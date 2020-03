Ngộ độc thực phẩm cực nguy hiểm cho thai nhi và đây là nguyên tắc ăn uống mọi bà bầu phải nhớ

Nhiễm khuẩn listeria là tình trạng ngộ độc thực phẩm hiếm xảy ra nhưng để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Nó được gây ra bởi vi khuẩn Liseria monocytogens. Theo BS Đỗ Nam Khánh, Viện Y học dự phòng và y tế công cộng, Đại học Y Hà Nội, vi khuẩn listeria được cho là nguyên nhân gây tử vong trong 19% tổng số các ca tử vong vì các bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm trùng tự thực phẩm. Vi khuẩn này thường xuất hiện ở trong thực phẩm chưa được chế biến kỹ hoặc trong các sản phẩm sữa chưa tiệt trung hay trữ đông lạnh.

Ngộ độc thực phẩm do nhiễm khuẩn listeria gây ra những tác hại rất lớn cho Sức Khỏe của mẹ và thai nhi

Hầu hết mọi người đều có nguy cơ bị nhiễm listeria, đặc biệt ở phụ nữ có thai, trẻ em và người già – những người bị suy giảm hệ miễn dịch hoặc khả năng miễn dịch bị kém. “Khi chúng ta bị nhiễm khuẩn listeria, sau thời gian ủ bệnh sẽ phát bệnh và gây ra những triệu chứng điển hình như sốt, đau mỏi cơ, tiêu chảy, buồn nôn hoặc nôn. Khi vi khuẩn lan tới hệ thần kinh có thể gây cảm giác đau cứng cổ, mất thăng bằng, thậm chí có thể dẫn tới co giật. Nếu bà bầu mắc nhiễm khuẩn listeria có thể trải qua cảm giác ốm nhẹ giống như cúm, vì vậy rất khó phân biệt”, BS Đỗ Nam Khánh nhấn mạnh.

Thực phẩm chế biến sẵn có nguy cơ nhiễm khuẩn listeria rất lớn

Phụ nữ mang thai bị ngộ độc thực phẩm do nhiễm khuẩn Listeria vô cùng nguy hiểm vì nó có thể gây sảy thai, thai chết lưu hoặc sinh non. Bên cạnh đó,listeria có khả năng xâm nhập một cách trực tiếp vào đường máu và dễ dàng lây lan từ mẹ sang con. Trẻ sơ sinh bị nhiễm listeria từ mẹ có thể bị bệnh nặng do viêm màng não, nhiễm độc máu hoặc nhiễm trùng khác. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cụ thể về việc bà mẹ có khả năng truyên listeria cho trẻ thông qua đường bú.