết hợp với xương động vật khác để bồi bổ Trong Đông y, thịt chó có vị mặn, tính ấm, xương chó có vị ngọt, tính ấm làm mạnh gân cốt, sinh cơ chống rét và hoạt huyết. Do vậy, thịt chó được sử dụng là thuốc trị các bệnh nhức mỏi xương khớp, cải thiện gân cốt, sinh cơ, chống loét, hoạt huyết… Xương chó cũng có thể nấu cao kết hợp với xương động vật khác để bồi bổ Sức Khỏe



Vì thịt chó có tính ấm nên rất tốt cho người thường xuyên bị cảm lạnh, lanh tay chân vào mùa đông, hắt hơi sổ mũi, hop hen hay thận hư. Các loại rau hoặc gia giảm đi kèm với thịt chó cũng có tác dụng chữa bệnh.

Bà bầu ăn thịt chó có tốt không?



Không ít chị em mang thai than phiền việc chỉ ăn một vài miếng thịt chó mà nóng ran toàn thân, ngứa ngáy khó chịu. Một số bà bầu khác dù rất thèm thịt chó nhưng lại không dám ăn vì sợ con sinh ra sẽ nhiều lông, da thâm đen hoặc nhiều bớt xanh... Thậm chí có bà bầu nghe người mách ăn thịt chó khi mang thai sinh con dễ bị động kinh.



Trả lời về thắc mắc này, bác sĩ Nguyễn Đức Vy (Nguyên Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung Ương) cho biết chưa có công trình nghiên cứu nào chứng minh ảnh hưởng của việc ăn thịt chó với sức khỏe bà bầu và thai nhi.



Dù vậy, bác sĩ vẫn đưa lời khuyên bà bầu không nên ăn thịt chó. Thứ nhất, thịt chó rất giàu đạm nên người bị Dù vậy, bác sĩ vẫn đưa lời khuyên bà bầu không nên ăn thịt chó. Thứ nhất, thịt chó rất giàu đạm nên người bị bệnh gout hay cao huyết áp không nên ăn, sẽ làm tăng axit uric trong máu, làm tái phát các cơn đau cấp tính.

Với thai phụ, axit uric trong máu tăng lên dù không gây nguy hiểm tức thì nhưng nếu kéo dài sẽ làm là tăng nguy cơ sản giật và tiền sản giật, đây là biến chứng vô cùng nguy hiểm ở phụ nữ mang thai.



Thứ hai, thịt chó có tính ấm nên ăn vào sẽ gây nóng trong. Hầu hết phụ nữ mang thai đều bị nóng trong, thân nhiệt luôn cao hơn người bình thường, ăn thịt chó sẽ khiến tình trạng nóng trong nặng hơn dẫn tới các hiện tượng như khó tiêu, mụn nhọt, ngứa da...



Cũng theo bác sĩ Vy, thịt chó có giá thành cao hơn các loại thịt khác, trong khi giá trị dinh dưỡng cũng tương đương. Thay vì ăn thịt chó, bà bầu nên chọn các loại thịt phổ biến khác để bổ sung đạm như thịt lợn, thịt bò...



Đó là chưa kể nếu không may ăn phải thịt chó mắc bệnh dại, thịt chó chưa được nấu chín... nguy cơ mắc bệnh dại, nhiễm sán dãi chó và ấu trùng sán dãi là rất cao.



Your browser does not support HTML5 video.

Ăn thịt chó sướng mồm, hại thân, rước bệnh vào người. Video: VTC 14

Xem thêm: Mẹo chữa ốm nghén cho bà bầu cực đơn giản từ gừng và chanh

Hà Ly (t/h)