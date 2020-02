Bà bầu lưu ý khi dùng nước hoa hồng kẻo gây dị tật thai nhi

Chăm sóc làn da cũng là nhu cầu hàng đầu đối với chị em phụ nữ khi mang thai. Nhưng bà bầu dùng nước hoa hồng có tốt không, cách dùng nước hoa hồng an toàn cho bà bầu thế nào?

Nước hoa hồng hay còn gọi là nước cân bằng da, dạng lỏng được sử dụng để cân bằng độ PH cho da, giữ ẩm, làm mềm da và nhiều tác dụng khác.

Với chị em phụ nữ, nước hoa hồng là công đoạn không thể thiếu trong quá trình chăm sóc da mặt hàng ngày. Nhưng liệu khi mang thai , bà bầu dùng nước hoa hồng có tốt không. Làm sao lựa chọn loại nước hoa hồng an toàn cho bà bầu.



Tác dụng của nước hoa hồng



Gọi là nước hoa hồng nhưng không có nghĩa là được chiết xuất từ hoa hồng. Tên gọi chính xác nhất của nước hoa hồng phải là “toner” hay “nước cân bằng da”.



Loại nước này được chiết xuất từ thực vật hoặc các loại dầu, một số toner còn chứa lượng nhỏ cồn. Tác dụng chủ yếu của nước hoa hồng là cấp ẩm, dưỡng ẩm, làm dịu da.



Nước hoa hồng cân bằng độ pH cho da. Làn da tự nhiên của chị em có độ pH nằm giữa 5 hoặc 6. Tuy nhiên, sau khi rửa mặt bằng sữa rửa mặt, độ PH của da bị mất cân bằng gây hiện tượng khô, rát. Vì vậy, nước hoa hồng sẽ làm dịu da, cung cấp độ ẩm và cân bằng độ PH.



Ngoài ra, nước hoa hồng còn có một số tác dụng khác như se khít lỗ chân lông, giảm tối đa nguy cơ lông mọc ngược. Lông mọc ngược thường xảy ra khi bạn quên tẩy tế bào chết định kỳ cho da mặt và biện pháp loại bỏ da chết nhanh nhất chính là sử dụng nước hoa hồng.



Bà bầu dùng nước hoa hồng có tốt không?



Mọi chị em phụ nữ khi mang thai đều bị ám ảnh bởi ngoại hình phát tướng và làn da nhăn nheo, thâm sạm. Dù đang mang thai nhưng chị em luôn có nhu cầu Mọi chị em phụ nữ khi mang thai đều bị ám ảnh bởi ngoại hình phát tướng và làn da nhăn nheo, thâm sạm. Dù đang mang thai nhưng chị em luôn có nhu cầu làm đẹp mọi lúc mọi nơi, điều này khiến nhiều người lo ngại bà bầu dùng nước hoa hồng có tốt không, liệu có ảnh hưởng đến thai nhi.



Theo các chuyên gia, nước hoa hồng có chứa nhiều vitamin A, C, B và E đồng thời có falvonoid, tanin, kẽm,là những dưỡng chất và khoáng chất cần thiết để chăm sóc và nuôi dưỡng làn da hoàn hảo. Tuy nhiên đến nay chưa có bằng chứng khoa học nào chỉ ra, bà bầu dùng nước hoa hồng có ảnh hưởng tới thai nhi không.



Tuy nhiên, các bác sĩ sản khoa cho rằng bà bầu đặc biệt trong giai đoạn đầu thai kỳ rất nhạy cảm cả bên trong và cơ địa bên ngoài. Vì thế thai phụ không nên sử dụng bất kỳ loại mỹ phẩm nào.



Qua tam nguyệt cá thứ nhất, thai phụ có thể dùng nước hoa hồng để cải thiện làn da. Bà bầu cần đặc biệt lưu ý thành phần nước hoa hồng và lựa chọn loại phù hợp để không gây kích ứng.



Lựa chọn nước hoa hồng an toàn cho bà bầu



Các chuyên gia khuyên rằng bà bầu nên ưu tiên nước hoa hồng có chiết xuất từ các thành phần tự nhiên. Tốt nhất nên tự ngâm cánh hoa trong nước ấm dùng rửa mặt hàng ngày vừa an toàn lại làm sạch, se khít lỗ chân lông đồng thời kiểm soát lượng dầu trên da mặt.



Khi chọn mua nước hoa hồng, chị em cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Tuyệt đối tránh các sản phẩm có chứa thành phần hóa học không tốt hoặc cấm kỵ với bà bầu. Cụ thể, bà bầu nên mua các sản phẩm dịu nhé, không chứa các thành phần như:



Retinoid (Retinol): Sản phẩm này chứa quá nhiều hàm lượng vitamin A có thể gây dị tật thai nhi.





Axit salicylic: Thành phần này có khả năng trị Mụn trứng cá , tẩy tế bào chết và làm sạch lỗ chất lông nhưng có thể nguy cơ gây dị tật bẩm sinh cho thai nhi. Khi bà bầu có nhu cầu tẩy da chết hãy tránh các sản phẩm có chứa axit salicylic cũng như axit alpha và beta hydroxyl.

