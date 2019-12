Giữa lúc dịch bệnh hoành hành, bà bầu bị cúm cần làm gì để tránh biến chứng nguy hiểm?

Phụ nữ mang thai rất dễ bị cúm và rất dễ biến chứng nguy hiểm đặc biệt trong giai đoạn đầu và cuối thai kỳ. Bác sĩ tư vấn bà bầu bị cúm nên làm gì và biện pháp phòng ngừa an toàn nhất.

Cúm là một bệnh truyền nhiễm thường gặp do nhóm virus cúm (influenza virus) gây ra, có nhiều nhóm cúm như cúm A, B và C, trong đó cúm A và B là những loại phổ biến nhất. Phần lớn trường hợp mắc cúm là lành tính tuy nhiên, phụ nữ mang thai sức đề kháng yếu nên rất dễ mắc cúm và nguy hiểm hơn người bình thường. Vậy bà bầu bị cúm nên làm gì? Phụ nữ mang thai bị cúm có được dùng thuốc không?

Bà bầu bị cúm dễ gặp biến chứng nguy hiểm



Bà bầu bị cúm cũng có các biểu hiện tương tự như người bình thường. Trong đó triệu chứng điển hình là sốt (sốt từ vừa phải đến cao), ho khan, viêm họng, ớn lạnh, đau cơ nghiêm trọng hoặc cơ thể, đau đầu, nghẹt mũi và chảy nước mũi,... Các triệu chứng cúm xảy ra nhanh chóng và có thể kéo dài tới 1-2 tuần, ngày càng nghiêm trọng hơn.

Bác sĩ Nguyễn Công Định - Phó Giám đốc Trung tâm Khám điều trị sản phụ khoa và Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đang tư vấn cho bệnh nhân



Nói về nguyên nhân khiến mẹ bầu dễ mắc cúm, Bác sĩ Nguyễn Công Định - Phó Giám đốc Trung tâm Khám điều trị sản phụ khoa và Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho hay, ở giai đoạn mới hình thành thai nhi, thường kém đáp ứng với sự gia tăng thân nhiệt của người mẹ, khiến người mẹ dễ bị bệnh.



BS Nguyễn Công Định cũng cho biết, phụ nữ mang thai là đối tượng có nguy cơ cao bị biến chứng của bệnh cúm.



Các biến chứng thường gặp nhất là Các biến chứng thường gặp nhất là viêm phế quản , hay nghiêm trọng hơn là viêm phổi , suy đa phủ tạng dẫn đến tử vong. Một số biến chứng không phổ biến khác như: viêm tai giữa, nhiễm trùng máu gây ra sự giảm huyết áp nghiêm trọng (sốc nhiễm khuẩn), viêm màng não, viêm não, viêm nội tâm mạc…



Tuy nhiên, biến chứng ở thai nhi còn nguy hiểm hơn nữa. Phụ nữ mang thai bị cúm có nguy cơ sinh non, thai chết lưu hoặc trẻ sinh ra bị nhẹ cân, nguy cơ tử vong cao trong tuần đầu chào đời. Một số chủng virus cúm có thể khiến thai nhi bị dị tật bẩm sinh như sứt môi, đục thuỷ tinh thể...



Bà bầu bị cúm trong giai đoạn nào là nguy hiểm nhất



Theo BS Nguyễn Công Định, phụ nữ có thai trong bất kỳ mùa nào trong năm cũng có nguy cơ bị cúm. Tuy nhiên, trong mùa Đông - Xuân thời tiết thuận lợi cho sự phát triển của các loại virus thì nguy cơ mắc cúm cao hơn cả.



Bà bầu tuyệt đối không thể chủ quan khi bị cúm, đặc biệt là trong giai đoạn 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ. Vì vậy khuyến cáo các mẹ bầu khi bị cúm cần liên hệ với bác sĩ trong vòng 48 giờ đầu tiên khi có các dấu hiệu để được điều trị sớm. Khi nhận thấy các triệu chứng không thuyên giảm hoặc nặng hơn như: khó thở, đau họng nhiều, ho khạc đàm xanh, sốt cao dai dẳng và tức ngực, mẹ bầu cần nhập viện ngay.



Dù vậy, mẹ bầu không nên quá lo lắng cho sức khỏe thai nhi bởi với sự tiến bộ của y học hiện đại và công nghệ siêu âm 4D hiện nay các bác sĩ sản khoa sẽ sớm phát hiện các dấu hiệu bất thường của thai nhi. Từ đó, đưa ra hướng điều trị thích hợp, trong trường hợp cần đình chỉnh thai nghén sẽ có tư vấn chi tiết.



Phụ nữ mang thai bị cúm cần làm gì?



Trước hết, bác sĩ khuyến cáo bà bầu bị cúm cần tham khảo ý kiến của bác sĩ, tuyệt đối không tự ý uống thuốc bởi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe thai nhi. Cảnh báo các loại thuốc điều trị cảm cúm cho người bình thường như Tamiflu, Flumadine, Relenza, hoặc Symmetrel, Aspirin, các loại sirô chống cúm, cảm lạnh và ho chứa guaifenesin và dextromethorphan... có thể gây nguy hiểm cho cả mẹ và bé, đặc biệt trong 3 tháng đầu thai kỳ.

bà bầu bị cúm tuyệt đối không được tự ý dùng thuốc



Lời khuyên của bác sĩ, khi bị cảm cúm nhẹ bà bầu có thể dùng nước muối sinh lý để vệ sinh tai mũi họng, khai thông đường mũi bị nghẹt, đồng thời tống được chất nhầy, virus vi khuẩn ra khỏi mũi.

Mẹ bầu nên ăn một số món cháo có tác dụng giải cảm rất tốt như cháo trứng có thêm hành và tía tô, ăn nóng cho toát mồ hôi. Thoa dầu tràm hay tinh chất bạc hà có chứa menthol dưới mũi sẽ giúp mở rộng đường thở, thông mũi để dễ thở hơn. Ăn nhiều các thực phẩm giàu vitamin C như cam, quýt, việt quất, hành tây, trà xanh, gừng nhằm tăng đề kháng cho cơ thể.



Phòng ngừa cảm cúm khi mang thai



Theo BS Định, hiện nay chưa có thuốc chủng ngừa cho chứng cảm cúm thông thường. Cách tốt nhất để ngăn ngừa cúm đặc biệt với đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao như phụ nữ mang thai đó là tiêm phòng vắc xin cúm. Các bác sĩ khẳng định viêm chủng ngừa bệnh cúm là an toàn trong bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ, từ vài tuần đầu tiên đến ngày dự sinh.



Khi phát hiện bất kỳ người nào xung quanh có biểu hiện ho, hắt hơi nghi ngờ mắc cúm thì mẹ bầu nên tránh xa. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước ấm, hoặc sử dụng chất rửa tay có chất cồn.



Bà bầu cần ngủ đủ giấc, bổ sung nhiều trái cây và rau củ, tập thể dục đều đặn với cường độ phù hợp để tăng cường sức đề kháng.

Mẹo trị đau rát cổ họng cho bà bầu. Video: Hanoi TV

Hà Ly (t/h)