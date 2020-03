Bà bầu ăn vú sữa sinh con da trắng hồng hào, sữa về dồi dào con bú không hết?

Ước tính trong 100g vú sữa cung cấp tới 50% lượng vitamin C cho cơ thể. Ăn vú sữa giúp gia tăng sức đề kháng cùng với thành phần chống oxy hóa uercetin, epicatechin, acid gallic giúp cơ thể khỏe mạnh, chống lại bệnh tật.

Bên cạnh đó, thành phần kali có tác dụng ngăn ngừa ảnh hưởng xấu của natri lên cơ thể, nhờ đó giúp kiểm soát nhịp tim và huyết áp cho mẹ bầu.

Cơ thể người cần tới 60% năng lượng từ gluxit để đảm bảo các chứng năng thần kinh. Quả vú sữa cung cấp lượng hàm lượng gluxit thúc đẩy hoạt động của nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa, tăng năng lượng cần thiết.

Quả vú sữa chứa khá nhiều nước và chất xơ, khi ăn vào cho bạn cảm giác no lâu, từ đó hỗ trợ giảm cân. Mặt khác, chát xơ hấp thụ bớt glucose trong máu, kiểm soát đường huyết.

Chất xơ đóng vai trò quan trọng đối với hệ tiêu hóa, tăng cường đào thải phân, giúp mẹ bầu thoát khỏi nỗi ám ảnh táo bón, giúp bảo vệ màng nhầy của ruột già hạn chế ung thư.

Nhiều chị em truyền tai nhau rằng vì quả vú sữa nhiều nước và vitamin nên mẹ bầu ăn vào sẽ có làn da sáng đẹp, căng mịn, ít bị nám sạm. Bà bầu ăn vú sữa sinh con da dẻ cũng hồng hào trắng trẻo đôi phần. Dù chưa có cơ sở khoa học nào khẳng định thông tin này nhưng nhiều bà mẹ nhận thấy lợi ích của quả vú sữa nên không thể từ chối thức quà thơm ngon này.

Với những lợi ích kể trên, có thể thấy ăn vú sữa đem lại nhiều tác dụng cho phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, vì vú sữa có tính nóng, nhiều mủ và có vị chát, nên bà bầu không nên quá nhiều. Khi ăn vú sữa nhớ loại bỏ kỹ phần vỏ nếu không dễ gây táo bón.

Mẹ bầu nên chọn vú sữa chín mọng, tươi, còn cuống, lá. Vỏ phải căng, sáng bóng, nhẵn, không bị dập, nhăn nheo. Khi chín, quả vú sữa thường có màu kem hồng hoặc tím và hơi sậm lại ở phần dưới. Trái vú sữa ngon là sờ vào mềm đều, mỏng vỏ.

Khi ăn, chị em nên cầm trái vú sữa lên tay, xoa xoa nắn nắn cho mềm đều để không bị đọng mủ. Sau đó dùng dao xẻ đôi theo chiều dọc quả rồi lấy muỗng múc ăn. Có thể làm món vú sữa dầm hoặc trộn với sữa chua, hạt lựu ăn ngon hơn.

