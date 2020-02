Thực hư bà bầu ăn trứng gà càng nhiều sinh con ra càng da trắng hồng hào

Theo TS Trương Hồng Sơn, trứng gà được xếp vào danh sách những siêu thực phẩm bởi thành phần dinh dưỡng dồi dào, đặc biệt cần thiết cho thai nhi. Trứng gà là nguồn cung cấp dồi dào các chất béo, protein, khoáng chất, vitamin A và D. Bà bầu ăn trứng gà sẽ nhận được vô vàn lợi ích cho cả mẹ và con.



Thai nhi phát triển: Trứng gà cung cấp nguồn protein dồi dào rất cần thiết cho sự phát triển thai nhi. Mỗi tế bào thai nhi lớn lên và nhân đôi nhiều hơn rất cần có protein để đạt tới kích thước và trọng lượng theo tiêu chuẩn.



Phát triển hệ thần kinh và não bộ thai nhi: Với các thành phần acid béo omega-3, lutein, kẽm và choline trong trứng gà là không thể thiếu cho sự phát triển trí não và hệ thần kinh thai nhi. Bổ sung đầy đủ các thành phần này giúp ngăn ngừa dị tật ống thần kinh ở thai nhi.

Cung cấp năng lượng: Khi mang thai, bà mẹ không chỉ ăn cho bản thân mà phải ăn cho cả em bé. Do đó, bà bầu cần thêm tối thiểu 200-300 calories mỗi ngày so với bình thường để đảm bảo cung cấp năng lượng cho cả mẹ và bé . Trong khi đó, mỗi quả trứng gà đã có 70 calories, là nguồn cung cấp năng lượng khoa học cho các mẹ.



Cân bằng chất béo trong cơ thể mẹ: Với các bà bầu thừa cân béo phì hay có lượng cholesterol trong máu cao có thể ăn lòng trắng trứng gà để cân bằng lượng chất béo bão hòa trong cơ thể. Người có cholesterol cao không nên ăn lòng đỏ.

Bù đắp các bệnh do thiếu vitamin D: Vitamin D không có sẵn trong nhiều loại thực phẩm, cơ thể lại không thể tự tổng hợp chất này rất dễ dẫn đến thiếu hụt. Nếu thiếu vitamin D, bà bầu có nguy cơ tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ, trẻ sinh ra dễ bị thở khò khè, mắc bệnh truyền nhiễm. Ăn trứng gà có thể hạn chế các vấn đề do thiếu vitamin D gây ra.



Hạn chế dị tật bẩm sinh: Nhờ giàu các chất omega-3 và cholin, folate, nên ăn trứng gà được ví như phương thuốc giúp hạn chế nguy cơ dị tật bẩm sinh cho thai nhi.



Bà bầu ăn trứng gà sinh con da trắng hồng hào?



Theo TS Trương Hồng Sơn, hiện chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh sinh con sẽ có da trắng hồng hào. Trứng gà cung cấp nhiều thành phần đóng góp cho sự hình thành tế bào thai nhi chứ chưa có cơ sở ăn trứng gà ảnh hưởng tới sắc tố da của thai nhi.



Các thành phần omega-3, choline, kẽm, lutein và folate thì được khẳng định là giúp trẻ phát triển trí não, ghi nhớ tốt hơn.



Lưu ý cho bà bầu khi ăn trứng



Cũng vì quá bổ dưỡng nên bà bầu cần lưu ý một số vấn đề khi ăn trứng gà. Một số người mắc bệnh mỡ máu, cao huyết áp được khuyến cáo hạn chế ăn trứng gà.



Một lòng đỏ trứng gà đã có 185-213 miligam cholesterol. Nếu một người ăn 2 quả trứng mỗi ngày đã bị coi là nạp quá năng lượng cần thiết. Đặc biệt với phụ nữ mang thai bị thừa cân, béo phì được khuyến cáo hạn chế ăn trứng gà.



Theo khuyến cáo của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, trong một tuần chỉ nên ăn trứng gà 3-4 lần, nên hạn chế lòng đỏ trứng trong phần ăn. Nếu chỉ ăn lòng trắng trứng, bạn có thể ăn nhiều hơn.



Bà bầu không nên ăn trứng sống hay lòng đào vì có nguy cơ nhiễm salmonella gây đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt, đau đầu.



Một số người thắc mắc bà bầu nên ăn trứng gà luộc hay rán. Thực tế không có quy ước bà bầu nên ăn món trứng nào là tốt nhất, bà bầu có thể thay đổi món tùy thích. Một số món ăn ngon từ trứng gà tốt cho bà bầu như: Trứng gà xào đậu non, trứng gà chiên tôm, trứng gà hấp lá mơ...

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách làm món TRỨNG NGÂM NƯỚC TƯƠNG. Nguồn: Feedy TV