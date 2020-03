Bà bầu có được dùng thuốc hạ sốt không và loại thuốc nào an toàn?

Trong giai đoạn mang thai, chị em dễ bị sốt vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Vậy bà bầu dùng thuốc hạ sốt có tốt không và loại thuốc nào an toàn để không gây hại cho mẹ và bé.

Phụ nữ mang thai được khuyến cáo tránh tối đa các loại thuốc, đặc biệt là thuốc kháng sinh. Do đó, các mẹ thường phải vật lộn với cơn sốt cảm và dùng đủ các mẹo khác nhau để hạ sốt. Thực tế, thai phụ vẫn có thể uống thuốc hạ sốt nhưng cần lưu ý mặt lợi và hại cũng như lựa chọn loại thuốc hạ sốt an toàn cho bà bầu.

Lưu ý khi bà bầu dùng thuốc hạ sốt



Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ mang thai cần đặc biệt lưu tâm đến việc sử dụng thuốc bởi nguy cơ ảnh hưởng tới thai nhi là rất cao. Bà bầu uống thuốc có thể gây dị tật thai nhi, sảy thai trong 3 tháng đầu và sinh non vào 3 tháng cuối. Ba biến cố này có thể xảy ra với mọi loại thuốc bà bầu sử dụng không riêng gì thuốc hạ thuốc.



Bà bầu bị sốt có thể do nhiều nguyên nhân thường liên quan đến viêm họng, viêm mũi, viêm đường hô hấp trên, viêm tai giữa... Dù sốt cao hay nhẹ cũng cần kiểm soát tốt triệu chứng để tránh diễn biến nặng hơn dẫn tới tình trạng rối loạn nước và điện giải. Sốt càng cao càng làm tăng nguy cơ sảy thai và đẻ non.



Mặt lợi và hại của các loại thuốc hạ sốt



Hiện nay trong danh mục các loại thuốc hạ sốt có thể dùng phổ biến nhất ba loại là paracetamol, aspirin và ibuprofen. Mỗi loại thuốc lại có ưu nhược điểm và dược tính khác nhau phù hợp với từng đối tượng.



Paracetamol: Là thuốc hạ sốt phổ biến nhất hiện nay với nhiều ưu điểm và ít tác dụng phụ. Paracetamol được bào chế đa dạng, phù hợp với nhiều đặc điểm riêng của các bà mẹ dạng gói, viên, siro, cốm, viên sủi bọt...



Thuốc này tương đối lành tính không chỉ với bà bầu mà với hầu hết thể trạng người bệnh. Paracetamol không gây dị tật thai nhi, không gây sảy thai trong 3 tháng đầu, không dẫn tới đẻ non trong 3 tháng cuối. Bà bầu dùng thuốc hạ sốt paracetamol cũng ít gặp tác dụng phụ ảnh hưởng tới sức khỏe em bé sau sinh.



Mặt hại của Paracetamol là có hại cho gan. Thuốc chứa hợp chất hợp chất hóa học gây viêm gan điển hình và Mặt hại của Paracetamol là có hại cho gan. Thuốc chứa hợp chất hợp chất hóa học gây viêm gan điển hình và viêm gan nặng nếu dùng quá liều và không đúng cách.



Aspirin: Đây là loại thuốc hạ sốt có tác dung nhanh mạnh hơn paracetamol, kèm khả năng giảm đau hiệu quả. Thuốc thường được bào chế dạng viên nén rất dễ dùng. Một ưu điểm khác của thuốc này là có tác dụng chống ngưng tập tiểu cầu ngừa những biến cố đông máu trong một số trường hợp cụ thể.



Dù vậy, Aspirin gây ra nhiều tác dụng phụ nguy hiểm cho bà bầu. Thống kê cho thấy có tới 80% trường hợp dùng thuốc Aspirin gây sảy thai trong 3 tháng đầu thai kỳ.



Thuốc không gây ra dị tật thai nhi nhưng lại có thể gây ra chứng đóng sớm ống động mạch ở trẻ em ngay từ thời điểm trước khi chuyển dạ. Ngoài ra thuốc có thể gây viêm loét Thuốc không gây ra dị tật thai nhi nhưng lại có thể gây ra chứng đóng sớm ống động mạch ở trẻ em ngay từ thời điểm trước khi chuyển dạ. Ngoài ra thuốc có thể gây viêm loét dạ dày - tá tràng nên không thích hợp với người có tiền sử viêm loét trước đó.



Ibuprofen: Đây là thuốc được nhiều bà mẹ ưa dùng vì có khả năng hạ sốt tương đối tốt (dù vẫn kém paracetamol) và giảm đau (vượt trội hơn paracetamol).



Dù vậy, Ibuprofen được cảnh báo mức độ nguy hiểm D với thai kỳ. Loại thuốc này được chứng minh có tác dụng phụ gây sảy thai trong 3 tháng đầu tiên. Tương tự như Aspirin, Ibuprofen cũng được chỉ ra làm tăng nguy cơ gây ra đóng sớm ống động mạch ở bào thai. Do đó, ibuprofen cũng được xếp vào nhóm rất cần thận trọng khi dùng cho phụ nữ mang thai.



Dùng thuốc hạ sốt an toàn cho bà bầu



Các chuyên gia đánh giá, với ba loại thuốc hạ sốt kể trên, Paracetamol là an toàn hơn cả với bà bầu. B. à mẹ mang thai chỉ nên dùng paracetamol như thuốc đầu tay. Việc dùng Paracetamol cho bà bầu cần tuân thủ nghiêm ngặt liều dùng và cách dùng.



Cụ thể, chỉ dùng một viên 500 mg cho một lần sốt từ 38,5 độ C trở lên. Các lần dùng thuốc tiếp theo cũng lặp lại liều lượng như vậy, thời gian dùng thuốc tối thiểu cách nhau 4-6h. Một ngày dùng không quá 6 viên Paracetamol 500mg.



Với bà bầu có tiền sử Với bà bầu có tiền sử viêm gan B , paracetamol sẽ được đưa xuống thành thuốc thế hệ 2. Bác sĩ kê đơn ưu tiên dùng aspirin đầu tay rồi đến ibuprofen. Quá trình dùng thuốc kết hợp bà bầu nên tham khảo ý kiến bác sĩ, tuyệt đối không tự ý kết hợp thuốc và phải tính toán đến tiền sử của bà mẹ như sảy thai.



Các dùng thuốc hạ sốt an toàn nhất là dùng sau bữa ăn, trong liều quy định. Bà bầu không tự ý vượt quá liều trong một lần uống và dồn liều trong một ngày.

