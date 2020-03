Thực hư chuyện bà bầu ăn trứng vịt lộn giúp con nhiều tóc, chân dài miên man

Trứng vịt lộn là trứng đã thành con nên giàu chất dinh dưỡng hơn trứng thường, nó có thể cung cấp đủ năng lượng cho mọi người hoạt động trong một ngày dài. Một quả trứng vịt lộn trung bình có thể chứa đến 180 calo cùng 12,4 g chất béo, 182kcal năng lượng, 212mg phốtpho, 600mg cholesterol.... Bên cạnh đó, đây còn là nguồn dưỡng chất dồi dào gồm canxi, protein, lipit cùng hàng loạt vitamin như vitamin A, C, B... và có hàm lượng sắt cao hơn cả trứng gà.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng bà bầu ăn trứng vịt lộn khiến con sinh ra dễ bị hen, Tuy nhiên, vấn đề hen suyễn ở trẻ và trứng vịt lộn không hề liên quan đến nhau. Bệnh hen ở trẻ xảy ra do phế quản bị mẫn cảm hoặc phản ứng với các dị nguyên như bụi, khói, lông động vật, phấn hoa... Bên cạnh đó, nó còn phụ thuộc một phần lớn vào di truyền.

Mẹ bầu ăn trứng vịt lộn tốt không?

Thời điểm tốt nhất để ăn trứng vịt lộn chính là buổi sáng. Bà bầu có thể dùng trứng cho bữa chính hoặc bữa nhẹ vào giữa buổi sáng. Bên cạnh đó, bà bầu chỉ được ăn trứng vịt lộn vào 3 tháng giữa thai kỳ, tránh ăn vào 3 tháng đầu và những tháng cuối.

Bà bầu cũng không nên ăn trứng vịt lộn vào buổi tối vì thực phẩm này rất giàu đạm, có thể gây đầy hơi, khó tiêu. Trứng vịt lộn khi ăn cần phải được rửa sạch, nấu chín kỹ. Khi ăn không nên dùng cùng rau răm (vì có thể tăng nguy cơ sảy thai), cũng không ăn trứng vịt lộn với các loại thực phẩm giàu vitamin A như gan động vật hoặc uống bổ sung vitamin…

Đối với mẹ bầu bị huyết áp cao, tiểu đường thai kỳ hoặc mắc các bệnh tim mạch cũng nên hạn chế ăn trứng vịt lộn để tránh tình trạng tắc nghẽn mạch máu do lượng cholesterol tăng cao.

Hướng dẫn cách làm món TRỨNG VỊT LỘN XÀO ME CAY. Nguồn: Feedy TV