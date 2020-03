Bà bầu uống nước ngọt có ga cẩn thận mất ngủ, loãng xương, biến chứng thai kỳ

Nước giải khát có gas hay còn gọi là nước ngọt có ga có thành phần nước, cacbon dioxide bão hòa, chất làm ngọt và hương liệu. Chất làm ngọt ở đây có thể là đường, siro giàu fructose, nước ép trái cây, hoặc có thể kết hợp với nhiều loại trên.

Gần như ai cũng biết uống nước ngọt có ga không có lợi cho Sức Khỏe nhưng nhiều người thậm chí nghiện loại đồ uống này không bỏ được. Với nhiều đối tượng, nước ngọt là loại đồ uống đại kỵ. Vậy bà bầu uống nước ngọt có ga tốt không, tác hại nghiêm trọng cho cả mẹ và thai nhi.

Bà bầu uống nước ngọt có ga gây mất ngủ, rối loạn tiêu hóa



Nước ngọt có ga không phải loại đồ uống được khuyến khích với nhiều người. Đặc biệt đối với phụ nữ mang thai, đây còn là đồ uống cực kỳ gây hại.



Theo trang chuyên về sức khỏe phụ nữ MissNews của Mỹ, các thành phần của nước ngọt có ga như: nước bão hòa CO2, nhiều chất làm ngọt nhân tạo, chất bảo quản và các loại hương liệu... đều không tốt cho sức khỏe.



Trong số này, thành phần cafein trong nước ngọt có ga có hàm lượng rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thai phụ. Trung bình một chai nước ngọt có ga 340g chứa tới 50-80mg cafein. Chỉ cần mỗi lần dung nạp 1g chất này cũng đủ khiến mẹ bầu bị kích thích hệ thần kinh, làm tăng nhịp thở, tăng nhịp tim, gây mất ngủ, hoa mắt, ù tai. Tình trạng này kéo dài khiến bà bầu căng thẳng, mệt mỏi.



Đó là chưa kể, nạp quá nhiều caffein sẽ gây kích thích niêm mạc dạ dày, gây buồn nôn, khó chịu. Nước bão hòa khí CO2 hòa tan khi vào dạ dày, khí này sẽ tách ra khỏi nước, bốc lên phía trên, dạ dày co bóp và đẩy khí CO2 thoát ra ngoài gây hiện tượng ợ hơi. Chứa quá nhiều khí CO2 trong dạ dày khiến bà bầu bị chướng hơi, đầy bụng. Thực tế đa số bà bầu gặp vấn đề về tiêu hóa nếu uống nước ngọt có ga càng khiến tình trạng trầm trọng hơn.



Lượng cafein trong nước ngọt có ga âm thầm kìm hãm sự hấp thu sắt và kẽm. Điều này càng nguy hiểm hơn với bà bầu bị thiếu máu. Cafein phá vỡ các vitamin, gây thiếu vitamin B1 khiến bà bầu bị mệt mỏi, chán ăn và táo bón nghiêm trọng hơn.



Uống nước ngọt có ga tăng nguy cơ sinh non



Chuyên trang MissNews cũng chỉ ra, uống nước ngọt có ga khi mang thai làm tăng nguy cơ sảy thai hoặc sinh non. Nguyên nhân do thành phần phosphate trong loại đồ uống này hấp thu chất sắt trong thực phẩm gây hại cho thai nhi.



Theo khuyến cáo, phụ nữ mang thai không được nạp quá 200mg caffeine mỗi ngày, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tinh thần và giấc ngủ. Nếu tiêu thụ vượt quá 300mg caffeine/ngày có thể dẫn đến sảy thai.



Thành phần acid photphoric còn phản ứng với hàng loạt khoáng chất là canxi, magie và kẽm, kích thích quá trình trao đổi chất, tăng bài tiết canxi qua nước tiểu, khiến bà bầu đi tiểu nhiều hơn. Nhưng nguy hiểm hơn nữa, quá trình đào thải caxin kéo dài khiến bà bầu mất dần lượng canxi trong cơ thể, nguy cơ cao loãng xương



Nước ngọt chứa quá nhiều đường và hương liệu khiến bà bầu tăng cân nhưng cơ thể cả mẹ và thai nhi đều bị thiếu dưỡng chất. Bởi nước ngọt có ga vốn là dạng thực phẩm có “năng lượng rỗng”, tạo năng lượng mà không cung cấp thêm bất cứ dưỡng chất nào cho cơ thể.



Uống nước ngọt có ga gây cảm giác đầy bung, nhanh no đồng nghĩa với việc bà mẹ sẽ giảm lượng thức ăn nạp vào, không ăn đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho cả mẹ và con.



Tăng nguy cơ biến chứng thai kỳ, vô sinh



Bà bầu uống nước ngọt có ga quá nhiều làm tăng nguy cơ bị các biến chứng thai kì điển hình là tiểu đường thai kỳ và huyết áp.



Tiểu đường thai kỳ nếu không được kiểm soát sẽ ảnh hưởng tới cả mẹ và con, con sinh ra cũng có khả năng bị tiểu đường. Trong khi huyết áp tăng kéo theo biến chứng sản giật và tiền sản giật.



Ngoài ra, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ mang thai tiêu thụ quá nhiều đường cũng khiến đứa con có nguy cơ mắc bệnh tim từ trong bụng mẹ.



Không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của bà mẹ và thai nhi tức thời. Về lâu dài, việc sử dụng nhiều nước ngọt có ga ảnh hưởng tới khả năng sinh sản. Bởi thành phần bisphenol A (chất nhân tạo để sản xuất nhựa PC)giống như chất gây rối loạn nội tiết, góp phần tàn phá hệ thống nội tiết, gây dậy thì sớm và nguy cơ vô sinh cao.



Do đó, các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ mang thai không nên tiêu thụ các thực phẩm có hàm lượng đường cao. Trung bình một lon nước ngọt có ga chứa khoảng 39g đường (tương đương 9.75 thìa cà phê đường). Do đó, bà bầu không nên uống nước ngọt có ga.



Điều gì xảy ra với cơ thể khi uống nước ngọt có ga

Hà Ly (t/h)